I giovani entrano in Aula. E la politica fa capolino anche lì

Il Consiglio dei Giovani entra nella Sala consiliare di Ceccano e smette di essere un esperimento. Tra bandi, sicurezza stradale e confronto politico, emerge un vivaio vero: partecipazione, metodo e una posta in gioco ormai adulta.

Per una volta, la Sala consiliare non ha ospitato soltanto i “grandi”. Martedì 27 gennaio 2026 il Consiglio Comunale dei Giovani di Ceccano ha tenuto una seduta che, già solo per il luogo, vale come messaggio: entrare nell’aula dove si decide significa dire che la partecipazione non è un laboratorio a parte, ma un pezzo di città.

Nove presenti su tredici. Non una folla ma neanche il deserto. E, soprattutto, un ordine del giorno concreto: come spendere (bene) le risorse di un bando regionale da 4.000 euro e quali iniziative mettere in calendario per i prossimi mesi.

Cos’è il Consiglio dei Giovani e perché conta

Il Consiglio Comunale dei Giovani nasce circa un anno e mezzo fa, su iniziativa dell’amministrazione Caligiore e del consigliere delegato alle politiche giovanili Daniele Massa. L’idea, semplice e ambiziosa, era qualla di creare un luogo stabile in cui i più giovani potessero discutere proposte, costruire progetti, abituarsi alle regole della rappresentanza.

Poi arrivò la prova del voto. E lì accadde un piccolo caso politico: Progresso Fabraterno si presentò con una sola lista e vinse, superando – nei numeri complessivi – le tre liste messe insieme dall’area di centrodestra. Un risultato che, a posteriori, ha avuto il sapore di un prequel: perché quel banco di prova “dei giovani” ha anticipato segnali che, più avanti, sarebbero diventati molto più grandi. Subito dopo, infatti, Progresso Fabraterno decise di fare sul serio anche alle Comunali: una lista tutta sua.

Scelta rischiosa, quasi temeraria: un azzardo per l’età media della squadra, un azzardo perché non erano il “gruppo giovani” di qualche Partito ma un soggetto autonomo, con la pretesa — e la responsabilità — di camminare senza stampelle. E quella mossa fece storcere il naso: non solo agli avversari, inevitabilmente, ma anche a qualche lista della stessa maggioranza, che la lesse come un salto troppo lungo. Sottovalutati.

La foto amministrativa

Francesco Ruggiero

Oggi, però, quel salto ha una fotografia amministrativa precisa: Progresso ha un assessore nella persona di Francesco Ruggiero ed ha in Consiglio comunale la consigliera Federica Pizzuti. Che, nei giorni scorsi, ha comunicato alla stampa di essersi messa al lavoro sul fronte innovazione e digitalizzazione, un settore che richiede metodo, costanza e ore di fatica più che slogan, e sul quale – al netto delle etichette – si sta concentrando con continuità.

In seduta sono state illustrate tre proposte legate al bando regionale: un murales “antismog”, la promozione di corsi BLSD e l’acquisto di beni durevoli per il Comune, tra cui un proiettore.

Tutte e tre le proposte sono passate a maggioranza, ma con un dato interessante: non sono state votazioni bulgare. Due astensioni sul murales, tre sui corsi BLSD, una sull’acquisto del proiettore. Tradotto: c’è una maggioranza, sì, ma c’è anche discussione. E, per un organismo giovane, non è un difetto: è il sale.

Sicurezza stradale e lettera ad Astral

Non solo bando. Si è tornati a ragionare sugli eventi di sicurezza stradale nelle scuole, con le forze dell’ordine, estendendo l’iniziativa a tutte le scuole di ordine e grado. E poi la proposta più “pesante”: una lettera di sollecito ad Astral, sulla scia di quanto già fatto nel 2024 dopo le tragedie legate alla Strada Asi, riproposta ora dopo nuovi episodi che hanno colpito Ceccano.

