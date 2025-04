I nuovi equilibri con Forza Italia dopo l’ingresso di Alviani

Il Consiglio Nazionale di Forza Italia, tenutosi al Palazzo dei Congressi di Roma, ha annunciato il nuovo ingresso del Consigliere comunale Cristian Alviani, rafforzando il gruppo, ora composto da tre membri. Questo cambiamento potrebbe influenzare significativamente le dinamiche politiche a Frosinone, aumentando il potere negoziale del Partito.

La location scelta è di assoluto rilievo: il Consiglio Nazionale di Forza Italia dal titolo “Una Forza Popolare Europea” che si è celebrato oggi al Palazzo dei Congressi di Roma. È da lì che è stato deciso di annunciare l’ingresso ufficiale del Consigliere comunale Cristian Alviani nel gruppo di Forza italia al comune di Frosinone.

Registi della importante operazione politica sono stati il consigliere azzurro Pasquale Cirillo e la coordinatrice provinciale Rossella Chiusaroli. Insieme al capogruppo Maurizio Scaccia sono loro a fare l’annuncio.

Habemus Alviani

“Siamo certi che Christian Alviani, con la sua esperienza e il suo impegno, saprà dare un contributo prezioso al nostro lavoro, rafforzando la presenza e il ruolo del Partito nel Consiglio comunale di Frosinone. A lui il più caloroso benvenuto da parte di tutta la comunità di Forza Italia.”

Al Consiglio Nazionale al Palazzo dei Congressi era presente anche l’ex assessore Valentina Sementilli che ha recentemente aderito al Partito. Foto di rito degli amministratori del capoluogo con il Presidente nazionale Antonio Tajani e poi con tutto lo Stato Maggiore provinciale.

Con l’ingresso di Alviani il gruppo di Forza Italia passa a 3 consiglieri. Averli o non averli in maggioranza per Mastrangeli farà tutta la differenza del mondo nei prossimi mesi. Perché?

Il ruolo strategico di Alviani

Christian Alviani

Alviani ha contribuito con il suo Si al Bilancio a raggiungere la quota di maggioranza di 17 voti. L’autosufficienza quindi per il sindaco Riccardo Mastrangeli senza il contributo del gruppo dell’ex sindaco Domenico Marzi. Che si è astenuto.

La posizione di Forza Italia in amministrazione attualmente è quella dell’appoggio esterno. Se era delicata prima, per il sindaco e la sua maggioranza, figuriamoci ora con tre Consiglieri. Il potere di negoziazione del gruppo azzurro è cresciuto ulteriormente, impossibile continuare a fare finta di niente. Anche in ordine alla richiesta di Forza Italia di procedere ad azzerare la Giunta, presupposto imprescindibile per rientrare in maggioranza.

Domenico Marzi e Riccardo Mastrangeli (Foto: Massimo Scaccia)

Il sindaco Mastrangeli, dopo l’approvazione del Bilancio ha detto che è sempre disponibile a ricomporre il perimetro del centrodestra, quindi con il recupero di Forza Italia. “I matrimoni però si fanno in due” ha chiosato il primo cittadino, facendo intendere che non è così granitica la volontà di Forza Italia di ricomporre la frattura. O comunque di “mitigare” alcune richieste.

Certo è che la ricomposizione del quadro del centrodestra presuppone la cancellazione dell’appoggio esterno di Marzi ed i suoi. La sensazione è che Mastrangeli da qui a qualche tempo sarà costretto a fare una scelta definitiva. O con Forza Italia (e quindi con tutto il centrodestra) o con Marzi. Tertium non datur.