Hernica Saxa, il metodo Ciociaria: quattro città, un solo orizzonte

Hernica Saxa porta Anagni, Alatri, Ferentino e Veroli tra le finaliste a Capitale italiana della Cultura 2028. Non solo una candidatura: un metodo condiviso che trasforma identità locali in una visione territoriale unitaria.

C’è un’immagine che più di ogni altra racconta il successo di Hernica Saxa: un territorio che smette di guardarsi allo specchio e comincia a guardare lontano. Per la prima volta nella storia recente della Ciociaria, Anagni, Alatri, Ferentino e Veroli hanno scelto di non competere per una briciola, ma di fare squadra per puntare all’intera torta. (Leggi qui: Capitale italiana della Cultura 2028: Hernica Saxa è in finale).

Non è solo una vittoria culturale: è la nascita di un vero e proprio “metodo Ciociaria”. Le quattro città fortificate hanno deciso di trasformare le loro specificità in elementi complementari, convertendo quelle che per secoli sono state mura difensive in ponti ideali tra identità diverse. (Leggi qui: Hernica Saxa, la finale che conta più del titolo).

L’identità non è un recinto

I sindaci delle Città Fortificate firmano il protocollo per la Capitale della Cultura 2028 con monsignor Ambrogio Spreafico

Hernica Saxa dimostra che l’identità non è un recinto, ma un contributo: Anagni con la sua centralità papale, Alatri con il fascino arcano delle acropoli, Ferentino con l’equilibrio delle stratificazioni romane, Veroli con l’eleganza del borgo umanistico. Un mosaico coerente, non una somma casuale. (Leggi qui: Top e Flop i protagonisti di mercoledì 21 gennaio 2026).

Questo approccio può diventare un prototipo replicabile anche per economia, turismo e sviluppo: giocare di squadra per essere attrattivi, superando quel provincialismo che per decenni ha frenato le potenzialità del territorio. Non a caso, nelle prime reazioni dei sindaci c’è qualcosa che va oltre l’entusiasmo: la consapevolezza di aver avviato un processo irreversibile.

Caperna e la maturità del territorio

Germano Caperna

Germano Caperna, sindaco di Veroli, coglie il senso profondo del passaggio storico. Per lui Hernica Saxa è la prova di una terra finalmente adulta, capace di autodeterminarsi. «Ci siamo riusciti», dice, sottolineando come la candidatura dimostri che il territorio è “capace di camminare con le proprie gambe”.

Ma il punto centrale delle sue parole è lo sguardo lungo: «Questo traguardo segna l’inizio di un percorso più lungo e più ambizioso, che va oltre i confini delle singole città». Non una bandierina da piantare, ma un’esperienza condivisa che ha rimesso in circolo fiducia e cooperazione.

La frase chiave è quasi un manifesto: «Dove la storia lega, la cultura unisce». La pietra ernica diventa collante sociale, memoria che non divide ma tiene insieme. È qui che Hernica Saxa smette di essere un dossier e diventa un’idea di comunità.

Cianfrocca e la forza della squadra

Maurizio Cianfrocca

Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocca, che rivendica la bontà della scommessa iniziale. Alatri, con la sua storia millenaria, trova nel progetto il modo di esaltare la propria unicità dentro un racconto più grande.

«Ero e continuo a essere fiducioso», afferma, indicando nella collaborazione la chiave del risultato: «La lega ernica dimostra che quando si fa squadra, i risultati arrivano». È un passaggio decisivo: la diversità non come limite, ma come valore aggiunto.

Cianfrocca introduce anche una prospettiva temporale decisiva: «Qualunque sia l’esito finale, questo percorso ci rende già vincitori». Il nome di Alatri – e dell’intero territorio – è stato proiettato nel futuro, indipendentemente dal verdetto di marzo. Hernica Saxa, in questa lettura, vale già per quello che ha generato.

Natalia e la credibilità nazionale

Daniele Natalia

Per Daniele Natalia, sindaco di Anagni e città capofila, il risultato rappresenta un certificato di maturità politica e amministrativa. «Questa notizia segna una pagina importante nella storia della nostra città», osserva, chiarendo subito che non si tratta di una vittoria personale ma del frutto di un gioco di squadra straordinario.

Natalia insiste su un punto chiave: la credibilità. «Abbiamo dimostrato che quando il territorio cammina unito può competere a livello nazionale con visione». La candidatura ha costruito una vera infrastruttura culturale, decisiva non solo per l’immagine ma per lo sviluppo e per l’identità delle nuove generazioni.

E il messaggio finale è netto: «Continueremo a lavorare con ancora più responsabilità ed entusiasmo». Fermarsi ora sarebbe il vero errore.

Fiorletta e il volano economico

Piergianni Fiorletta

Dal sindaco di Ferentino, Piergianni Fiorletta, arriva la lettura più orientata allo sviluppo. Hernica Saxa è vista come un potente volano economico, capace di mettere a sistema luoghi, memorie e comunità.

«La candidatura è già una vittoria per la nostra comunità», spiega, perché ha dimostrato che fare sistema tra istituzioni e territori è possibile. Fiorletta sottolinea il valore metodologico del lavoro svolto, ringraziando professionisti e staff che hanno reso concreta una cooperazione spesso solo evocata.

Qui Hernica Saxa mostra la sua forza tecnica: non solo visione, ma capacità di governance. È anche questo che ha portato le città erniche nell’olimpo della cultura italiana.

La sfida che comincia ora

La vera partita inizia adesso. Le audizioni di marzo non vanno vissute con ansia, ma con la determinazione di chi ha un dossier solido e innovativo. La commissione valuterà la capacità di tradurre la storia in eventi, innovazione e inclusione sociale.

Anagni, Alatri, Ferentino e Veroli dovranno dimostrare che le loro mura non sono reperti polverosi, ma fondamenta per costruire un’industria culturale moderna. Qualunque sarà il verdetto, una cosa è ormai chiara: non si torna indietro.

Hernica Saxa ha già cambiato il modo di immaginare la cultura in provincia di Frosinone. Ha insegnato che il vicino non è un rivale, ma un alleato. E come ha detto Caperna, «il viaggio è appena cominciato». Le pietre erniche hanno ritrovato una lingua comune. Ora spetta al territorio continuare a parlarla, con coraggio e visione.