Su questo punto, il parere favorevole è stato unanime. Perché lì non si discute di bandierine: si discute di prevenzione, di ragazzi, di strade che non devono continuare a presentare il conto.

La seduta si è chiusa con un minuto di silenzio dedicato alle vittime della Shoah e una riflessione sul dovere della memoria. Un passaggio che, al netto delle differenze politiche, ricorda una cosa: crescere non significa solo proporre eventi ma anche imparare a dare un senso alle parole “comunità” e “responsabilità”.

Progresso Fabraterno: “bando, sicurezza e Astral”

Il Gruppo consiliare di Progresso Fabraterno

A raccontare la seduta sono arrivate diversi comunicati, e già questo è un segnale.

Nel comunicato di Progresso Fabraterno la seduta viene raccontata come un passaggio di continuità e di “peso politico”: la riunione in Sala consiliare viene attribuita alla scelta dell’Amministrazione Querqui di dare spazio ai giovani, e il bando da 4.000 euro viene rivendicato come frutto del lavoro della maggioranza di Progresso nel Consiglio dei Giovani. Nel merito, Progresso mette l’accento sulle tre proposte (murales antismog, BLSD, beni durevoli) e sul voto che le ha fatte avanzare, ma soprattutto sul capitolo sicurezza: la volontà di tornare nelle scuole con iniziative insieme alle forze dell’ordine e la lettera ad Astral come risposta politica e civica alle tragedie della Strada Asi.

Qui il passaggio chiave è la collaborazione annunciata con il sindaco Andrea Querqui, che nei prossimi incontri con Astral dovrebbe presentare le lettere e rendere il Consiglio dei Giovani partecipe delle decisioni. Anche qui, chiusura con il minuto di silenzio per la Shoah: un finale che vuole dire che l’impegno non è solo organizzare eventi ma tenere viva la coscienza.

Stile “da partito”, non da diario

Luca Loffredi

Il controcanto, questa volta, non arriva dalla minoranza “dei grandi” ma da Luca Loffredi (Gioventù ceccanese), che in una nota mette l’accento su “ciò che in questi mesi è mancato ai giovani”. E fa l’elenco, senza giri: “l’estate povera di eventi”, “il taglio degli alberi alla villa comunale, della quercia Gaia e di quelli all’ingresso del bosco di Faito”, “il Natale con luminarie che si commentano da sole”.

Ricorda anche che alcune iniziative proposte dal Consiglio dei Giovani non hanno trovato spazio, persino quando si parlava di temi delicati come la violenza contro le donne. Poi la stoccata sul metodo: “Il Consiglio dei giovani dovrebbe essere convocato ogni tre mesi”, mentre “dal 6 ottobre sono trascorsi quasi quattro mesi senza alcuna convocazione”.

E, per non limitarsi alla critica, mette sul tavolo due proposte: una “Super school cup” insieme al Consiglio dei Giovani di Frosinone appena eletto, con l’obiettivo di creare un evento sportivo tra le scuole “estendibile a tutta la provincia”; e il ripristino del Corteo storico ceccanese, “per riportare nelle scuole una tradizione importante per l’identità della nostra città”.

Il dato politico che resta

La riunione del Consiglio dei Giovani

Tra le righe, il Consiglio dei Giovani racconta una cosa che a Ceccano è diventata fin troppo chiara: la politica giovanile non è più il contorno da mettere a lato del piatto. È un campo da gioco vero. E quando è vero, inevitabilmente diventa anche contendibile. Progresso difende l’amministrazione con una postura da maggioranza piena: non solo entusiasmo, anche disciplina. Il segno di un passaggio di fase: da “ragazzi con idee” a gruppo che sente addosso il peso di avere ruoli, responsabilità e riflettori.

