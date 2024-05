I buoni del Tesoro pluriennali di Mastrangeli

Sono solo due le variabili che a questo punto impensieriscono il sindaco di Frosinone. Una è interna ed è il conto elettorale con Vicano: è saldato o aperto? L'altra è la tattica di Claudio Fazzone che vuole pareggiare i conti con la Lega in tutto il Lazio. E questo...

La verifica politico-programmatica, urgentissima e indispensabile per rideterminare il perimetro della maggioranza al Comune di Frosinone, si rivelerà del tutto superata. Se e quando si farà. Cosa sarà a renderla obsoleta e con ogni probabilità anche inutile?

Saranno i fatti e sarà l’impronta amministrativa che il sindaco del Capoluogo Riccardo Mastrangeli ha calato da tempo ormai sul tavolo del Comune, mettendo a decantare sine die le vicende politiche. La strategia di puntare sulle opere, sui cantieri, sui progetti ha anestetizzato la politica: rendendo poco comprensibili agli elettori le discussioni per pretendere un assessorato.

I due nodi

Mauro Vicano

Ci sono a questo punto solo due nodi decisivi. Il primo è interno agli assetti della maggioranza. Riccardo Mastrangeli dovrà stabilire se riconoscere ancora un assessorato alla lista di Mauro Vicano. L’ex Dg della Asl doveva essere il candidato sindaco del centrosinistra contro Mastrangeli ma è stato silurato dal Movimento 5 Stelle che lo classificò ‘impresentabile‘ per un processo pendente relativo al periodo in cui guidava l’azienda provinciale dei rifiuti. A Vicano è stata bloccata la candidatura per il centrosinistra, lui s’è presentato lo stesso con un gruppo civico facendo mancare voti fondamentali al centrosinistra e poi al ballottaggio ha spostato i suoi consensi su Mastrangeli. Il centrosinistra ha perso le elezioni e Vicano poi è risultato anche innocente. Grazie M5S.

Per quell’appoggio, Riccardo Mastrangeli ha riconosciuto un assessorato all’area Vicano: andato all’avvocato Alessandra Sardellitti. Che nei mesi scorsi però si è dimessa. E questo lascia aperto un interrogativo. Mastrangeli ha saldato la sua cambiale elettorale? Nessuno ha mandato via la Sardellitti: se n’è andata lei, rinunciando. Il conto è aperto o saldato?

È un aspetto che potrebbe incidere sui futuri assetti della maggioranza. Mentre tutto il resto non inciderà più di tanto. Le grida manzoniane, specialmente durante il question time, di qualche Consigliere “malpancista” della maggioranza non produrranno effetti significativi. Mastrangeli infatti, che conosce le dinamiche politiche fin da quando portava i calzoncini corti, ha capito perfettamente che la caratterizzazione, quasi del tutto amministrativa, della sua consiliatura è la chiave di volta per arrivare al 2027 in assoluta tranquillità. L’opposizione nemmeno ci pensa a creare problemi.

Il doppio vantaggio

Angelo Retrosi (Foto © IchnusaPapers)

Questa caratterizzazione offre un duplice vantaggio. Da un lato mette in stand by ogni eventuale pericolosa rivendicazione, più o meno legittima, sugli assetti di Giunta. Quando si cominciano a cambiare gli assessori non si sa mai come e quale sarà la fine. Ed è comunque oggettivamente difficile per chiunque in maggioranza provare a “smarcarsi” da interventi amministrativi così rilevanti e capaci di incidere per la quotidianità.

Dall’altro, consente di iniziare la lunga campagna elettorale per il bis puntando sui risultati amministrativi ottenuti. È indiscutibile infatti che sulle grandi tematiche, (ambientali in primis, ma anche strutturali) Mastrangeli si stia spendendo in prima persona mettendoci sempre la faccia. In questo è agevolato da un assessore come Angelo Retrosi che è una sorta di dr Jackyl e mr Hyde: come avvocato appiana i problemi che bloccano i cantieri e li riattiva dopo anni di paralisi burocratica o per contenziosi; come assessore sta quotidianamente sui cantieri per verificare il rigoroso rispetto dei tempi e possibilmente anticipare la fine delle opere.

Sono diversi e tutti estremamente importanti e strategici i files aperti sul desktop del Comune. La mobilità sostenibile, la riqualificazione urbana dello Scalo, il recupero dei Piloni e la contestuale realizzazione della Piazza in Largo Turriziani al Centro storico. Ma anche il nuovo concept avveniristico e funzionale della stazione, la disponibilità dei Teatri Vittoria e Nestor, tanto per citare alcuni esempi tra i più significativi. Sono tutti interventi, che una volta ultimati, consentiranno una nuova vivibilità del Capoluogo. Ma saranno anche argomenti, concreti, di campagna elettorale, difficili da contestare e con i quali convincere i cittadini di Frosinone di consentire a Mastrangeli un secondo mandato.

Il secondo nodo

Claudio Fazzone con il coordinatore provinciale Rossella Chiusaroli

Detto del nodo interno, per Riccardo Mastrangeli resta il secondo problema. Esterno alla sua maggioranza. Premesso che l’opposizione non sembra essere proprio “strutturata” (almeno per il momento) per provare ad impensierire la maggioranza, qualche problema serio di sopravvivenza al sindaco potrebbe crearlo il Partito di Forza Italia.

Perché da giorni è in atto il robusto assedio del senatore Claudio Fazzone alla Lega. Colpa delle elezioni Europee: Forza Italia vuole agganciare e sorpassare il Carroccio. E le esternazioni di questi giorni del Coordinatore Regionale azzurro stanno logorando i rapporti già complessi tra i due Partiti. Inoltre, in Regione Lazio il senatore ha pressoché raddoppiato i suoi Consiglieri azzerando quasi la pattuglia leghista. Reclama un adeguato rimpasto in Giunta e potrebbe non accontentarsi di un assessorato.

Se il governatore Francesco Rocca continuerà a tentennare, Claudio Fazzone sarà legittimato a ricordare il peso specifico di Forza Italia facendo traballare le amministrazioni comunali di Frosinone e Latina. Ad esempio facendo partire l’ordine di scuderia di portare all’incasso in tutte le amministrazioni del Lazio le percentuali di voto ottenute il prossimo 8 e 9 giugno. E quindi chiedendo al sindaco Riccardo Mastrangeli un assessorato ulteriore nella giunta comunale.

Ma questo è uno scenario solo eventuale, futuro ed incerto. Di certa, invece, c’è la copiosa attività amministrativa del Sindaco, che è come i BTP Valore, recentemente collocati sul mercato dal Ministero del tesoro: rendimento garantito fino alla scadenza. Che per il BTP è il 2030. Per l’amministrazione Mastrangeli solo il 2027.