Hernica Saxa, il tris d’assi per la Capitale: Jago, Macioce e Righini

Quattro città unite, un progetto condiviso e un tris d’assi da calare davanti alla Commissione: Jago, Vittorio Macioce e il sostegno della Regione Lazio. Hernica Saxa gioca la finale per la Capitale italiana della Cultura 2028.

Un tris d’assi da calare sul tavolo della commissione giudicatrice. Lo scultore che compete solo con Michelangelo Buonarroti, il giornalista che ha inventato il Festival Internazionale delle Storie portando in Ciociaria i grandi protagonisti della letteratura contemporanea, l’assessore che ha in mano la cassa della Regione Lazio e che è pronto ad aprirla se il Ministero accenderà la luce verde. Dando il via libera al progetto presentato dall’alleanza tra Anagni, Alatri, Ferentino e Veroli per diventare Città Capitale della Cultura Italiana 2028. (Leggi qui: Capitale italiana della Cultura 2028: Hernica Saxa è in finale).

Meno di 48 ore per l’audizione in cui le quattro città fortificate presenteranno il progetto “Hernica Saxa” Tutto studiato nei dettagli. A sostegno del progetto culturale, interverranno nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura lo scultore di fama mondiale Jago, il caporedattore de Il Giornale Vittorio Macioce già responsabile delle pagine della Cultura, gli studenti dell’alberghiero di Veroli. Fuori competizione, c’è chi giura che si materializzerà anche l’assessore al Bilancio Giancarlo Righini per assicurare il sostegno economico del Lazio ai progetti partiti dalla sua regione .

Il rush finale per Hernica Saxa

La delegazione al Ministero per sostenere Hernica Saxa

Questa mattina ad Anagni si è svolta l’ultima riunione operativa delle quattro delegazioni per preparare gli ultimi dettagli della finalissima di giovedì mattina. Al Ministero della Cultura, dalle ore 9 si svolgerà l’audizione delle dieci finaliste.

La forza del progetto Hernica Saxa è l’unità: le quattro città erano anticamente alleate ed hanno riscoperto in questi anni la forza che l’unione sa sprigionare anche in campo turistico. Vogliono che quell’unione sia visibile anche giovedì: per questo le quattro delegazioni partiranno tutte insieme. Tutte sullo stesso pullman verso la grande sfida. Insieme per la battaglia finale.

L’audizione

I sindaci di Anagni, Alatri, Ferentino e Veroli firmano il 23 febbraio 2025 il progetto Hernica Saxa

Anagni, in qualità di Comune capofila (che ha svolto un lavoro eccezionale, insieme ad Alatri, Ferentino e Veroli) sarà la prima candidata ad esporre il progetto. Avrà a disposizione un’ora. L’audizione si suddividerà in due parti.

Nella prima mezzora ci sarà l’esposizione del progetto mentre nella seconda le delegazioni risponderanno alle domande della Commissione ministeriale. E questo potrebbe essere il momento decisivo.

Il supporto

Oltre ai rappresentanti istituzionali ci saranno i testimonial a sostenere la causa come previsto dal percorso. Come anticipato ci sarà l’artista anagnino Jago e con lui sarà presente a sostenere la causa il giornalista Vittorio Macioce de “Il Giornale”, nato ad Alvito. Poi una delegazione di studenti dell’istituto Alberghiero di Veroli, un’eccellenza del territorio, che esporranno le peculiarità della cucina ciociara tenendo conto di come la stessa cucina italiana sia stata riconosciuta come patrimonio dell’Unesco. (Leggi qui: “Capitale della Cultura 2028”, Jago testimonial di “Hernica Saxa”).

Il Lazio, oltre all’alleanza Hernica Saxa ha in campo anche il progetto di Tarquinia. Per questo le indiscrezioni assicurano che al Ministero potrtebbe materializzarsi l’assessore Giancarlo Righini: per dire che l’amministrazione del governatore Francesco Rocca è pronta a fare la sua parte, sostenendo sul piano economico il progetto che dovesse vincere se fosse uno dei due in campo dalla sua regione. (Leggi qui: “Hernica Saxa 2028”, non sarà un’avventura…)

L’arrivo della stampa estera

Poi ci sarà il giudizio degli esperti di settore. Infatti, nei primi giorni di marzo (si stanno curando gli accrediti) arriveranno in Ciociaria oltre cinquanta giornalisti della stampa estera. Da tutto il mondo effettueranno un tour in varie giornate nelle quattro città. Le visiteranno, ne scopriranno le attrazioni nascoste, valuteranno se le loro infrastrutture sono pronte ad accogliere i turisti da tutto il mondo. E già questo si può considerare un primo risultato straordinario. (Leggi qui: Hernica Saxa, la finale che conta più del titolo).

Al di là di come andrà e di quale sarà la scelta della Commissione un risultato questo territorio, grazie a questa scelta condivisa e unitaria e fuori dai campanilismi, l’ha già ottenuto. Quattro città storiche avranno un ritorno d’immagine mondiale. Un merito che va a chi ha lavorando e sta lavorando al progetto.

Ora l’attesa è tutta per giovedì mattina. Un intero territorio spingerà per il massimo dei risultati. L’audizione sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube del Ministero della Cultura. E la sera verrà riproposta su Teleuniverso durante la trasmissione A Porte Aperte. (Qui il link per la diretta).

Il tempo dell’attesa

E adesso resta solo il tempo sospeso dell’attesa. Quello in cui le parole dette in Sala Spadolini peseranno come pietre e ogni risposta potrà fare la differenza. Ma comunque vada, Hernica Saxa ha già vinto una prima partita: quella dell’unità. Quattro città che per secoli si sono difese dietro le mura oggi scelgono di abbattere i campanili e presentarsi come un’unica identità culturale.

Se arriverà il titolo, sarà consacrazione. Se non arriverà, resterà un metodo: fare squadra, investire sulla cultura come infrastruttura permanente, non come evento episodico.

Perché la vera capitale, prima ancora di un riconoscimento ministeriale, è quella che un territorio sa diventare quando decide di crederci insieme.