I migranti l’epifenomeno dei giorni nostri

La questione immigrazione, tornata alla ribalta in questi giorni dopo il caso-Albania, è diventata l'ennesimo "sintomo collaterale" dello scontro tra politica e magistratura

Oggi parlando con un amico molto preparato con cui ogni tanto mi sfogo a parlare di politica, visto che è sempre più difficile trovare qualcuno che ne capisca con cui intavolare una discussione, lo sento dire: ma la questione migranti è solo l’epifenomeno della situazione attuale. Un termine che non sentivo da tanto ma che ho trovato perfetto per descrivere la situazione. Gliel’ho anche detto annunciando che lo avrei citato “abusivamente”. In sostanza un epifenomeno è un fatto accessorio la cui presenza o assenza non incide sull’esplicazione di un dato fenomeno. In medicina si direbbe forse un sintomo collaterale.

Lo scontro tra potere esecutivo e giudiziario

Un tribunale italiano (Foto: Marco Cremonesi © Imagoeconomica)

E mi sembrava la maniera migliore per descrivere l’interminabile dibattito sui migranti sviluppato in settimana ma nato da lunghi lustri nel nostro paese. Perché la discussione di questi giorni sui dodici migranti sballottati come pacchi tra Italia e Albania è solo l’epifenomeno di due grandi discussioni sul tavolo: quelli del consenso politico e della giustizia. Perché mai come questa settimana si erano qualificati questi due grandi temi corrispondenti a due elementi del potere tradizionale in maniera così chiara e definita.

E non me ne vogliano i poveri migranti trattati come pacchi ma purtroppo è esattamente quello il loro valore in questa discussione in cui l’elemento chiave è infine lo scontro fra i poteri. Quello esecutivo e quello giudiziario. Che nella mente dei padri costituenti erano talmente ben definiti nella nostra costituzione tanto da non dover mai costituire un vero problema, ma che al giorno d’oggi si esercitano plasticamente nel mostrare vicendevolmente i muscoli.

L’economia è il terzo potere

L’Aula della Camera dei Deputati a Montecitorio

Resta sullo sfondo il terzo grande potere di questi decenni l’economia. Che non ha bisogno di combattere perché li surclassa entrambe da tempo per distacco. Nei testi scolastici in realtà citano come terzo il potere legislativo, ma personalmente tendo a non considerarlo più tale visto che la quasi totalità delle leggi emanate oggi sono solo ratifiche di decreti legge del governo. Che surrettiziamente ha inglobato in sé anche il potere legislativo rendendo le camere una specie di circoli ricreativi dove si discute del nulla. Anzi no si discute delle decisioni già prese dal governo o dai giudici. E basta accendere un telegiornale anche adesso per rendersene conto.

Il parlamento oggi torna protagonista solo in due occasioni l’elezione del Presidente della Repubblica, dove ultimamente ha dato pessima prova di sé non riuscendo ad eleggere un nuovo presidente e richiamando in carica il partente Mattarella, e nelle riforme costituzionali. Infatti proprio queste sono state causa di grandi débâcle come quella delle riforme renziane e di Renzi stesso e si teme anche della prossima riforma meloniana che a dire il vero ultimamente è passata un po’ in sordina.

Una partita a carte scoperte

Un barcone di migranti

Ma torniamo all’epifenomeno, i migranti. È raro trovare due scontri così ben definiti nella stessa settimana. Ovvero i giudici che sconfessano il governo bocciando gli atti che portavano i migranti in Albania secondo un noto e discusso progetto e la stessa magistratura che celebra un processo in cui è imputato il vice presidente del consiglio per il reato di aver trattenuto, secondo loro, illegalmente i migranti.

Non male vero. È caduto il velo di maya avrebbe sentenziato Schopenauer. Si gioca a carte scoperte dove la magistratura non ha affatto paura di impersonare un potere alternativo e contrario al governo. Non più collaborazione per il buon funzionamento dello Stato ma aperta contraddizione. Si è ovviamente ammantata di frasi che richiamano il “rispetto delle leggi” la “necessaria autonomia ed indipendenza” e tutti gli annessi e connessi che ascoltiamo da anni.

Luca Palamara (Foto: Massimo Scaccia)

E la colpa è di Palamara. Voi direte ma Palamara l’hanno fatto fuori e poi ha scritto anche un libro molto diretto ed esplicativo sulla sua visione del governo delle toghe. Che si annunciava come un libro bomba. E forse nei contenuti lo era. Ma poi ha avuto l’effetto di una miccetta. A Palamara non è successo niente di drammatico. E nessuno si è ovviamente rivoltato contro la magistratura per criticarla. Giusto qualche miagolio di circostanza. Ecco quello è stato il segnale che oramai non era più necessario celarsi ma si poteva combattere la propria battaglia a pieno titolo tanto agli italiani non fregava nulla.

