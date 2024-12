I primi 180 giorni con Germano e con il team che guarda alla Veroli del futuro

Conferenza di fine anno e bilancio amministrativo, con un occhio al futuro per andare oltre una semplice "lista della spesa"

“Non potrei mai fare il primo cittadino se non fossi capace di sentirmi al tempo stesso anche l’ultimo”: Germano Caperna ripete questo da mesi, da quel 12 giugno in cui era stato proclamato sindaco di Veroli a capo di una larga e collaudata squadra di stampo civico. Il senso è che lui è più Germano che Caperna, e che questo non è un mood post elettorale, un cascame delle settimane in cui il consenso dovevi chiederlo, invece che farci sopra un bilancio dopo averlo ottenuto. E’ una chiave esistenziale che ha portato il sindaco attuale a “continuare ad insegnare”, perché l’insegnamento senza l’apprendimento speculare non ha ragion di esistere.

Ecco perché nel locale del Cine Sala Trulli ci si è ritrovati per un evento tutto compreso nel titolo-claim: “Tra obiettivi raggiunti e progetti futuri”. Ha esordito così Caperna: “Nella continuità della trasparenza che ci contraddistingue, con spirito di squadra e umiltà, siamo tornati ad avere cura delle piccole cose. Mantenendo sempre un approccio diretto con il territorio, senza trascurare nessun angolo”.

La panoramica e la rotta

La conferenza di fine anno

E ancora: “Lo stiamo facendo con gli assessori e i consiglieri, ciascuno per le proprie deleghe e le proprie competenze. Da Veroli possiamo avere grandi soddisfazioni dal punto di vista politico e amministrativo”.

Una nota stampa piega che “il Sindaco ha restituito una panoramica della rotta amministrativa proprio analizzando il lavoro svolto da tutta la compagine con gli obiettivi già centrati e le prossime prospettive”. Tutto questo senza dimenticare di ringraziare “la Regione Lazio e la Provincia di Frosinone, per la presenza costante e l’attenzione fattiva riservata alla Città di Veroli”.

A seguire i membri della giunta, ciascuno con una silloge del fatto e del da farsi. Gianclaudio Diamanti, per cui “Prato di Campoli è un patrimonio naturale unico per la nostra comunità per cui puntiamo ad una gestione sempre più accurata e puntuale. L’obiettivo è quello di migliorare la fruibilità e vivibilità a 360 gradi. (…) A gennaio, verrà convocato un tavolo di lavoro su Prato di Campoli“.

Il punto di Diamanti

Germano Caperna con la sua Giunta

In tema di raccolta differenziata, “ad inizio anno procederemo, nelle varie zone del Comune, alla distruzione di kit contenenti buste e una brochure informativa per una corretta differenziazione. Inoltre è in dirittura d’arrivo la gara per la gestione della raccolta”. E ancora: “Grazie ad un bando provinciale, a partire da aprile 2025 sarà messo in essere un sistema di videosorveglianza su diversi punti sensibili del nostro territorio”.

A seguire il focus dell’assessore Elena Di Nicuolo, “tra bilancio, sanità ed evoluzione verso la facilitazione digitale”. Con queste parole: “L’obiettivo del nostro Comune è quello di migliorare l’esperienza digitale dei cittadini e il loro rapporto con l’Ente. Tutto ciò è stato reso possibile grazie all’adozione di modelli standard per i siti e servizi dei Comuni, e grazie a interfacce studiate per essere coerenti, fruibili e accessibili”.

Di Nicuolo e la pianta organica

Assunta Parente

“Dalla domanda di contributi all’iscrizione all’asilo, fino al pagamento della mensa scolastica e al prossimo accesso digitale anche per l’anagrafe, sono solo alcuni dei servizi che il Comune di Veroli ha reso più semplici da usare, grazie al Pnrr. I prossimi mesi ci vedranno impegnati ancora in un percorso integrato di facilitazione digitale grazie ad un finanziamento regionale. Veroli è poi un Comune virtuoso lo avevamo già detto in campagna elettorale e lo è perché in questi mesi il nostro Comune è riuscito ad implementare anche la pianta organica (…)”.

Assunta Parente è stata pratica ed incisiva come sempre: “Questa Amministrazione conferma un impegno profuso specie nel ramo dei servizi sociali. Abbiamo rinnovato il rapporto sinergico con il Centro anziani ‘Beata Maria Fortunata Viti’, un’associazione da sempre partecipe alle attività del nostro Comune”.

“In particolare, quest’anno sono tornati operativi i nonni vigile presso tutti plessi i nostri Istituti comprensivi, un aiuto che rafforza anche il rapporto tra generazioni oltre a costituire un prezioso supporto logistico. (…) Ci siamo impegnati sin da subito per garantire la partenza dell’assistenza specialistica in tempi celeri e così è stato: a poche settimane dall’inizio delle lezioni, i ragazzi con necessità di supporto didattico sono stati affiancati da personale preparato e pronto ad aiutarli nelle attività scolastiche. (…)”.

I progetti di Simonelli

Augusto Simonelli, che in spunta d’agenda ha i Lavori Pubblici e l’Urbanistica, e che si è contraddistinto per particolare dinamismo, ha spiegato il suo punto di vista. E con esso il focus sulla sua delega. “Questi primi 6 mesi sono stati propedeutici ad una programmazione omogenea e precisa, che tenesse conto delle necessità del territorio e delle possibilità di finanziamento a più livelli”.

“Grazie ad una prospettiva lungimirante questo ente è riuscito ad accedere ad investimenti per circa 6 milioni di euro. Grande attenzione per le strutture scolastiche con una doppia strategia: ottimizzazione delle strutture esistenti e progettazione di nuove realtà a disposizione della cittadinanza”.

Cerquozzi con “chicca annessa”

Francesca Cerquozzi

La chiosa alla vicesindaca Francesca Cerquozzi che in Giunta oltre al Commercio ha anche la delega alla Cultura, con una chicca sul Festival della Filosofia. “Con la nuova sezione inaugurata la scorsa settimana, il Museo Nazionale Amedeo Maiuri potrà rappresentare, con maggiore forza, un veicolo importante sia turistico che commerciale. Quanto fatto è già un risultato tangibile e un progetto su continueremo a credere e investire”.

“Per il mercato settimanale, anche grazie ai suggerimenti arrivati dalle varie riunioni con gli ambulanti, abbiamo ridotto di circa 85 euro il canone unico patrimoniale degli operatori. Abbiamo previsto una navetta gratuita per tutti gli utenti e abbiamo aperto tutti i cancelli dell’area mercatale, a riprova della nostra volontà di rilanciarlo e potenziarlo”.

Poi l’anticipazione sul Festival della Filosofia che per la prossima edizione avrà tra gli ospiti Massimo Recalcati e Giordano Bruno Guerri.

I saluti di Regione e Provincia

L’intervento di Pasquale Ciacciarelli

I saluti della Provincia di Frosinone sono stati espressi dal Presidente del Consiglio Provinciale Gianluca Quadrini. Per la Regione Lazio e su delega del Presidente Francesco Rocca c’era l’Assessore Pasquale Ciacciarelli: “Abbiamo creduto fin da subito nel messaggio e nel progetto politico di Germano Caperna e i risultati di questi primi sei mesi ne sono la prova”.

“Come Regione, è e sarà massima la nostra disponibilità a collaborare specie in un anno cruciale come quello del Giubileo”.