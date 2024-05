I nervi di Fazzone e piazza del Popolo trema

Dove vuole arrivare Claudio Fazzone. La strategia del sabotaggio a FdI e Lega. Che ha un obiettivo preciso. E non è né provinciale né regionale. Dove si giocheranno due match di una partita ben più ampia

Lidano Grassucci Direttore Responsabile di Fatto a Latina

Non va sottovalutata. La cronaca dell’incontro elettorale per Salvatore De Meo al Miramare di Gaeta raccontata nei giorni scorsi su queste pagine va stampata e tenuta da parte a futura memoria. È come la descrizione del sabotaggio al ponte “Sette luci” lungo la linea ferroviaria Roma-Formia fatta da Pino Levi Cavaglione nel libro Guerriglia nei Castelli Romani. Perché quello andato in scena al Miramare l’altra sera è il preludio al sabotaggio del centrodestra, minacciato da uno dei più abili ed esperti ufficiali Guastatori attivo sulla scena politica: il senatore Claudio Fazzone . (Leggi qui: Top e Flop, i protagonisti di venerdì 17 maggio 2024).

Il preavviso di sabotaggio

Claudio Fazzone l’altra sera a Miramare

Cosa ha detto il Coordinatore dei Coordinatori Regionali di Fratelli d’Italia? Piccolo recap. Ha attaccato Fratelli d’Italia e Lega che sono i due Partiti con i quali Forza Italia compone il centrodestra. Di Fdi ha detto: «prendono in giro i cittadini: quando erano all’opposizione dicevano che se avessero vinto avrebbero tolto la Bolkestein. Ora che guidano il Governo perché non hanno messo mano alla questione per mantenere la promessa che hanno fatto quando erano all’opposizione? È una cosa seria questa?».

Alla Lega ha detto «qualcuno ha fatto un comizio in un baraccone di questa città. Non conosce il territorio ma lo usa per fare cassa». Il riferimento è a Mario Abbruzzese che in città aveva tenuto un evento con l’imprenditore Marco Crocco marito della consigliera di maggioranza Gianna Conte. Ma ce n’è pure per Matteo Salvini che «ogni giorno ne dice una» e «dice fesserie».

L’ufficiale del Genio Guastatori

Claudio Fazzone lo dice sapendo che ci sono le telecamere a riprenderlo ed altrettanto sta facendo una selva di smartphone. Chiaro che sta intervenendo per farlo sapere agli alleati, Fratelli D’Italia e Lega. Del resto erano stati loro ad attaccare nelle settimane scorse estromettendolo dalla governance di Acqualatina facendo rete contro Forza Italia. I blitz possono avere successo ma la reazione della vittima la devi mettere in conto. E infatti la prima rappresaglia è scattata in Provincia: mandando Lega e FdI all’opposizione (Leggi qui: Come si legge la vendetta di Fazzone che porta FdI all’opposizione).

Aggiungi a questo che Fazzone viene dalla sinistra Dc di Mancino e i destri li sopporta come si digeriscono i peperoni. Eppure gli avversari-alleati dovrebbero sapere che il senatore di Fondi riesce ad essere inesorabile: è il più micidiale ufficiale del Genio Guastatori. Ne sanno qualcosa i sindaci di Latina Vincenzo Zaccheo e Damiano Coletta: sostenuti e abbandonati in funzione di torti subiti. In macerie ridusse anni addietro anche le amministrazioni dei sindaci Giovanni Di Giorgi (Latina) e Nicola Procaccini (Terracina) quando, ai tempi della Casa delle Libertà, le truppe di Alleanza Nazionale osarono anche quella volta estrometterlo dalla guida di Acqualatina.

La strategia della distruzione

Nicola Calandrini

Con l’intervento tenuto a Gaeta Claudio Fazzone ha tracciato un possibile percorso. E lo ha fatto con la consapevolezza che quello delle Europee di giugno è un voto proporzionale dove ciascuno corre per sé. Ma dove porta la strategia del senatore? Molto più lontano di quello che si possa pensare.