Una sfida politica?

E a dire il vero hanno ragione ad esporsi oramai in modo compiuto perché contro non hanno trovato alcuna resistenza fra poteri. Nessun meccanismo di bilanciamento costituzionale. Nessun Consiglio superiore della magistratura, nessun Presidente della Repubblica famoso garante, nessuna Associazione magistrati. Più segnale di via libera di questo. E se un potere lo hai lo devi usare. Dunque fanno bene ad usarlo.

Ed è così però che in assoluta controtendenza mondiale dove tutti stanno correndo ai ripari contro l’immigrazione incontrollata ed i suoi effetti, dove il dibattito è occasione di grande scontro politico, e sottolineo politico non giudiziario, noi andiamo nel senso assolutamente opposto. Ovvero processiamo il vice ministro che ferma i migranti illegali e rispediamo a casa quelli inviati in Albania dando un sonoro schiaffone alle scelte del governo. Si applicano solo le leggi dite voi. Magari è anche vero. Ma tutto suona come una sfida politica aperta. Non lo è? Ma lo sembra tanto.

L’immigrazione serbatoio di voti per la sinistra

Un gruppo di migranti

Allora siamo al colmo. Svezia e Danimarca da sempre super tolleranti mettono al bando gli immigrati che non si integrano con la cultura locale. Svizzera ed Austria da tempo hanno messo al bando il velo. La Germania sta esplodendo e spinta dai successi dell’estrema destra la sinistra annuncia un forte giro di vite. L’Inghilterra del neo premier super laburista è subito sprofondata nei sondaggi proprio per l’immigrazione ed anche li parte il pugno duro. Addirittura il premier viene a studiare le soluzioni italiane. Fa ridere vero?

E la Francia? La Francia sta avanti è già la cartina di tornasole dello stato avanzato dell’immigrazione incontrollata. Infatti i sei milioni di immigrati che hanno votato alle ultime elezioni hanno permesso la vittoria della sinistra. Poco importa se poi Macron se ne è fregato escludendoli dal governo, sono serviti anche loro alla conservazione del potere e ad arginare la destra.

Emanuel Macron, presidente della Francia

E qui siamo al punto. I partiti di sinistra vedono nell’immigrazione incontrollata una occasione elettorale. Un serbatoio di voti. Ed è questa la molla principale che li spinge a dichiarare sempre e comunque questa incondizionata adesione alla distruzione delle frontiere. Poco importa se oltre a tanta brava gente che magari viene da zone del mondo veramente pericolose entrano in numero assurdo anche delinquenti conclamati che poi infestano le strade delle nostre città. È un piccolo dazio da pagare per aumentare i consensi.

L’esempio degli haitiani di Springfield

Justin Troudeau (Foto © European Union – European Parliament)

Ma guardate cosa succede pure oltreoceano. In Canada si vota tra qualche mese il presidente ultra liberal super woke e mega democratico Troudeau è in crollo verticale nei sondaggi proprio a causa delle sue politiche. Pierre Polievre, segnatevi questo nome per le prossime elezioni, leader dell’opposizione lo sta superando nei sondaggi. Per non parlare dell’imminente voto negli Stati Uniti dove la candidata democratica Kamala Harris rischia di perdere proprio a causa delle politiche sull’immigrazione che quotidianamente causano un dibattito fortissimo.

Ve lo ricordate il discorso delle settimane scorse dove Trump accusò in modo colorito gli immigrati Haitiani della cittadina di Springfield in Ohio di mangiare i cani e i gatti? Adesso al di là che sia vero o no prendiamolo ad esempio. A Springfield città di cinquantamila abitanti hanno “trasportato” una comunità di ben ventimila haitiani irregolari. Questi poi grazie ad una legge fatta dall’amministrazione Biden si sono potuti iscrivere seppur entrati irregolarmente attraverso un semplice sito internet ad un elenco per ottenere lo status di “cittadini temporanei”. Poi è stato stabilito dai democratici che anche i cittadini temporanei hanno diritto al voto. Seppur in corso di verifiche. Dunque i ventimila haitiani di Springfield voteranno alle prossime elezioni. Secondo voi chi voteranno, chi li ha fatti entrare irregolarmente e poi temporaneamente regolarizzati o chi è contro tali politiche?

