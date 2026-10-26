I 24 voti a Fanelli e la cambiale di Mastrangeli ancora in bianco

L’elezione di Paolo Fanelli alla presidenza del Consiglio, con 24 voti, segna un’intesa trasversale che supera i confini della maggioranza. Ma restano da sciogliere i nodi della Giunta, il veto sull’area Vannacci e il futuro candidato sindaco del 2027. Mastrangeli guadagna tempo, non ancora certezze.

Ventiquattro voti, al primo scrutino: lo hanno votato tutti Paolo Fanelli, nuovo presidente del Consiglio Comunale di Frosinone. È andato ben oltre la maggioranza sulla quale fino ad oggi ha potuto contare il sindaco Riccardo Mastrangeli. Tolti i 5 assenti ed i 4 che non hanno ritirato la scheda, tutti gli altri 24 Consiglieri hanno concentrato il loro voto sull’ex sindaco, il primo di centrodestra in una città fino ad allora a trazione democristiana.

Roba da Prima Repubblica, un po’ come la crisi che ha portato Frosinone sull’orlo dello scioglimento anticipato ed il sindaco alle dimissioni. Anche la soluzione, la strategia che l’ha determinata, il contesto dell’Aula sono da intrighi di palazzo tipici di quegli anni. Come pure il percorso che ha portato a completare l’Ufficio di Presidenza con i nomi di Marco Sordi vicario (15 voti) e Teresa Petricca vice presidente (6 voti).

I ventiquattro voti

Il passaggio della campanella tra Marco Ferrara e Paolo Fanelli (Foto © Alessandro Andrelli)

Con una differenza. L’ha fatta il sindaco Riccardo Mastrangeli. Tracciando il solco lungo il quale tutti poi hanno gettato il loro voto: lo ha fatto Fratelli d’Italia che è il Partito di Fanelli seppure con accenti eretici rispetto all’ortodossia del Gruppo; ha votato contro quando non è stato d’accordo, è sceso in piazza a manifestare con parte delle opposizioni quando lui per primo non ha condiviso. Ma lo ha votato anche il Polo Civico, che nei giorni scorsi si è allineato a FdI chiedendo l’estromissione del Gruppo che si riconosce nel generale Roberto Vannacci. Sta proprio qui l’abilità del sindaco: quei 24 voti significano che a votare a favore è stato anche il Gruppo Per Frosinone che esprime il vicesindaco Antonio Scaccia, coordinatore provinciale di Futuro Nazionale. Ha messo insieme tutti.

E tra tutti bisogna contare anche Forza Italia che da quattro anni gli sta contro, così come i civici di FutuRa eletti con lui e poi usciti in dissenso dal perimetro della maggioranza. E pure l’area di Domenico Marzi, già due volte sindaco Pd ed avversario di Mastrangeli 5 anni fa. Pure Andrea Turriziani, espressione della civica che portava il nome di un altro sindaco Dem, Michele Marini successore di Marzi.

Il segnale – se le bocce si fermassero ad oggi – è che il centrodestra a Frosinone si è ricompattato. Ma il fatto è che le bocce della prossima partita elettorale non sono ferme: stanno girando ancora in maniera vorticosa. Perché la vera partita oggi non era l’elezione del presidente d’Aula ma tracciare la rotta per le elezioni della prossima primavera.

Il solco di Mastrangeli

Riccardo Mastrangeli (Foto © Stefano Strani)

Il sindaco non ha subito la votazione. Sul piano politico gli ha dato un senso molto chiaro. Facendo una dichiarazione in apertura di seduta. Parole con le quali ha chiesto l’adesione incondizionata dell’Aula al perimetro elettorale del centrodestra: è stato un messaggio di coraggio, perché i voti dell’opposizione non sono mai da rifiutare, soprattutto se vieni dal fallimento delle 8 votazioni precedenti. «Pur non disdegnando che la Presidenza potesse vedere un uomo ed una figura delle opposizioni ricoprire quell’incarico, anche per coerenza rispetto all’inizio della consiliatura, oltreché di continuità , ritengo che non si possa prescindere dalla possibilità di individuare un nuovo Presidente all’interno dei banchi della maggioranza di centrodestra » ha detto Mastrangeli

«A questo scopo, dopo aver effettuato una serie di colloqui nel corso degli ultimi giorni, con i vari gruppi che compongono il quadro politico del centrodestra, ho acquisito gli elementi per ritenere che il dottor Paolo Fanelli, già Sindaco della Città di Frosinone, sia la figura per arrivare ad una sintesi largamente condivisa»

Via dal tavolo l’ipotesi dell’accordo istituzionale: sarebbe stata una resa sul piano politico che gli avrebbe consentito di continuare ad amministrare. ma depotenziato, senza più una copertura del centrodestra alle spalle.

