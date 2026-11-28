Federlazio incontra il deputato Nicola Ottaviani sull'ingresso di Frosinone e Latina nella ZES Unica, alla luce degli emendamenti alla Legge di Bilancio. Il presidente Beccidelli: «Non chiediamo privilegi, ma parità di condizioni».

Tutto intorno, la ZES Unica copre Abruzzo, Molise, Campania, e da un anno anche Marche e Umbria: sei miliardi di euro di fondi statali ed europei destinati a chi produce in quelle regioni. Al centro di quel cerchio, non dentro, resta il Lazio meridionale: Frosinone e Latina, accerchiate su tre lati da territori che quei vantaggi li hanno già, e restie a restare fuori ancora a lungo .

Su iniziativa di Federlazio, sabato mattina si è tenuto un incontro con l’onorevole Nicola Ottaviani, deputato ma soprattutto Segretario della Commissione Bilancio della Camera. È stato convocato per fare il punto sul percorso legislativo che dovrebbe portare all’inserimento del Lazio meridionale nella ZES Unica: un tema su cui l’associazione conduce da tempo una propria battaglia istituzionale, e che ora passa dagli emendamenti alla Legge di Bilancio, in attesa del giudizio di ammissibilità.

Il nodo tecnico, tradotto

Alla base dell’esclusione del Lazio dalle aree ZES ed i loro benefici economici e fiscali c’è un paradosso statistico: gli indicatori economici medi del Lazio, schiacciati dal peso di Roma, non raccontano la fragilità reale del tessuto produttivo di Frosinone e Latina. È quello che Federlazio chiama il «bias da capitale». Tradotto in parole semplici: I numeri di Roma alterano la media regionale nascondendo le provincie, che così pagano il conto.

Ottaviani ha illustrato in che rapporto sta, su questo punto, il perimetro della ZES — definito dalla legge nazionale — con le cosiddette Zone C non predefinite. Cioè? Sono le aree che la Carta europea degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 già riconosce come svantaggiate in alcune parti delle due province: un canale meno visibile della ZES ma che gli esperti di Bruxelles ascoltati in commissione l’anno scorso hanno confermato valido, almeno per misure parziali. Più semplice ancora? Ottaviani e la Commissione Bilancio di Montecitorio hanno trovato un percorso che possa far emergere i dati del Lazio Sud senza che vengano poi coperti dal dato di Roma Capitale.

Il conto di Ottaviani

Nicola Ottaviani (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

«I nostri imprenditori, sia della provincia di Frosinone che di Latina, sono abituati a resistere ad ogni intemperie. Ma ipotizzare che possano continuare a mantenere gli impianti industriali e produttivi, mentre nelle regioni del circondario… vengono investiti da parte dello Stato e dell’Unione Europea buona parte dei 6 miliardi di euro della Zes, allora si rischia oltre al danno anche la beffa», ha detto Ottaviani.

Un esempio concreto per rendere la misura: un’impresa che investe 100 milioni di euro potrebbe vedersi rimborsare fiscalmente 30 milioni: non un regalo che distorce il mercato, ma la stessa logica che negli anni della Cassa del Mezzogiorno e dell’Agensud ha prodotto, da queste parti, occupazione e ricchezza.

Senza quei fondi ZES, l’alternativa descritta da Ottaviani è un’immagine che resta impressa: due province trasformate in «grandi ed enormi rotatorie, dove le merci passano, non si fermano e, soprattutto, non vengono più prodotte».

Per Federlazio no a privilegi, si a parità

Domenico Beccidelli

Il presidente di Federlazio Frosinone Domenico Beccidelli ha ringraziato Ottaviani per l’approfondimento, definendo positivo l’emendamento che estende al resto del Paese le misure di semplificazione amministrativa: ma insufficiente a colmare da solo il divario sulle agevolazioni agli investimenti.

«La nostra posizione è da tempo chiara: non chiediamo privilegi ma condizioni che consentano alle nostre imprese di competere su un piano di parità con quelle dei territori limitrofi», ha dichiarato.

Beccidelli riconosce che le scelte delle multinazionali rispondono a strategie globali e costi energetici che nessuna norma regionale può da sola cambiare: ma condizioni fiscali più competitive, osserva, possono pesare sulla decisione di un’azienda già insediata di restare, investire, crescere, invece che guardare altrove.

Lo sfondo che rende urgente la partita

Lo stabilimento Henkel di Ferentino

Non è un dibattito astratto. È lo stesso territorio dove Henkel ha deciso a Düsseldorf di chiudere lo stabilimento di Ferentino, dove Burgo Sora ha aperto e poi ritirato 160 licenziamenti, dove l’indotto Stellantis mostra crepe.

Un territorio, per usare le parole del comunicato, di «luci e ombre»: eccellenze industriali riconosciute a livello internazionale, la prospettiva della stazione Alta Velocità, e però anche la crisi dell’automotive a fare da contrappeso.

Il tempo, in questo caso, non è una metafora: gli emendamenti sono alla vigilia del giudizio di ammissibilità, e Beccidelli lo scrive senza giri di parole: «Non possiamo permetterci di perdere questa occasione».