Joe Biden

Ma soprattutto l’immissione di ventimila votanti su cinquantamila determina un cambiamento all’interno dei flussi e degli equilibri elettorali? Ecco se vi rispondete si avrete capito l’applicazione pratica di questa politica migratoria. I voti solo ed esclusivamente i voti. I voti dei migranti irregolari e poi regolarizzati Che hanno sostenuto Macron nelle elezioni francesi e che sostengono oggi la Harris in America.

Il rischio dell’effetto boomerang

L’immigrazione incontrollata può generare fenomeni di criminalità

Ah e c’è un’altra chicca fantastica ma ve la dico alla fine. Una cosa incredibile. Allora tornando in Italia tutta la discussione sull’immigrazione è solo l’epifenomeno di un progetto più ampio che non è umanitario ma strettamente politico, anzi meramente elettorale. Se vogliamo dirla tutta anche economico visto i costi per l’accoglienza. Dove i democratici nostrani intendono solo ripercorrere le politiche applicate dagli altri paesi.

Tutto questo però incontra alcuni limiti. Che dove è stato già sperimentato questo ingresso di massa ha creato potenti anticorpi che si stanno sviluppando progressivamente. In particolare l’aumento esponenziale della microcriminalità rende le città invivibili. E questo muove ondate di voti in senso opposto. E non basta che i giornali e le tv ormai di fronte ai reati omettano di dire sistematicamente la nazionalità di chi delinque. Anzi no la annunciano con orgoglio solo se è italiano. Il comune sentire sa bene in che direzione andare.

Ma li avete visti i continui video di gente comune non di politici che lamentano di non poter più vivere nelle grandi città. Questa settimana gente di ultrasinistra come Alba Parietti o un’altra soubrette come Giulia Salemi attraverso i social hanno lanciato accorati allarmi sulla sicurezza a Milano sostenendo che è diventata invivibile e pericolosa. Che non possono più uscire di casa. Hanno ricevuto una valanga di like. Ed è un sentire comune.

Numeri e scelte politiche

Giorgia Meloni

Dunque i migranti sono solo uno strumento. A nessuno interessa veramente le loro sorti. Sono numeri e scelte politiche. Ed anche questa impossibilità materiale attraverso i controlli ai confini di far entrare chi veramente ha lo status di rifugiato e respingere invece chi viene a delinquere fa danno anche ai tanti migranti onesti che possono veramente contribuire attivamente alla crescita della nazione. Questa totale indistinzione tra chi lavora onestamente e chi delinque accomunata sotto l’unico vocabolo migrante è deleteria. E quando quello che delinque viene beccato ne viene chiesta l’espulsione sapete che succede? Nel 93% dei casi le espulsioni vengono bocciate dalla magistratura. E quindi seppur colpevoli ed espulsi ce li ritroviamo di nuovo sotto casa a spacciare o scippare.

Matteo Salvini

Ed è ingenua la Meloni se pensa che andando in Consiglio dei ministri lunedì per cambiare la legge sui paesi considerati pericolosi scavalcando così la norma a cui si sono appigliati per bocciare i trasferimenti albanesi risolva in qualche modo il problema. Di norme e cavilli se ne troveranno sempre. Così come è ingenuo Salvini se pensa che una sua assoluzione nel processo in corso risolva il problema. Dio non voglia poi che lo condannino. Li poi entra in campo la legge Severino l’arma più potente contro la politica. Che ne determinerebbe la fine della carriera politica e della incandidabilità come pena accessoria. Come successe a Berlusconi.

La legge Severino come cartina di tornasole

Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio

Ed infatti proprio la Severino è stata la cartina di tornasole della politica sulla giustizia di questo governo. Grandi annunci di volerla eliminare in campagna elettorale. Poi vinte le elezioni il neoministro Nordio disse chiaramente che per lui andava eliminata. Allora gli misero alle costole il Vice Del Mastro che al netto delle sparatorie involontarie col suo collega Pozzolo ha avuto la sola funzione di frenare qualsiasi iniziativa di Nordio reinterpretandola invece in chiave manettara.

Fa quasi simpatia infatti l’uscita di Nordio di queste ore dove dice: “Sull’Albania sentenza abnorme se la magistratura esonda interverremo”. Dando così la stura ad una serie di reazioni allarmate preoccupate per la libertà e l’indipendenza giudiziaria. Tutto lasciato così al caso. Estemporaneo. Pochi infatti hanno letto la dichiarazione recente di Nordio che diceva “finite le riforme mi dimetterò”. Che in sintesi voleva dire ma che ci sto a fare qui se non mi fanno fare niente di quello che avevamo detto. Un segnale non da poco.

