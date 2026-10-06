I fidanzati del Bacio di Lonac lasciati soli. E pure Cassino

A Cassino il murales del 2016, prima opera italiana di Lonac, è stato imbrattato accanto a una pista di skateboard. Il gesto resta ingiustificabile, ma pesano anni di incuria: va illuminato, protetto e soprattutto raccontato.

Angela Nicoletti Pertinax ut gramen pyxidis

Forse chi ha imbrattato il Bacio non sapeva nemmeno chi fosse Lonac. Il murales realizzato nel 2016 dall’artista croato, la sua prima opera in Italia, è stato vandalizzato nei giorni scorsi, suscitando disappunto e amarezza. Non solo tra quanti conoscono e apprezzano quell’opera ma anche in chi vedeva in quel murales una sfida al degrado ed una risposta nuova di Cassino all’abbandono delle sue periferie. E forse è proprio da qui che bisogna partire per capire che cosa è accaduto.

Un murale sopra una pista di skateboard

Il bacio come venne dipinto da Lonac

Il Bacio rappresenta due giovani che sono sospesi nel tempo, con i volti vicinissimi quasi a sfiorarsi, come se stessero per unire le loro labbra in un momento di amore. Si trova in una zona periferica della città, accanto ad una pista di skateboard. Una località che storicamente è stata periferia, il confine tra la città viva ed il nulla.

Un nulla però intorno al quale, nel tempo, è cresciuta un’altra fetta di città. E allora, a fare da cucitura tra centro e periferia, il Comune di Cassino pensò di affidarsi all’estro ed al talento di Lonac, artista croato famoso per i suoi grandi murales iperrealistici, colorati e a volte surreali che raccontano storie evocative. Il bacio eternamente sospeso tra quei due ragazzi voleva essere il bacio che Cassino poteva darsi grazie al progetto per la valorizzazione di quell’area. Un luogo pensato per i ragazzi, dove sport e arte avrebbero potuto incontrarsi.

Un’opera ai margini

Ma quanti di quei ragazzi sanno davvero cosa hanno sopra la testa? Lonac non porta semplicemente colori sui muri delle città. Attraverso i suoi murales racconta storie, emozioni, relazioni e soprattutto trasforma spazi anonimi in luoghi capaci di parlare alla comunità. È questo il filo che unisce le sue opere realizzate in diverse parti del mondo: creare un dialogo con chi le guarda e con il luogo che le ospita.

Le opere di Lonac sono sui muri di Zagabria, Grenoble, New York, Istanbul, Belgrado, Rabat, Mostar, Zara… dovunque sono un’attrazione, segnalati sulle mappe della città, evidenziati sui siti per i turisti. Intorno a quelle opere c’è un pezzo di economia e di città che cresce. Non a Cassino.

Intorno al Bacio non c’è una targa ad illustrarlo nelle principali lingue del mondo, un cartello, una spiegazione. Non c’è nulla che dica ai ragazzi che arrivano con lo skateboard: guardate sopra di voi, quello non è semplicemente un muro. È un’opera di Lonac, un artista internazionale. È un capolavoro che collega questa pista alle principali città del mondo, unite dai colori di Lonac. Perché anche questo significa custodire un’opera d’arte: farla conoscere.

Quella zona avrebbe avuto bisogno di illuminazione, di telecamere, di manutenzione. Ma soprattutto avrebbe avuto bisogno di essere valorizzata. Un’opera lasciata in un angolo della città, senza che nessuno ne racconti il significato, rischia di diventare agli occhi di chi passa soltanto una parete.

Intorno a quel Bacio avrebbe dovuto crescere un pezzo di città. Ci fu chi ebbe la visione, chi non ci credette e chi, nel tempo, semplicemente la dimenticò. La realtà è che quell’opera è rimasta progressivamente ai margini e oggi qualcuno l’ha anche imbrattata.

Le finestre rotte

Il cartello con la rabbia contro chi ha vandalizzato l’opera

Il gesto di chi ha vandalizzato resta ingiustificabile. Ma non possiamo fermarci soltanto al vandalo. Perché qui torna attuale la Broken Windows Theory, la teoria delle finestre rotte: quando i segnali di abbandono non vengono affrontati, possono comunicare che nessuno controlla, che quel luogo non appartiene davvero a nessuno e che le regole possono essere ignorate. Non significa giustificare il vandalismo. Significa capire che il degrado può diventare terreno fertile per altro degrado.

E l’incuria non è figlia di una sola amministrazione. Quando dura negli anni diventa una responsabilità più ampia, che riguarda il modo in cui una città sceglie di prendersi cura dei propri spazi e del proprio patrimonio. Il Bacio di Lonac va ripulito, certamente. Ma sarebbe un errore fermarsi lì. Bisogna illuminarlo, proteggerlo e soprattutto raccontarlo.

Perché forse la vera sconfitta non è soltanto vedere un’opera d’arte imbrattata. È aver avuto a Cassino un’opera di un artista internazionale e non aver fatto abbastanza perché i cittadini, soprattutto i più giovani, sapessero quanto fosse preziosa. La cultura del rispetto, alla fine, comincia proprio da questo: insegnare a riconoscere ciò che merita di essere custodito.