Il perimetro della Giunta

L’intervento di Riccardo Mastrangeli (Foto © Paolo Peticca)

Mastrangeli nel suo intervento ha messo da parte Giulio Andreotti, secondo il quale è meglio tirare a campare che tirare le cuoia. Il sindaco ha detto che non intende tirare a campare: ma vuole costruire ora il perimetro della prossima alleanza elettorale di centrodestra. Per questo ha chiesto a Partiti e liste civiche di riconoscersi con assoluta chiarezza «così come è avvenuto già all’inizio della consiliatura, nella maggioranza di governo di centrodestra, che governa il Paese da Palazzo Chigi, fino alla Regione Lazio, trattandosi di un Capoluogo di Provincia, tra i più importanti del centro sud Italia, anche in termini di prodotto interno lordo, di traguardi sociali e culturali centrati nel corso degli ultimi 15 anni ».

E se a qualcuno non fosse chiaro il messaggio, prima della votazione del nuovo Presidente d’Aula, Mastrangeli lo ha messo in chiaro: «Non sembra più un segreto, del resto, il fatto che si andrà al rinnovo dell’amministrazione comunale, con ragionevole certezza, lo stesso giorno in cui si voterà alle politiche a livello nazionale. Quindi, vorrei evitare situazioni di difficile comprensione e coerenza, oltreché di imbarazzo, sia sotto il punto di vista dell’elettorato attivo, che di quello passivo».

Insomma, si ricostruisce il centrodestra e lo si deve fare anche per le prossime elezioni. Perché «la credibilità di una proposta, di carattere politico ed amministrativo, ha bisogno di essere declinata nei fatti e anche nella realtà del quotidiano, per cui non vedo come possa ritenersi chiara e trasparente la possibilità di chiedere, nello stesso giorno, il consenso agli elettori con due proposte che rischiano di essere non semplicemente incompatibili, ma addirittura in contrasto l’una con l’altra».

Senza spazi trasversali

(Foto © Paolo Peticca)

Nessuno spazio per le ambiguità: «Chi sceglie di stare all’opposizione, in modo del tutto volontario, lo può fare in massima libertà, ma l’opposizione ha un colore ed un’ontologia, per sua definizione, diversa dal colore della maggioranza».

Ora la vera prova del cerchio di fuoco: la costruzione della nuova Giunta. L’intesa con i 24 voti rischia di collassare se ogni mattone non verrà messo al posto giusto, nell’ordine corretto e nell’equilibrio più funzionale. La nuova Giunta sarà l’architettura della prossima alleanza elettorale.

Lì si tratterà di disinnescare la mina legata al veto su Vannacci. La soluzione sta nel fatto che Futuro Nazionale non è in Giunta e che Antonio Scaccia è il leader indiscusso della civica Per Frosinone. O abiura o sta fuori ma questo non vieta che al suo posto possa esserci uno dei suoi.

Intanto, a margine del Consiglio Comunale c’è già stato il ritiro delle dimissioni, la Consiliatura va avanti ed è questo un altro passo fondamentale. Come è fondamentale un altro passaggio: Mastrangeli, nel suo intervento, ha sempre parlato di ricostruzione del perimetro di centrodestra e non ha mai indicato se stesso per il bis. Chiaro che il suo nome dovrà uscire dal tavolo di concertazione che sarà rappresentato dal cantiere per la nuova Giunta.

La rotta chiara dal mattino

(Foto © IchnusaPapers)

La sensazione che la rotta fosse stata tracciata era chiara dal mattino. Perché la posta in gioco era troppo alta, per tutti. Sia sul piano amministrativo (con decine di milioni di euro di finanziamenti e progetti ancora da portare a conclusione) e sia su quello politico: dove nessuno nella coalizione del Sindaco, sembrava davvero disposto ad assumersi la responsabilità di staccare la spina e interrompere anticipatamente l’esperienza di governo Mastrangeli, per consegnare al centrosinistra, per l’effetto, un evidente vantaggio competitivo. Specialmente ora che l’area riformista ha ritrovato unità e una sintesi, dopo 15 anni, attorno al nome del candidato sindaco Vincenzo Iacovissi.

Fanelli ha rappresentato il punto di caduta di un’intesa ampia, capace di coinvolgere anche Forza Italia e i 2 Consiglieri del gruppo FutuRa, ormai di fatto organico agli azzurri. Ma è stato un accordo circoscritto alla sola elezione del presidente, senza impegni preventivi ed ulteriori sulla nuova Giunta, tantomeno sulla candidatura a sindaco e sulle alleanza per le prossime comunali. Il Coordinatore Regionale del Lazio di FI il Senatore Claudio Fazzone, è stato chiaro, il presupposto non negoziabile per il rientro degli azzurri nel perimetro del centrodestra, è che il candidato sindaco per il 2027 sia un altro: non Riccardo Mastrangeli.

