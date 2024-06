I fischi stonati al sindaco Celentano

La manifestazione della CGIL per Satnam e il coro mancato negli stonati fischi al sindaco Celentano

Lidano Grassucci Direttore Responsabile di Fatto a Latina

Ogni uomo che muore è un colpo di lama al fianco di chi vive. Nessuna possibilità di altro. Satnam Singh era un uomo ed è morto in modo atroce, dissanguato per un braccio amputato senza umana pietà. Che altro aggiungere a questo orrore? Era bracciante, quindi considerato solo per le sue braccia: per chi quelle braccia le sfruttava, senza poteva anche morire.

Questo è dramma umano. Tutti, nessuno escluso dovremmo sentirlo dentro. Invece non è andata così. In piazza manifesta a Latina la Cgil: bene mi piacciono le bandiere rosse, Ma perché non esserci tutti i sindacati?

Il sindaco di Latina Matilde Celentano è alla guida di un’amministrazione di centrodestra: va con la fascia tricolore a quella manifestazione. Ha coraggio. La fischiano e questo non è molto coraggioso. Le mie bandiere rosse erano di parte ma rispettose dell’avversario quanto rigorose nei valori. Sarebbe stato bello onorare quell’uomo a cui abbiamo negato l’umanità tutti insieme, tutti nessuno escluso.

Foto © Ansa

Qui non ci sono buoni e cattivi: qui c’è l’ipocrisia di fare finta che c’è una soluzione facile allo sfruttamento. Sono socialista il mio sentire dal 1892 è il riscatto del lavoro, ma non ci siamo ancora riusciti e in tutta Europa siamo ancora in quella lotta. Su come fare finire lo sfruttamento abbiamo idee diverse: io penso che, come diceva Proudhon, la proprietà è il furto (per ricordare un altro pezzo di Socialismo riformista), altri la pensano diverso ma davanti alla morte sarebbe stato bello dire tutti che quello che e’ accaduto è semplicemente inumano e lo dovevano dire in coro.

Poi dovevamo essere capaci di dire che per la dignità del prossimo siamo disposti a non pagare niente chi lavora per uno sconto al supermercato. Lavorare è fatica e la fatica deve consentire la dignità di vivere. Poi ha ragione Maurizio Landini: un Paese dove chi lavora non arriva a fine mese è malato.