Innanzitutto il voto. Nel quale Fazzone punta a reggere la corazzata Nicola Procaccini (numero 2 nella lista dei Fratelli d’Italia subito dopo Giorgia Meloni): anzi spera in un colpo a sorpresa a livello locale. Una volta chiuse le urne, se i voti rispetteranno le proiezioni dei sondaggi di questi giorni, Claudio Fazzone non attenderà neanche la conclusione dello spoglio per mettere all’incasso una serie di cambiali.

La prima la presenterà al governatore del Lazio Francesco Rocca: in un anno di governo regionale ha quasi raddoppiato la sua forza in Aula acquisendo due consiglieri dal Movimento 5 Stelle e l’ex capogruppo leghista Angelo Tripodi. La matematica della politica dice che gli spetta un assessore in più. Gli risponderanno che Tripodi è in bilico e che a Frosinone la prefettura sta ricontando i voti per stabilire se resta lui in Aula o deve entrare Pasquale Ciacciarelli.

A quel punto Fazzone alzerà l’asticella e presenterà il conto su tanti altri sportelli. Quali?

I conti e gli sportelli

Enrico Tiero

Punterà anche sulle crepe di un Partito, Fratelli d’Italia, che è grosso ma non grande. Le contraddizioni nel Partito della Meloni si chiamano Tiero: Raimondo ed Enrico, uno è presidente d’Aula a Latina a suon di voti, l’altro ha asfaltato tutti alle Regionali ma non gli hanno dato uno straccio d’assessorato; insieme hanno la metà delle tessere del Partito. Fazzone gli ha organizzato da tempo il canto delle sirene d’Ulisse. Il sogno è portarli in Forza Italia: per FdI sarebbe un incubo.

Ma non basta. Il senatore sta lavorando anche su un’altra contraddizione: la destra militante del deputato europeo di Terracina Nicola Procaccini non è molto amante della palude democristiana in veste patriottica del senatore di Latina Nicola Calandrini. Spera di allargare la distanza, creare un cortocircuito. Quindi? Fazzone conta e vuole contare, ma di sicuro dopo le Europee si dovranno rifare i conti.

E quando Francesco Rocca gli dirà che per l’assessorato regionale deve attendere allora comincerà la vera partita. Tornerà a ballare l’amministrazione comunale di Frosinone dove Forza Italia non ha gradito la mancata elezione in Provincia ed il capogruppo ha già detto che la fiducia non è automatica. Le tensioni nell’Aula regionale di via della Pisana si faranno evidenti, pretendendo il rispetto dei numeri. Ed anche dalle parti di Piazza del Popolo a Latina non sono tranquilli, un anno è passato e si viaggia sottotraccia, troppo. Fazzone è paziente ma inesorabile e l’acqua versione Meloni è troppo calcarea fa venire i calcoli.

Dove vuole arrivare Fazzone?

La partita nazionale

Claudio Fazzone ed Antonio Tajani (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

La partita è molto più ampia di Gaeta, molto più di Latina: Claudio Fazzone nella Forza Italia di Antonio Tajani ha un ruolo nazionale. Forza Italia veniva data per spacciata e destinata alla dissoluzione insieme alle spoglie mortali del suo fondatore Silvio Berlusconi. Invece no: la cura Tajani – Fazzone è stata un ricostituente.

Chiaro allora che entrambi vogliano che Forza Italia ritrovi un ruolo centrale e non marginale nella politica italiana. A giocare la partita con gli anfibi sul terreno è il Coordinatore dei Coordinatori Regionali. Mentre il presidente scenderà in campo quando i logoramenti attuati dal suo guastatore saranno tanti e tali da far trovare tutti sotto assedio. A meno che Antonio Tajani non si svegli nelle prossime ore e dica che Fazzone è fuori controllo. Improbabile. Molto improbabile.