I numeri caricano Abbruzzese: «Fazzone? Batteremo il piccolo re»

I numeri riservati sull'effetto Vannacci. Inferiori a quelli che sperava Salvini. ma sufficienti per agganciare Forza Italia. Così da Terracina Mario Abbruzzese apre il fuoco su Fazzone che lo aveva attaccato nei giorni scorsi. E gli risponde: "Batteremo il candidato del piccolo re di questa provincia”

A portare verso le stelle il buon umore a bordo del Carroccio è stato il risultato dell’ultimo test commissionato ai sondagisti. La Lega aveva chiesto quanto ‘valore aggiunto‘ avrebbe portato la candidatura del generale Roberto Vannacci nelle sue file. Cioè quanti voti in più le sarebbero arrivati, tenuto conto anche di quelli che da Pontida l’uomo in divisa del Mondo al contrario proprio non lo sopportano e quindi sono voti in uscita. Il risultato del sondaggio è stato pessimo.

Ma i numeri sono una questione di punti di vista e di prospettiva. Matteo Salvini aveva scommesso su 3 punti percentuali in più alla Lega portati in dote dal generale. Se continua così, i sondaggisti dicono che dovrà accontentarsi di un 1,8% in più. Che è comunque merce rara ed oro puro in questi tempi. Perché permetterebbe alla Lega di rimanere sopra a Forza Italia.

La riscossa di Abbruzzese

Mario Abbruzzese sabato sera a Terracina

Poi chi ha più polvere la spara. Chi ha più preferenze le mette nell’urna e conquista il biglietto aereo per Bruxelles / Strasburgo. Lo sa benissimo Mario Abbruzzese: l’ex presidente del Consiglio Regionale del Lazio è tra quelli che dall’inizio chiedeva la candidatura del generale Vannacci. Per fargli portare in dote quel paio di punti percentuali che sono strategici e sui quali conta però di saltare a bordo lui con le sue preferenze blindate non solo nel Lazio.

Mario Abbruzzese in questa campagna elettorale per le Europee è uno degli avversari da battere. Per tutti. Sui spiegano così le attenzioni che nei giorni scorsi gli ha riservato uno del livello del senatore Claudio Fazzone, Coordinatore dei Coordinatori Nazionali di Forza Italia. Che durante un suo intervento in favore del candidato forzista Salvatore De Meo ha sparato sulla linea di galleggiamento di Abbruzzese. Dicendo: «qualcuno ha fatto un comizio in un baraccone di questa città. Non conosce il territorio ma lo usa per fare cassa». Il riferimento è all’evento di Abbruzzese con l’imprenditore Marco Crocco marito della consigliera di maggioranza a Gaeta Gianna Conte. Mentre su Matteo Salvini ha detto «ogni giorno ne dice una» e «dice fesserie». (Leggi qui: Top e Flop, i protagonisti di venerdì 17 maggio 2024. E leggi poi I nervi di Fazzone e piazza del Popolo trema).

I numeri dicono che la partita è tra Lega e Forza Italia. E quel quasi 2% farà la differenza. Così Mario Abbruzzese ieri sera a Terracina ha dato fuoco alle polveri. Rispondendo a Fazzone: «Un piccolo re di questa provincia ha usato frasi volgari, accusandoci… Solo perché qualcuno, usando la propria testa ha osato disobbedire ai suoi ordini». Il riferimento è alla consigliera Gianna Conte che avrebbe disobbedito al diktat di concentrare i voti su De Meo. «Noi a cotanta tracotanza rispondiamo con la noncuranza e lanciamo una sfida! La stessa sfida che Davide lanciò verso Golia (e sappiamo tutti come è andata a finire). Noi prenderemo più voti del suo candidato».

L’uomo-mastice fra territori ed Ue

Solo pochi giorni fa aveva incassato (anche) il pieno sostegno del Polo Civico frusinate guidato da Gianfranco Pizzutelli. Che gli porta in dote un abbondante 6% del voto frusinate andato ale centrosinistra alle scorse Comunali. (Leggi qui: Cosa significa l’abbraccio di Gianfranco a Mario). Ci sono pezzi di centrosinistra che sono disposti a convergere su Abbruzzese perché lo vedono come l’unico candidato del territorio con possibilità concrete di agganciare Bruxelles. Concetto della territorialità ribadito durante il suo tour che lo ha portato in queste ore nella sua Cassino, dove ha inaugurato il comitato elettorale. Poi a Sonnino, Rieti e Terracina.

