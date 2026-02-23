“Hernica Saxa 2028”, non sarà un’avventura…

[VERSO LA FINALE] In vista dell'audizione di giovedì 26 febbraio l'assessore Carlo Marino di Anagni illustra i punti di forza del progetto delle quattro città fortificate per conquistare l'ambito titolo di "Capitale Italiana della Cultura". Ma a prescindere dal risultato la Città dei Papi, Alatri, Ferentino e Veroli continueranno a lavorare in sinergia per la valorizzazione del territorio. Si partirà da un'integrazione tra il Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale ed il Festival della Filosofia

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Un’ora. Quella che servirà per convincere la giuria che il protocollo delle quattro città fortificate della Ciociaria non è soltanto un’idea suggestiva ma un progetto importante per un territorio che merita di essere valorizzato. Giovedì prossimo dalle 9 alle 10 presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura, i referenti di “Hernica Saxa 2028” potranno illustrare il proprio progetto davanti alla giuria incaricata di scegliereentro marzo la “Capitale della Cultura 2028”. Sembrava un’utopia ed invece è diventato un sogno molto concreto dopo che Alatri, Veroli, Ferentino e Anagni (capofila) hanno superato la prima fase di selezione, arrivando nelle prime 10.

Jago

Adesso il gioco, come dicono quelli bravi, si fa duro. E giovedì prossimo si terranno le audizioni delle dieci realtà arrivate in finale. In attesa della classifica finale tutte le candidate avranno un’ora a testa per poter esprimere le proprie ragioni. Anagni e le sue compagne di strada ci arriveranno con la forza di nomi importanti, come quello dell’anagnino Jacopo Cardillo, per tutti Jago, star della scultura contemporanea, che parlerà della bellezza e della forza della sua terra. Ma anche soprattutto della bontà di un progetto che ha l’ambizione di portare una civiltà millenaria nell’alveo della modernità. Per traghettare tutto un territorio da un passato spesso scolorito ad un presente e ad un futuro di tutt’altra pasta.

“Emozione e senso di responsabilità”

In attesa di tutto ciò, qualche giorno fa, l’assessore alla cultura del comune di Anagni Carlo Marino, tra i principali ideatori di un progetto del quale fino a qualche tempo fa in molti sorridevano e che adesso è diventato terribilmente concreto, ha accettato di rispondere a qualche domanda.

Carlo Marino, assessore alla cultura di Anagni

Mancano pochissimi giorni all’audizione del 26 febbraio, un momento che lei ha definito cruciale. Come sta vivendo personalmente queste ore di vigilia? C’è più emozione per il traguardo raggiunto o senso di responsabilità per la “ribalta” che la città si accinge a calcare davanti alla commissione?

“Le sto vivendo con grande intensità, ma anche con molta lucidità. Non nego la soddisfazione di essere arrivati fino a questo punto, soprattutto perché non era affatto scontato: essere tra le città finaliste è un riconoscimento importante per Anagni, Alatri, Ferentino e Veroli e per tutto il nostro territorio. Allo stesso tempo sento soprattutto il senso di responsabilità.

“L’audizione del 26 febbraio non è una vetrina personale o di un’amministrazione, ma è la voce di una comunità intera che si presenta al Paese con una visione culturale unitaria e di sviluppo. E quando rappresenti una comunità di 500 mila persone, l’emozione lascia spazio alla consapevolezza del compito”.

“Un modello di governance che fa la differenza”

Il cuore della candidatura si poggia sul “Protocollo delle Città Fortificate”. Un progetto ambizioso che unisce storia e rete territoriale. Guardando al percorso fatto finora, qual è l’aspetto della proposta culturale di Anagni che l’ha resa più orgogliosa e che ritiene possa davvero fare la differenza rispetto alle altre finaliste?

I quattro sindaci della città fortificate

“La cosa di cui vado più orgoglioso è la capacità di aver trasformato un patrimonio straordinario in un progetto di sistema. Con il “Protocollo delle Città Fortificate” e con il progetto Hernica Saxa 2028, Anagni insieme ad Alatri, Ferentino e Veroli ha fatto una scelta coraggiosa: uscire dai confini comunali, che pure hanno prodotto esperienze culturali importanti, e costruire una rete stabile, riconoscibile e competitiva”.

“È una proposta culturale, certo. Ma è anche, e forse soprattutto, un modello di governance territoriale. Ed è proprio questo che può fare la differenza: dimostrare che anche realtà di medie dimensioni possono fare innovazione culturale se lavorano insieme, con metodo e visione.

“Abbiamo un patrimonio culturale straordinario e, finalmente, ne abbiamo preso piena consapevolezza. E al di là del riconoscimento, che naturalmente auspichiamo, c’è una certezza: un territorio che si unisce può diventare capitale per un anno, ma soprattutto può diventare un esempio per molto più tempo”.

“Programmazione integrata tra le quattro città”

L’audizione sarà un punto di svolta, ma la macchina organizzativa non si ferma. Quali sono i prossimi progetti e le iniziative che l’assessorato intende lanciare nei mesi a venire per far sì che lo spirito della “Capitale della Cultura” sia già percepibile in città, indipendentemente dal verdetto finale?