Prima bisognava eleggere il presidente dell’Aula, poi il ritiro delle dimissioni da parte di Mastrangeli formalizzato a margine del Consiglio e soltanto da domani si affronterà il riassetto dell’esecutivo: le prime consultazioni sono previste per domani mattina. Una sequenza che consentirebbe, secondo la strategia del Sindaco, di guadagnare tempo, scongiurando lo scioglimento anticipato del Consiglio, evitando nel contempo la paralisi amministrativa cercando in Aula i voti per approvare le delibere, e concentrarsi sugli assetti di Giunta, realisticamente difficilissimi da trovare, nonostante la quadratura trovata per l’elezione del Presidente del Consiglio.

Il percorso sottile

Paolo Fanelli (Foto © Alessandro Andrelli)

Mastrangeli potrebbe, in ipotesi, anche riproporre lo stesso identico schema azzerato prima. Anche se bisognerebbe comunque trovare un posto in Giunta per l’area di Noi Moderati, rappresentata ora in Consiglio dal Presidente facente funzioni Marco Ferrara. La ricomposizione del centrodestra, in prospettiva elezioni comunali prossime, passa anche da qui.

Ma, in ogni caso, è l’elezione stessa del Presidente che pone una serie di legittimi interrogativi. Uno. Perché Fratelli d’Italia e il Polo Civico avrebbero dovuto accettare oggi di votare Paolo Fanelli a Presidente del Consiglio senza avere alcuna certezza sul fatto che l’area riconducibile ad Antonio Scaccia verrà successivamente esclusa dalla Giunta?

Due. Mutatis mutandis, perché la Lista Per Frosinone di Scaccia avrebbe dovuto sostenere Fanelli senza avere garanzie sulla propria permanenza nell’esecutivo? Restando sempre nella ricerca delle risposte, come il filosofo greco Diogene di Sinope cercava la verità con la lanterna, Mastrangeli non ha mai annunciato una cacciata preventiva dei cosiddetti “vannacciani” dalla Giunta. Ha sempre sostenuto un’altra linea: prima il presidente del Consiglio, poi il riassetto dell’esecutivo. Una posizione strategicamente comprensibile dal suo punto di vista. Chiaro che, sulla base della dichiarazione preliminare fatta dal sindaco, a questo punto Scaccia verrà chiamato ad una scelta di campo: o con il centrodestra o con Vannacci.

Il capitale della fiducia

Riccardo Mastrangeli

Per il sindaco l’obiettivo non è solo quello arrivare alla fine della consiliatura, ma, soprattutto, creare le condizioni per tenere insieme il maggior numero possibile di pezzi della attuale coalizione, per sostenerlo poi nella corsa a rifare il Sindaco tra 7 mesi. Ma questa strategia inevitabilmente alimenta dubbi e sospetti tra tutti gli altri attori della vicenda. Ogni voto, ogni scelta, ogni concessione, è legata a una contropartita che ancora non c’è, o comunque che non si vede. E il ragionamento vale per tutti, nessuno escluso.

In politica la fiducia è una forma di capitale. Con i 24 voti di oggi Riccardo Mastrangeli è riuscito a farsi firmare una cambiale politica in bianco. Che vale ancora di più per il fatto che nella coalizione che lo sostiene è diventata la merce più rara. Affidarsi alle promesse degli alleati, formulate in queste ore e in queste circostanze, è come lanciarsi dall’ultimo piano del grattacielo Zeppieri a De Matthaeis, con un lenzuolo al posto del paracadute.

Come diceva Giulio Andreotti con il suo proverbiale acume, «in politica i veleni ci sono, ma sono ricoperti di marmellata». Ecco perché la candidatura di Fanelli, pur avendo raccolto consensi ampi e trasversali, non risolve automaticamente la crisi. Può essere il primo tassello di una ricomposizione ma non necessariamente la garanzia della sua tenuta.

Le pietre da collocare nel giusto ordine

Il vicesindaco Antonio Scaccia ed il sindaco Riccardo Mastrangeli

FdI vuole chiarezza sul perimetro della maggioranza senza i Vannacciani; Scaccia vuole evitare di essere estromesso dall’esecutivo; Forza Italia vuole contribuire a una soluzione istituzionale, ma senza rinunciare alla propria posizione sul futuro candidato sindaco. Mastrangeli vuole un accordo con i Partiti e le civiche sul percorso di fine consiliatura, e soprattutto con un impegno sulla sua ricandidatura. Riuscire a soddisfare tutti questi desiderata, senza scontentare nessuno, è impresa pari all’allunaggio dell’apollo 11 nel 1969: nessuno avrebbe scommesso un dollaro sulla riuscita.

La vera domanda, quindi non era soltanto chi sarebbe diventato presidente del Consiglio questa sera. È che cosa accadrà il giorno dopo: il vero nodo gordiano,

Perché un’intesa sulla presidenza, se non accompagnata da un chiarimento politico generale, rischia di trasformarsi solo in una tregua armata: utile per evitare il commissariamento, insufficiente per restituire vera stabilità all’amministrazione Mastrangeli.