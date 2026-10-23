I big di Forza Italia in campo per risolvere il caso Alatri. Ma è boom di civiche

Si tenta una riconciliazione tra Bruno Addesse ed i vertici provinciali di Forza Italia. Lo auspica anche il fratello Roberto, leghista e candidato sindaco. Che si dice pronto alle primarie di coalizione. Intanto è boom di civiche

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

Prima fu un manifesto misterioso, affisso mesi fa. Ora il mistero ha un volto e un video: quello del professor Achille Gussati, che presenta In Movimento, ultima civica in ordine di tempo ad apparire sulla scena elettorale di Alatri. Non è un caso che siano così numerose le formazioni nate al di fuori dei Partiti e pronte a presentarsi per il voto delle Comunali 2027: saranno loro ad essere determinanti per la sfida del dopo Cianfrocca.

Non è un caso perché civico lo è stato anche il sindaco uscente Maurizio Cianfrocca. Ha scelto di non candidarsi per un secondo mandato e lo ha annunciato in Aula al termine di un Consiglio comunale nel maggio scorso, dando tempo a tutti di prepararsi alla sua successione. E il risultato si vede: non solo i Partiti ma soprattutto i cittadini stanno organizzando le fila.

Crisi azzurra

Aprile 2026 Bruno Addesse nominato cordinatore presente la Chiusaroli

Lo stava facendo anche Forza Italia, partito che ad Alatri esprimeva un assessore regionale, un deputato, un presidente di Provincia. Poi con l’uscita di Antonello Iannarilli non era rimasta nemmeno una sezione. A riaccendere l’insegna ci aveva provato Bruno Addesse: è durato sette mesi da coordinatore di Forza Italia. Poi ha sbattuto la porta, in aperto scontro con la coordinatrice provinciale Rossella Chiusaroli. Una rottura improvvisa e netta. (Leggi qui: Addesse sbatte la porta di Forza Italia e se ne va)

In questi giorni sono scesi in campo i mediatori. Qualcuno assicura che abbia chiesto informazioni anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che fu presente all’inaugurazione della sede ad Alatri. Si tenta di ricucire lo strappo e di riallacciare i fili deldialogo, personale e politico. La riconciliazione, dopo la rottura, non è da escludere.

Le armi affilate

Maurizio Cianfrocca e Roberto Addesse

Intanto Lega e FdI lavorano alle candidature, rispettivamente del vicesindaco Roberto Addesse e del commissario Ater Antonello Iannarilli. Cercano di costruire uno schieramento ed il ruolo dei civici anche in questo caso sarà determinante per i nuovi equilibri. Per ora, nessun endorsement ufficiale.

Roberto Addesse prova a favorire una sintesi. Lo fa con una dichiarazione al sito Gentecomune dove ha annunciato: «Sono pronto a mettermi in gioco anche attraverso le primarie», con Iannarilli e con chiunque altro voglia partecipare. «Ho aperto a questa possibilità perché credo che, se non si trova una sintesi al tavolo politico, sia giusto valutare strumenti trasparenti e condivisi. Possiamo considerare le primarie, sondaggi d’opinione seri oppure un accordo tra le forze della coalizione. L’importante è individuare insieme un metodo chiaro e coerente, che consenta di compiere una scelta autorevole e nell’interesse di Alatri». Primarie, sondaggi seri o un accordo tra le forze della coalizione: purché il metodo sia chiaro.

Il ministro Antonio Tajani accolto dal Coordinatore di Alatri Roberto Addesse

E la scelta, aggiunge, non può ignorare il lavoro dell’Amministrazione Cianfrocca: «Sarebbe un errore ripartire come se questi anni non avessero lasciato nulla».

Sul caso di Forza Italia ha parole da fratello, perché Bruno lo è: «Spero che mio fratello Bruno possa tornare sui suoi passi». In poco tempo, ricorda, ha messo basi solide nel circolo cittadino «e non è poco. Elementi che meritano rispetto». Ma ora, dice, bisogna guardare oltre i nomi e capire quale candidatura rappresenti meglio la coalizione.

Il boom delle civiche

A comporre la coalizione saranno anche le civiche Tra loro c’è ora anche In Movimento: è un’associazione nata per raccogliere idee e proposte per Alatri e provare a realizzarle insieme. Per cambiare una città, dice Gussati, non serve lamentarsi e criticare. Serve «prendere in mano il proprio futuro», mettendosi, appunto, in movimento.

Enrico Pavia

Non è tutto. Il 31 ottobre Alatri Ambiente presenta il programma al Chiostro di San Francesco. Sotto traccia lavorano due blocchi. Il primo è vicino all’ex procuratore Adolfo Coletta, sostenuto da Mauro Buschini, da Programma Alatri e dalla società civile. Il secondo va dal capogruppo Pd Fabio Di Fabio all’avvocato Enrico Pavia, fino ai sostenitori dell’ex bi sindaco Giuseppe Morini. Entrambi cercano una scelta civica e trasversale.

Restano alla finestra Alatri in Comune, Lista Rocca, Patto Civico e Lazio Unica.

Le liste arrivano. Trovare chi le riempia, per il Consiglio Comunale, sarà più difficile.