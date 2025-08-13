I due Salvini che stanno con Meloni e Tajani, e non sono affatto uguali

Due ruoli per due priorità diverse, con la maggioranza dI Governo che sta in piedi solo grazie al Rosatellum

“A furia di guardare nell’abisso prima o poi l’abisso guarderà dentro di te”. Per ovvie ragioni (e non solo temporali) Friedrich Nietzsche non aveva certo in mente Matteo Salvini mentre rimuginava splendidamente su questa lettura delle realtà. Tuttavia c’è da giurare che, fatta la tara a ponti a baci ai cavalli, i due possano aver avuto tratti episodici in comune.

Prendiamo il leader leghista, ad esempio, che ormai è uno e bino. Il Salvini che in territorio patrio sgomita per assicurarsi la paternità di un’opera gigantesca come il Ponte sullo Stretto ad esempio non è certo quel Salvini che in politica estera ha ormai “mollato l’osso”.

Quanto il primo è cesarista e (moderatamente) certo del suo imprinting sulla storia, tanto il secondo è ormai assente da ogni scacchiere. Anche da quelli nei quali fino a pochi mesi fa si era sperticato in endorsement.

Cesarismo ed indifferenza

Luca Zaia (Foto: Andrea Panegrossi © Imagoeconomica)

Donald Trump non lo conosce e manco sa chi sia, Vladimir Putin è per ovvi motivi un totem a perdere e la Lega salvianana appare sempre più come un Partito tutto introflesso nel suo “particulare nazionale”. Dove però resta il problema dei governisti che Salvini avrà pure messo in sordina al recente Congresso, ma che “grazie” soprattutto alle elezioni prossime in Veneto rischiano di tornare ad avere un peso specifico a trazione lista Zaia.

Il dato crudo è che proprio mentre il governo Meloni si conferma il quarto più longevo della storia grazie al suo europeismo tattico (un po’ patrioti, un po’ da club ampio) l’antieuropeismo smaccato del “Capitano” rischia di tenerlo come terza gamba necessaria per numeri ma cadetta per polpa.

Se non fosse per le regole ferree del Rosatellum, che impongono ad una coalizione di formarsi prima del voto e di restare in piedi pena il crash dell’intero castello di carte, oggi Salvini farebbe storia a sé.

Abbruzzese che media

Matteo Salvini con Mario Abbruzzese e Riccardo Mastrangeli

Mario Abbruzzese, che del Carroccio è il Segretario Organizzazione del Lazio, lo ha capito benissimo, perciò prosegue nella sua battaglia concretista inside ma senza mai trascurare troppo i fatti esteri. “In arrivo 100 milioni di euro per migliorare le condizioni nei Pronto Soccorso: più risorse per i medici d’urgenza, sgravi fiscali sugli straordinari e aumenti per gli specializzandi“ ha scritto nelle ore scorse.

E ancora, in ordine allo macco albanese: “Secondo la Corte di giustizia europea chiunque può entrare in casa nostra! Io non sono d’accordo! La gestione delle migrazioni e della sicurezza spetta agli Stati nazionali e alla politica. L’immigrazione illegale incide su molte dinamiche nazionali e può creare danni irreversibili“.

Il guaio vero ai piani alti è che per quanto i leader si sforzino di proclamare che c’è e che è salda, l’alleanza politica fra i tre (quattro) Partiti di maggioranza non è più in piedi.

In Ue ognun per sé

Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica

Ed il fatto che i leghisti in fatti esteri non scelgano mai la linea comune (magari sofferta) ma che votino solo per i fatti loro lo conferma. Si va avanti per “contratti”, come quello che vide il Carroccio prendersi il fardello del governo con quegli stessi Cinquestelle che oggi esecrano.

Ma le grane non sono solo estere: in economia per esempio, considerare Giancarlo Giorgetti un leghista ormai è come considerare La Russa come un capataz Arcobaleno.

Per quanto con format ambiguo infatti, Giorgia Meloni non ha mai rinunciato ad un certo europeismo utile che la mette a metà strada fra Donald Trump ed Ursula von der Leyen.

La Meloni “balenottera bianca”

E se qualcuno considera questo atteggiamento deprecabile resta un dato: quello per cui potrebbe funzionare. Salvini invece sembra aver considerato tutte le sue speranze di shining sul Ponte e su una improbabile pace fiscale. E’ roba concreta per allamare gli elettori subito, ma inutile se non inserita in un contesto di organico endorsement alla linea comune, sulla quale invece il vicepremier e ministro ama fare il Bastian Contrario.

E pro Orban e versus Ue, va in Polonia pro Kiev ma pro forma e si prende cazziatoni in mondovisione, poi attacca Berlino e Parigi e Meloni “fa pace” con Macron. Corre a Visegrad ma con la foga stanca di chi sa che Visegrad è una casella marginale che a lui non poterà nulla di buono.

Almeno non al “lui” numero due. Al “lui” numero uno ormai interessa solo vedere la prima gettata di quei piloni. Il resto, anche al netto di Antonio Tajani, si vedrà.