Un equilibrio irraggiungibile

Palazzo Chigi

Vi farò una facile previsione: che con queste risposte estemporanee e reazioni scomposte il governo non riuscirà mai a riportare la situazione in equilibrio e mai si deciderà ad affrontare seriamente la questione mai si risolverà veramente. Ed al di la di queste reazioni piccate e momentanee strategia poca. E per questo ribadisco che fa bene la magistratura che invece è compatta e ben organizzata a dimostrare la propria forza il proprio potere perché il potere è un arma a doppio taglio se lo sai usare vai alla grande. Se non lo sai usare ti si rivolta contro. Ti inghiotte fino a farti sparire.

Per questo fino a quando la Meloni userà le armi della politica per combattere chi invece usa il potere istituzionale soccomberà. È un ragionamento molto semplice ma non lo applica mai nessuno. Ad istituzione si contrappone istituzione. Agli atti ufficiali non si risponde con le conferenze stampa e neanche con le leggine fatte in due giorni. Per questo lo scontro politica magistratura ha di nuovo il suo esito previsto e scontato su chi prevarrà. E chi soccombe si consolerà con un’unica cosa. Il piagnisteo e la propaganda. Ci impediscono di lavorare.

L’aula di un tribunale (Foto: Paris / Imagoeconomica)

Esiste uno stato nello stato. Alcuni giudici sono politicizzati. Impossibile governare se ci remano contro. Quante volte li abbiamo sentiti. A volte funzionano esercitano un influenza politica sull’elettorato che reagisce. Ma alla lunga a forza di perdere battaglie, seppur con grandi giustificazioni, si perde la guerra. Ma questo è un argomento serio. Per una discussione che non lo sembra affatto.

Il caso limite del Governatore Newsome

Ed ecco a proposito di cose non serie la chicca che avevo tenuto per ultima quando parlavo delle elezioni negli stati uniti. Fantastica. La ridente California feudo da anni dei democratici è governata da un bel ragazzone impomatato e sorridente di nome Gavin Newsome. Anche lui super liberal e paladino woke, uno dei figli di Trump ha sposato la sua ex moglie. Trump non lo ha in simpatia lo chiama in pubblico con disprezzo “Governatore Newscum”. Calcolate che negli usa Scum significa “feccia”. È molto offensivo.

Il governatore Gavin Newsom (Foto © Gage Skidmore)

Newsome comunque è il più avanzato dei governatori in termini di inclusione. Ha promesso di dare soldi ad ogni immigrato irregolare per comprare casa. Ha fatto misure assurde da anni. Ma la più bella l’ha realizzata pochi giorni fa. Sempre per tornare a come si usa il flusso migratorio per fini elettorali. La California ha dapprima approvato una legge in cui concede la carta d’identità anche ai migranti irregolari. Ma non le è bastato. Nelle scorse settimane con una decisione più unica che rara ha deciso che ai seggi elettorali non servirà il documento per identificarsi basterà dire chi sei. Favoloso. Ma non finisce qui. Poi ha emanato una norma per la quale è addirittura vietato ai seggi chiedere il documento di identità. Vietato chiedere il documento capite. Prevedendo anche delle pene abbastanza severe per chi si permetterà di chiedere il documento a chi andrà a votare.

L’incredibile “mondo woke”

Kamala Harris (Foto © Gage Skidmore)

Ora lo so che sembra incredibile ma lo troverete confermato su tutti i siti di informazione. In pratica ti presenti al seggio dici il tuo nome ma il povero scrutatore per legge non può chiederti di mostrare il documento come verifica. Ora immaginate cosa potrebbe succedere in Italia con una norma così che ti presenti al seggio con un nome qualsiasi per votare ma non ti possono chiedere il documento? Poi cambi seggio gli dici un altro nome, perché gli elenchi dei votanti sono pubblici possono essere rilasciati dai comuni, e voti pure con quell’altro nome tanto non ti possono chiedere i documenti. E così via fino ad esaurimento scorte come dicono i volantini commerciali.

Donald Trump (Foto © Gage Skidmore)

Incredibile vero, ma il meraviglioso mondo woke non smette mai di stupirci. Come non smette mai di stupirci anche la politica italiana dove queste cose non potrebbero succedere mai. Ma che da decenni continua non accorgersi che ormai nell’elenco dei poteri è scesa clamorosamente al terzo posto su tre dopo economia e giustizia. Semplicemente perché non è più un potere. E quando lo realizzerà compiutamente sarà troppo tardi. Sarà irrilevante. E comunque ho deciso alle prossime elezioni volo in California, mi presento a un seggio e gli dico con tono cinematografico “sono Batman!” e quelli, impediti i controlli dei documenti, dovranno abbozzare e farmi votare. Ah che bella la democrazia liberal.