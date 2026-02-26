Hernica Saxa, la Ciociaria che osa

Tutto per tutto. Quattro città, un’unica visione: Anagni, Alatri, Ferentino e Veroli hanno presentato oggi il loro progetto per diventare Capitale della Cultura 2028. Tra arte, radici e progettualità, la Ciociaria ha scelto di raccontarsi con la propria voce.

Un unicum irripetibile: fede e cultura come destino

È arrivato per ultimo in Ciociaria. L’arcivescovo Santo Marcianò ha colto subito il senso della terra che lo ha ospitato come suo pastore: “un unicum irripetibile”. Una terra nata dall’unione di fede e cultura. Una sintesi rara, capace di diventare modello per l’Italia e per il mondo. Una terra che custodisce il passato ma non vi si rifugia, che lo considera trampolino per spiccare il volo verso il futuro.

Il cuore della Ciociaria ha battuto forte questa mattina nel tempio della cultura italiana. Alle 9:12, in una Sala Spadolini gremita e attenta, è iniziata l’audizione per la candidatura di Anagni, Alatri, Ferentino e Veroli a Capitale Italiana della Cultura 2028. Il momento decisivo: convincere la Commissione della solidità di un progetto nato quasi per scherzo e divenuto, mese dopo mese, una visione strutturata e credibile.

L’intervento della delegazione di Hernica Saxa

Il sindaco ed il presidente

L’intervento di Daniele Natalia

La presentazione del dossier è stata solenne. Un emozionatissimo Daniele Natalia, sindaco di Anagni, si è fatto portavoce di un territorio che non intende più restare ai margini. Seduto accanto ai colleghi, ha aperto Hernica Saxa con un richiamo alle radici classiche, citando Virgilio e parlando di “rocce che sono eternità e identità”. Non una relazione tecnica, ma il racconto di un sogno antico quanto la Lega Ernica.

Natalia ha ricordato tesori come la Cripta della Cattedrale di Anagni – “500 metri quadrati di storia irripetibile” – ma ha subito allargato l’orizzonte: “Bisogna ragionare assieme”, ha incalzato, convinto che “la Ciociaria fa uno scatto solo se ragiona in gruppo”.

Non solo le quattro città capofila ma tutti i 91 Comuni della provincia. La presenza di Luca Di Stefano in sala è apparsa, in tal senso, altamente simbolica. Il sogno delle città fortificate unite sotto il titolo di Capitale Italiana della Cultura è nato ufficialmente il 22 febbraio 2025, all’inizio delle celebrazioni del Giubileo. Perché, come ha ricordato ancora Daniele Natalia, “abbiamo la responsabilità di tramandare l’eredità della nostra storia”.

Le radici ritrovate: il viaggio di Jago

L’intervento di Jago

A dare forza a questa visione sono intervenuti testimoni d’eccezione. Tra questi Jago, artista di fama internazionale, che ha commosso la platea raccontando il suo rapporto tormentato e poi ritrovato con le radici: “Da bambino non volevo stare nella mia terra perché i miei maestri mi dicevano che per fare l’artista dovevo andare via”.

Poi il viaggio, il mondo, la scoperta. E infine la consapevolezza: “Ho capito che la Ciociaria non l’ho mai abbandonata, ma soltanto circumnavigata”. Una frase che ha condensato il senso dell’intera candidatura: partire, crescere, ma tornare con uno sguardo nuovo.

Jago ha ricordato che cultura deriva da “coltivare”. Un gesto antico, che appartiene al Dna di questa “terra fertile”. Ha chiesto al territorio di continuare a dare voce a sé stesso, di non smettere di credere nella propria capacità generativa. Non una celebrazione nostalgica, ma una chiamata alla responsabilità.

Il progetto non si limita a evocare monumenti. Rivendica la capacità di generare talenti che dialogano con il mondo. È questa la differenza sostanziale: non dire “siamo belli”, ma dimostrare che da queste pietre sono nati artisti capaci di competere sulla scena internazionale.

Lo stupore, i numeri e la promessa di non tornare

Vittorio Macioce

Sulla stessa linea si è mosso Vittorio Macioce, giornalista e scrittore di Alvito, che ha posto al centro del suo intervento il concetto di “stupore”: la capacità dei ciociari di guardare il mondo con occhi diversi. Che si tratti di De Sica, Mastroianni, Manfredi o di giganti del pensiero come Tommaso d’Aquino e Cicerone, Macioce ha rivendicato un primato: “Noi cambiamo il mondo. E oggi questa Ciociaria sta tornando per immaginare un futuro e prenderselo”.

Non solo emozioni, però. Anche numeri, programmazione, sostenibilità. Il progetto guarda già oltre il 2028, con una prospettiva che si estende al 2032. Il sindaco di Veroli Germano Caperna è stato netto: “Da qui non si torna indietro”.

Il responsabile del progetto, Antonio Ribezzo, ha parlato di un “percorso lungo e condiviso che unisce patrimoni eccezionali”, puntando su opportunità concrete per i giovani e su una strategia culturale integrata.

La Regione è pronta

Giancarlo Righini

Il sostegno della Regione Lazio è stato ribadito dall’assessore Giancarlo Righini, che ha ricordato i 400.000 euro già stanziati, definiti “soltanto un punto di partenza”. E Luca Di Stefano, presidente della Provincia, ha lodato la capacità di quattro Comuni di “superare i campanilismi, perché la cultura unisce”.

Infine, la Ciociaria ha mostrato il suo volto più semplice e autentico: gli studenti dell’alberghiero di Veroli hanno presentato le fettuccine al sugo, simbolo di una tradizione che non è folclore ma identità vissuta.

Perché qui la cultura non è un’etichetta. È qualcosa che si vive, si respira, si condivide ogni giorno.