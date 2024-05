I due messaggi di Leodori dal fresco di Pico

I due messaggi lanciati dal Segretario regionale del partito Democratico durante l'ultima tappa del tour di Zingaretti in Ciociaria. L'assist per Schlein. Dare la soluzione la renderebbe un leader riconosciuto a tutti i livelli interni

Messaggi in chiaro per il Partito Democratico. Li lancia Daniele Leodori, il Segretario regionale del Lazio. Sceglie un momento emblematico per farli partire: a Pico sabato sera c’è l’ultima tappa del tour che ha portato Nicola Zingaretti nelle piazze più calde della Ciociaria per dire che lui è pronto a trascinare il Pd alle Europee candidandosi in prima persona.

C’è il fresco della campagna ciociara sabato sera a Pico, l’agriturismo scelto dall’ex presidente Cosilam e Segretario del Pd di Pico Marco Delle Cese sembra individuato apposta per recuperare le energia dopo una giornata sotto al sole e tra la gente. Ci sono i maltagliati fatti in casa con i fagioli locali, c’è la minestra a pane sotto che sparisce in un attimo. C’è la gente venuta ad ascoltare l’uomo che ha guidato la Regione Lazio per dieci anni. Ma soprattutto c’è una cosa a rendere unica quella tappa al punto da indurre il Segretario Pd del Lazio a far partire i segnali.

Tutti presenti

Nicola Zingaretti a Cassino con Sara Battisti e Barbara Di Rollo

C’è il Partito Democratico. Tutto. Quello che in questo momento è alle prese con una nuova tensione capace di determinare una nuova lacerazione. Profonda, come quella che ha minato le elezioni Regionali di febbraio ’23 avvelenando le candidature e la creazione degli schieramenti.

Inutile nascondersi dietro ad una foglia di fico: la candidatura di Nicola Zingaretti è una spada nel fianco di Claudio Mancini, il figlio dell’indimenticato Emilio Mancini che su queste terre fu Segretario politico del Pci e poi dalla sua Picinisco venne chiamato a Roma dove fu dirigente regionale e guidò il Partito nella sua evoluzione in Pds e poi Ds. Claudio Mancini oggi è l’uomo che ha benedetto Roberto Gualtieri spianandogli la strada per diventare sindaco di Roma. La sua Rete Democratica è in eterno conflitto con gli ex democristiani di AreaDem guidati dal compianto senatore Bruno Astorre e da Daniele Leodori.

Perché la candidatura di Zingaretti è un pericolo per Mancini? Una vulgata sostiene che se l’ex governatore portasse il Pd sopra le centomila preferenze per lui e sopra il 22% di consensi sarebbe molto difficile non rivedere le candidature su Roma. E poi c’è lo schiaffo dato nelle Province: a Frosinone c’erano le condizioni per schierare Francesco De Angelis alle Europee puntando al seggio. Una candidatura proposta da Daniele Leodori e subito appoggiata da Nicola Zingaretti. Ma De Angelis è alleato con Mancini. La rappresaglia è pronta: se a Mancini toccano Gualtieri, lui sbarra la strada di Leodori verso la Regione Lazio nella sfida al centrodestra. È già avvenuto un anno fa, nasce così la candidatura di Alessio D’Amato.

Il tavolo di Pico

Eppure. Nonostante questo scenario, Marco Delle Cese porta a Pico e mette l’uno accanto all’altro: il Segretario provinciale di Frosinone Luca Fantini (Rete Democratica), il consigliere regionale Sara Battisti (Rete Democratica) ed il consigliere regionale Emanuela Droghei (AreaDem), il presidente Pd del Lazio Francesco De Angelis (Rete Democratica) ed il Segretario regionale Daniele Leodori (Area Dem). E Nicola Zingaretti (che sta fuori dalla logica delle componenti).

I segnali

Ci sono tutti. Pare che Daniele Leodori non aspettasse altro. E parla a tutti. Affinché tutti sentano ed abbiano chiaro qual è il suo pensiero. Dice che il Partito Democratico deve ritrovare la sua capacità di sintonizzarsi sui territori e che è una debolezza il fatto che con la scomparsa del senatore Bruno Astore tutti i parlamentari Pd del Lazio siano di Roma e non delle province.

La sua non è una polemica per il modo in cui sono state fatte le candidature delle Europee, non è una stilettata alla Segreteria nazionale. Ma è una rotta che viene suggerita. Non riguarda solo le province di Frosinone e Latina o solo il Lazio ma è una rotta per tutti i territori.

La politica son le spalle larghe è capace di fare autocritica. E Daniele Leodori riconosce che il centrodestra in questo caso è stato più bravo nell’individuare i candidati per Bruxelles e Strasburgo. Perché ha messo in campo figure con la concreta possibilità d’essere elette nonostante provengano da Cassino, Terracina e Fondi. Un’evidenza. Che se verrà presa in seria considerazione dal Segretario nazionale Elly Schlein e se avrà la capacità di correggere gli errori, quelle soluzioni ne faranno un leader riconosciuto.

C’è poi un potente segnale di unità: un’esortazione a tutto il Partito Democratico a fare squadra. Applicando esattamente la stessa ricetta che portarono nella cucina politica della Regione Lazio lui e Nicola Zingaretti quando le urne gli consegnarono la vittoria e la rielezione ma non la maggioranza. Il Campo Largo dentro e fuori dal Pd. Daniele Leodori esorta il Partito a scendere in campo esattamente come ha fatto a Pico: con tutti presenti da tutte le sensibilità. Mandando un segnale di compattezza interna che è capace di attrarre dall’esterno. Per ricostruire quel campo che ha governato il Lazio senza mai uno screzio.