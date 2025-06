I due centrodestra in Regione e al Comune di Frosinone

Le due facce della stessa medaglia a distanza di pochi chilometri. A Roma la politica e il carisma del governatore Rocca hanno risolto i problemi tra i partiti di maggioranza della Pisana. Nel capoluogo ciociaro invece il sindaco Mastrangeli sempre più isolato e la coalizione di Governo spaccata come non mai. Fin quando questa situazione sarà tollerata dai vertici regionali e nazionali?

Negli ultimi mesi, la fotografia politico-amministrativa del Lazio parla chiaro: in Regione il centrodestra esiste ed è riconoscibile, con tutte le sue sfumature ma ancora in piedi. Invece a Frosinone, di quel centrodestra resta solo una copia sbiadita, annacquata al punto da diventare irriconoscibile. Questo è lo stato dell’arte.

Anche alla Pisana non mancano le tensioni. Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia si misurano sugli equilibri di Giunta e sulle nomine da distribuire nei vari enti regionali: solo in Consiglio regionale ne ballano 26 più quelle che spettano direttamente al presidente Rocca tramite decreto. E altre ne arriveranno. Ma il gioco delle parti in Regione ha ancora un senso: litigheranno, si accuseranno, ma poi troveranno la sintesi. Perché lì la politica esiste ancora.

A Frosinone invece la politica è evaporata. Nel Capoluogo la consiliatura è ormai svuotata di significato: la politica – quella vera, fatta di mediazioni, visione e compromessi funzionali – si è ritirata in silenzio. E con essa ogni capacità di tenere insieme i cocci del progetto da cui tutto era nato. Il motore si è spento. Ora resta solo l’inerzia.

Primum vivere

Il Comune di Frosinone (Foto © Stefano Strani)

Un’inerzia in ragione del programma di mandato e del “primum vivere”. Cioè, tirare a campare in ogni modo pur di non andare a casa prima del tempo. In realtà, a casa anzitempo non ci sarebbe andato proprio nessuno: perché non c’è mai stata questa volontà. Concetto che vale in senso assolutamente trasversale, dalla maggioranza all’ opposizione. Soprattutto non c’era la forza per un’operazione del genere.

Il centrodestra si è quindi annacquato, senza operazioni di rettificazione e filtrazione: attività che si fanno per preservare la purezza di un distillato. Ma per scelta. Perdendo uno alla volta ben 9 Consiglieri Comunali eletti con Mastrangeli nel 2022 e mandando Forza Italia – uno dei Partiti fondatori del centrodestra – all’opposizione.

Domenico Marzi (Foto © Massimo Scaccia)

Si è “contaminato” con forze di centrosinistra che sono nate all’opposizione e poi sono transitate in maggioranza. Con l’ulteriore paradosso di un passaggio che non garantisce al sindaco Mastrangeli l’autosufficienza dei numeri in Aula: la famosa quota 17 che serve per la validità del Consiglio in Prima Convocazione. La maggioranza è ferma a 16 consiglieri.

È stata quindi costretta a legarsi mani e piedi a quella vecchia volpe della politica cittadina, come l’ex sindaco Pd Domenico Marzi, che ha capito prima degli altri la situazione e lanciato un salvagente a Mastrangeli. Ora con le astensioni di voto del suo gruppo consiliare e la presenza in Aula dei suoi Consiglieri, quando serve, può determinare l’approvazione o meno di ogni delibera. Un autentico capolavoro di strategia applicata.

Rocca in campo, Mastrangeli in tribuna

Francesco Rocca, governatore del Lazio

In Regione poi nei mesi scorsi, quando si alzato il livello di “warning” tra Forza Italia e Fratelli d’Italia, per evitare che le cose potessero precipitare, sono immediatamente scesi in campo i Partiti e il presidente Rocca stesso. Per rasserenare il clima, per ascoltare le doglianze di chi non si sentiva sufficientemente considerato e valorizzato e soprattutto per garantire l’assetto della coalizione di centrodestra.

L’unità a via della Pisana costituisce evidentemente un valore. A Frosinone invece nessun Partito si è mosso per ri-costruire. O per evitare la distruzione. Nessuna riunione tra i Segretari cittadini del centrodestra, nemmeno a livello più alto.

Riccardo Mastrangeli, sindaco di Frosinone

E non perché la situazione di estrema criticità in maggioranza non fosse chiara e manifesta a tutti. Da mesi. È evidente che a tutti convenisse così: mandare Riccardo mastrangeli a sbattere nella convinzione che ne uscisse ammaccato al punto da non poter concorrere alle prossime Comunali. Il sindaco è stato lasciato da solo a cercare di sbrogliare la matassa. Cosa che evidentemente non gli è riuscita. E nessuno lo ha aiutato. Non lo ha voluto lui il supporto? O i Partiti non ci hanno proprio pensato? Perché in fondo andava bene a tutti?

Ed i vertici regionali e nazionali cosa fanno?

Comunque siano andate le cose, il risultato è che il centrodestra oggi al Comune Capoluogo è profondamente diviso. La Lega sta in maggioranza. Forza Italia all’opposizione. FdI si scontra con il sindaco perché chiede modifiche alle politiche sulla mobilità sostenibile, che il sindaco non (sembra) disponibile a concedere. Così è se vi pare.

Il palazzo della Regione Lazio (Foto © IchnusaPapers)

La domanda delle cento pistole è: fino a quando i vertici regionali (o magari nazionali) di FI-FdI e Lega consentiranno di assistere alla dissoluzione del centrodestra nel capoluogo? Soprattutto in proiezione elezioni comunali del 2027? Laddove tutto fa ritenere, oggi, che il centrodestra si presenterà diviso agli elettori.

Se prenderanno posizione e tracceranno una linea unitaria alla quale tutti (FdI-Lega e FI) dovranno uniformarsi, significa che Frosinone ha un ancora un peso politico importante nello scenario regionale. Se nessuno dirà o farà niente, allora vuole dire che il capoluogo conta come il due di coppe a briscola. Quando comanda denari.