“Il percorso che abbiamo avviato non si ferma il 26 febbraio, qualunque sia il risultato. Anzi, in qualche modo quella data segna un passaggio: da una fase di progettazione a una fase di attuazione concreta. Nei prossimi mesi lavoreremo su tre direttrici molto chiare e tra loro strettamente connesse”.

Il Festival della Filosofia di Veroli

“La prima è una programmazione culturale sempre più integrata tra Anagni, Alatri, Ferentino e Veroli. Questo significa costruire calendari condivisi, mettere in relazione i grandi eventi identitari di ciascuna città e dare vita a veri e propri palinsesti territoriali, capaci di attrarre pubblici diversi e di allungare la permanenza dei visitatori”.

“In questa logica, ad esempio, stiamo già lavorando a una sinergia tra il Festival del Teatro Medievale e Rinascimentale di Anagni e il Festival della Filosofia di Veroli: due esperienze diverse, ma complementari, che insieme possono generare un’offerta culturale più forte, più riconoscibile e più attrattiva”.

“La seconda direttrice riguarda il rafforzamento dei servizi per i visitatori e dei percorsi di fruizione del patrimonio. Non basta avere beni straordinari: bisogna renderli accessibili, leggibili, connessi tra loro. Questo significa lavorare su accoglienza, segnaletica, digitalizzazione, mobilità tra i siti, formazione degli operatori e costruzione di itinerari tematici che rendano l’esperienza del visitatore più ricca e più semplice allo stesso tempo. La terza direttrice è il sostegno agli operatori culturali e creativi locali”.

La cultura come volano di economia e lavoro

“Per noi la cultura non è solo identità e promozione, ma anche economia e lavoro. Vogliamo rafforzare le competenze, favorire la nascita di nuove progettualità, accompagnare le associazioni e le imprese culturali in un percorso di crescita e di professionalizzazione, mettendole nelle condizioni di stare dentro reti più ampie e di intercettare risorse regionali, nazionali ed europee”.

Giuseppe Zeno al Festival del Teatro Medievale

“L’obiettivo è molto semplice e concreto: fare in modo che lo spirito della Capitale della Cultura sia percepibile già oggi, nella qualità degli eventi, nell’accoglienza che offriamo e nella nostra capacità di lavorare come sistema territoriale. Perché, al di là dell’esito finale, la vera sfida è questa: rendere strutturale un modello che produca valore nel tempo per il territorio e per la nostra comunità”.

La candidatura un acceleratore

A prescindere da come andrà la finale e dalla proclamazione del vincitore per il 2028, quale eredità lascerà questo percorso alla città di Anagni? Esiste un “Piano B” per non disperdere l’immenso lavoro di progettazione e le relazioni internazionali costruite in questi mesi?

“Questo percorso ha già lasciato un’eredità molto concreta: una rete istituzionale solida, relazioni nazionali e internazionali, una progettazione strutturata e, soprattutto, una nuova consapevolezza del ruolo della cultura come politica pubblica”.

“Non esiste un piano B, perché in realtà questo è già un piano A di sviluppo territoriale. Il lavoro fatto non si disperderà: diventerà la base per una programmazione culturale pluriennale e per attrarre risorse, investimenti e progettualità anche nei prossimi anni. La candidatura è un acceleratore. Ma la direzione è ormai tracciata”.

“Candidatura a sindaco? Decideranno i cittadini”

E’ innegabile che una vittoria per Anagni lo indicherebbe tra i principali artefici di un successo storico. In questo scenario, la candidatura a Capitale della Cultura potrebbe fare da trampolino per una sua futura candidatura a sindaco?

Carlo Marino e Daniele Natalia

“In questo momento il mio unico obiettivo è fare bene il lavoro che mi è stato affidato. Credo che le comunità abbiano bisogno di serietà, di continuità amministrativa e di visione, non di personalismi. È oggettivamente prematuro ragionare su quello che potrà accadere tra due anni e mezzo, che in politica rappresentano un tempo lunghissimo. E, mi permetta, non sarebbe neanche elegante: il nostro sindaco è in piena attività e sta portando avanti con determinazione il proprio mandato”.

“Se il lavoro svolto in questi anni sarà percepito come utile e credibile, saranno i cittadini, come è giusto che sia, a fare le loro valutazioni nel momento opportuno. Quello che è certo è che tutti noi sentiamo l’esigenza di garantire continuità amministrativa, perché cambiare davvero una città richiede tempo: molto è stato fatto, ma molto resta ancora da fare. Io continuo a fare la mia parte, con senso di responsabilità e con l’idea che chi amministra debba sempre avere lo sguardo un po’ più lungo dell’orizzonte immediato”.

“E aggiungo una cosa: se dovessimo arrivare al traguardo di Capitale Italiana della Cultura 2028, non sarà il risultato di una persona sola. Sarà il risultato di un lavoro corale di quattro amministrazioni e di quattro sindaci che hanno avuto un grande merito: guardare non alle prossime elezioni, ma alle prossime generazioni”.