E qui c’è anche una regia politica che non va sottovalutata: Andrea Querqui il discorso lo ha capito eccome. Perché a questi ragazzi lascia spazio, li fa parlare, li mette nei luoghi dove si decide. Non per bontà, ma per visione: un giorno ci sarà un cambio generazionale, e intanto qualcosa – tra voto, presenza, iniziative e tenuta – l’hanno già dimostrato.

E infatti dalla destra, qualcuno se lo fa scappare a mezza voce – come succede quando un paragone brucia un po’ anche a chi lo pronuncia: “vivaio”. Il riferimento è chiaro. Il modello di Massimo Ruspandini, quello costruito negli anni: filiera, giovani, militanza, scalata. Una macchina politica vera, non una foto per i social. E qui i complimenti sono dovuti, senza ironie di maniera: Ruspandini non è arrivato “per caso” né “per vento favorevole”. Ha coltivato, ha organizzato, ha costruito consenso quando non era affatto scontato. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: prima Senato, poi Camera. E nel frattempo diventare un punto di riferimento della destra ciociara, il più pesante, quello che quando si muove sposta anche gli altri.

Ruspandini e Ruggiero: stessa idea

Massimo Ruspandini

Ruspandini aveva un Partito alle spalle, certo. Ma va detto tutto: lo prese in mano quando non era esattamente di moda crederci. Quando sembrava più una scommessa che un treno. E quel treno lo ha guidato fino a Roma, due volte, trasformandolo in una rotta stabile.

Il percorso di Ruggiero, per certi versi, parte da un copione simile: una scommessa. Solo che qui la scommessa non gliel’ha consegnata un simbolo, l’hanno costruita dei ragazzi. Autonomi e senza il paracadute di una segreteria. Ed è proprio questo il dettaglio che, col tempo, potrebbe diventare valore: perché — visti i risultati ed il consenso — uno come Ruggiero potrebbe diventare “potenziale” anche per un partito e, col tempo, un punto di riferimento persino a livello provinciale.

Soprattutto perché dietro non c’è un uomo solo: c’è un movimento, ci sono ragazzi, c’è un gruppo che ha messo radici e metodo. Progresso, a Ceccano, non è soltanto Ruggiero.

Ruggiero con i ragazzi di Progresso

A patto però che a sinistra, soprattutto in versione provinciale, si smetta di usare i metodi di sempre — quelli con cui spesso riesce nell’impresa titanica di trovare ogni volta una strada nuova… per sbagliare — e si inizi a capire una cosa semplice: non basta “portare i voti” e poi restare lì, come un santino buono solo per la foto. Se vuoi far diventare qualcuno, devi dargli ruoli, peso, responsabilità, campo d’azione. Devi costruire una filiera vera, non un cartello elettorale montato la sera prima.

La differenza di fondo

La differenza, in fondo, è tutta qui. A destra questa grammatica l’hanno imparata: Ruspandini lo ha capito e lo ha praticato, coltivando un vivaio fino a portarlo lontano. A sinistra, invece, troppo spesso ci si ferma alla vetrina: si applaude il risultato, si incassa l’utile, e poi si lascia il “capitale politico” a prendere polvere.

Andrea Querqui

Eppure, in questa fase, Querqui e la nuova amministrazione sembrano aver fiutato la lezione: dare spazio non come favore, ma come investimento. Far entrare i giovani nei luoghi dove si decide, lasciargli manovra, responsabilità, perfino qualche scivolata utile a capire come si sta in strada. È una scelta che somiglia — almeno nell’impostazione — a quel metodo lì.

Con una differenza sostanziale: Ruspandini i fatti li ha messi in fila e li ha dimostrati sul campo, fino a diventare un riferimento vero anche per tanti giovani che cercavano una traiettoria. Qui, invece, si è all’inizio del film: i titoli di testa sono appena partiti, le promesse sono ancora in prova. E il tempo, come sempre, farà da giudice: perché in politica il talento senza spazio non resta fermo, ma lo spazio senza risultati non fa storia.