Il senso è chiaro: nella corsa ad un seggio in Parlamento Ue sono moltissimi gli schieramenti che cercano un legame perfetto fra territorialià in purezza ed ampio respiro decisionale di Bruxelles. E Mario Abbruzzese vuole fare sapere che allora lui di questo senso è il testimonial più adatto. Perché conosce i territori ed al contempo conosce la politica di rango. Perché non dimentica di agire su uno scenario composito dove praticamente ogni campanile ha le sue istanze. E perché al tempo stesso non perde di vista la possibilità di equalizzare il tutto dove si prendono decisioni che “ricadono” proprio lì, sui singoli territori.

In punto di concretezza, con migliaia di chilometri già macinati in una campagna elettorale sfiancante e pronto a rispondere a qualche domanda.

Lei è considerato il candidato della Lega più vicino al concretismo, nel senso che il suo è un modello di Europa che parte dai bisogni dei singoli territori. Questa sua chiave di lettura così vicina alla base elettorale sta trovando riscontri? La gente che l’ascolta la segue su questo terreno?

“Come si dice in gergo: trovo terreno fertile. Le persone hanno bisogno di essere ascoltate e nelle tappe del nostro tour ‘Europa dei Territori’ abbiamo riscoperto una forma di dialogo che in questi anni si era un po’ persa”.

“Ecco chi e perché mi segue”

Foto: Philippe Stirnweiss © EU Press Service

“Ho già incontrato centinaia di imprenditori, di famiglie, di giovani e di persone col volto segnato profondamente dalle rughe. Tutte determinate a voler fare del proprio meglio per i loro rispettivi territori, ma che necessitano di avere un’Europa più vicina alle loro esigenze. La risposta è quindi si, decisamente”.

Perché a suo avviso le Elezioni Europee, così portate a trasformarsi in un test id gradimento dei leader, sono sempre state un po’ il tallone di Achille della politica italiana?

“Perché le hanno sempre presentate come qualcosa di lontano dalla realtà quotidiana. E invece anche le decisioni dell’Ue ricadono sulla vita dei cittadini ed è per questo che ho deciso di portare la loro voce a Bruxelles”.

Parliamo di agricoltura: è possibile a suo avviso conciliare il Geen Deal con i bisogni degli operatori di settore?

“Si deve trovare il giusto equilibrio tra ciò che si prefigge il Green Deal e le esigenze del settore agricolo. Trovando soluzioni sostenibili che tutelino l’ambiente senza penalizzare i nostri produttori. Servono politiche e incentivi che permettano agli agricoltori di adottare pratiche sostenibili. Di investire in energie rinnovabili e ridurre l’impatto ambientale pur mantenendo la competitività e la sostenibilità economica delle loro attività”.

L’agricoltura sostenibile ma non imbrigliata

“Dobbiamo promuovere un’agricoltura sostenibile che risponda alle sfide ambientali“.

“E senza compromettere la sicurezza alimentare e la vitalità economica delle nostre aree rurali”.

Lei sta operando su un territorio vastissimo e cercando di proporre la sua ricetta per l’Europa a 13 milioni di persone. Solo poche ore fa è passato da Ceprano a Foligno in un baleno. Praticamente da oltre un mese lei non si è fermato mai. Dove la trova tutta questa forza?

“Trovo la forza dalla passione e dalla voglia di lavorare incessantemente per riuscire a dare al nostro territorio il riscatto che merita. È fondamentale portare al centro del dibattito nuove occasioni di sviluppo per la nostra terra. Lo dobbiamo ai nostri figli, e lo devo anche alle mie figlie”.

Prima di lei in lizza per il Carroccio nel Centro Italia ci sono Roberto Vannacci, Susanna Ceccardi, Claudio Borghi, Anna Cinzia Bonfrisco, Mirco Carloni e Valeria Alessandrini. Poi altri otto tra cui Laura Cartaginese. Al di là della spaventosa mole di energie ed entusiasmo che ci sta mettendo, in quest’avventura, crede di farcela?

“Credo che ci siano tutti i presupposti per arrivare alla meta. Dipenderà molto dai cittadini”

“Cittadini con cui, però, ho ormai un contatto diretto tutti i giorni e ciò mi fa ben sperare per quello che verrà”.

Lei ha sempre sconfessato un certo identitarismo ideologico a favore di un funzionalismo pratico. Eppure è candidato con la Lega: cosa le piace in particolare del partito? E cosa le piace di Matteo Salvini?

“Penso che in questo momento Salvini incarni la voglia e la determinazione di voler dire sempre la verità agli italiani”.