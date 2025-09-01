I semi che Spreafico ha piantato in Ciociaria: di una Chiesa che accoglie

La “forza mite ed attiva del bene” come lascito morale e militante del vescovo uscente nella sua struggente omelia di commiato

Lui che è un biblista ha usato il Siracide, il capitolo biblico scritto da Yehoshua ben Sira e non riconosciuto dall’ebraismo, per dire addio alla sua comunità. E per farlo con la consapevolezza del Buon Pastore che ha condotto il gregge sulla via della consapevolezza. Quale? Quella di dover raccogliere ciascuno il testimone di un vescovo forgiatosi alla Comunità di Sant’Egidio, di un presule che ha sempre visto la Chiesta come un sistema complesso calato nel bel mezzo del dolore dell’uomo.

E capace ad ogni livello, in ogni circostanza e senza alcuna remora farisea di offrire ascolto, aiuto, consolazione schietta. Senza mai dimenticare il dovere primo di indirizzare la società civile verso quei valori militanti.

Quello ed il compito di denunciare i momenti in cui la società deraglia dalla sua probità: nella cura dell’ambiente, nella lotta contro ingiustizie e sopraffazioni, nell’attenzione verso gli ultimi.

Vescovo “ciociaro” per 17 anni

L’abbazia di Casamari (Foto © Ciociaria Turismo)

E soprattutto nella gioia di contribuire al futuro dei giovani, futuro indigeno senza il sale dell’esilio dove c’è più pane ma anche più pena. Ambrogio Spreafico, vescovo per 17 anni della Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino, e negli ultimi due anche di quella di Anagni-Alatri, se ne è andato così. Con una messa ed un’omelia magistrale presso l’abazia verolana di Casamari. (Leggi qui il testo integrale dell’omelia).

Da un luogo che simboleggia il ritorno all’austerità primeva del monachesimo è partito il monito di un alto prelato che in quell’austerità ci ha visto la purezza del darsi al prossimo. Del riconoscere il dolore prima che la gioia, le lacrime prima del sorriso, la notti buie con i pensieri di una vita grama a fare da fantasmi invece dei giorni lieti di chi si accuccia nell’agio.

Alla guida delle diocesi gli succederà l’arcivescovo Santo Marcianò, a Spreafico, che gli ha passato un testimone splendido. E rovente. Con queste parole di commiato: “Ogni vescovo porta in sé la sua storia di fede e di cultura. Non ci sarà mai né il vescovo perfetto né, tanto meno, il vescovo che piace a tutti o che uno desidera secondo il suo modello e le sue aspettative”.

Il testimone a Marcianò

Il vescovo Santo Marcianò (Foto: Alessandro Amoruso © Imagoeconomica)

E ancora: “Ho provato, in questi anni, a vivere la missione a cui il Signore mi ha chiamato in maniera larga, incontrando tanti. La Chiesa, infatti, non vive per se stessa, ma tra la gente, nel mondo e nella cultura del luogo dove si vive e si cresce”. Ed è stato questo forse il momento più cardinale dell’omelia di Spreafico.

Quello che ha ribadito con forza come essere servi di Dio significhi essere servi dei luoghi dove credere in Dio è più difficile: i posti dove l’uomo non vede più appigli. “Insieme a voi sento di essere cresciuto anche io”.

“Di aver imparato a conoscere e a voler bene a questo luogo e ai suoi abitanti, con le ricchezze e le fragilità della nostra amata Ciociaria, a cui, purtroppo, non sempre tutti hanno voluto bene”.

Una “terra profanata”

La veste militante e diretta di Spreafico si è esplicitata tutta in questo epilogo di denuncia: “Basti vedere lo scarso impegno nel riparare il disastro ambientale. La nostra terra, profanata dall’inquinamento, geme e soffre ancora, come ci ricorda l’Apostolo Paolo nella lettera ai Romani! Chi raccoglierà questo grido?”.

La Valle del Sacco

Poi l’appello: “Vorrei chiedervi di ascoltarlo di più e di sentirci custodi del creato, finché nessun bosco delle nostre colline sia dato più alle fiamme, nessun fiume sia avvelenato e neanche una goccia d’acqua vada più persa”.

Consequenziale chiedere anche di “ascoltare la sete di futuro dei nostri giovani, che sono costretti e invogliati ad andarsene altrove. Vorrei chiedervi di non essere indifferenti alla criminalità organizzata, i cui tentacoli inducono al silenzio e alla complicità!”.

I tentacoli del crimine

Solo poche ore fa un attentato al bar Minotti di Frosinone e poco più di un anno fa la sparatoria mortale di Via Aldo Moro. “Alla prepotenza, ci si può sempre opporre con la forza mite e attiva del bene, come ci suggerisce oggi il libro del Siracide”. La forza mite ed attiva del bene: un mix gigante di determinazione alla carità ed all’impegno che prescinda dalla loro mera enunciazione accademica.

Una combo etica e muscolare grazie alla quale Spreafico ha detto di fedeli riunti in basilica di lasciare “questa terra con fiducia. In tanti di voi ho incontrato semi di bene, di speranza, di futuro”.

“Ringrazio chi di voi ha compiti di responsabilità, a cominciare dal Prefetto dott. Ernesto Liguori, fino agli esponenti delle forze dell’ordine”. Poi “a quanti rappresentano le amministrazioni locali e provinciali, assieme alle realtà culturali, associative e imprenditoriali del territorio. Ho cercato di favorire un clima di dialogo sincero, nel rispetto e nella varietà delle nostre mansioni, trovando tanti alleati per il bene e la crescita spirituale, culturale e sociale di questa terra”.

La forza dell’amore

Foto: Paola Onofri © Imagoeconomica

Il saluto ai “sacerdoti e diaconi, cari religiosi e religiose, cari fratelli e sorelle delle nostre comunità” è stato più intimo. “Grazie per la vostra amicizia e il vostro impegno. Come sapete, sono un biblista di formazione. Ho cercato di comunicare quella forza di amore e di senso che viene dalla Parola di Dio, senza cui non esiste né chiesa, né pastorale, e neppure quell’umiltà indispensabile per il dialogo e una convivenza pacifica”.

Pensieri meticolosi e sinceri, quelli finali di Spreafico, fatti del rigore di chi enuncia e dell’empatia di chi non può dimenticare nessuno. Rivolti “alla dedizione per i senza fissa dimora, per gli immigrati, per le famiglie in difficoltà, per gli anziani. Al prezioso coinvolgimento nei centri di ascolto e di molti giovani nelle raccolte alimentari”.

Aggiungi un posto a tavola

Quel che il presule partente immagina fiducioso è quel che lui vuole e sa che lascito deve essere. “Mi immagino una Chiesa sempre casa rifugio per tutti. Dove ciascuno possa trovare accoglienza, ascolto, cura, amicizia, come lo sono ad esempio il dormitorio o la mensa”.

Foto © Carlo Carino / Imagoeconomica

“Penso alle nostre comunità come a quel banchetto a cui devi aprire le porte a tutti, non solo a una minoranza di addetti ai lavori. A cominciare da chi non ti renderà il contraccambio, come poveri, storpi, zoppi, ciechi, insomma, quelli che non vorresti”.

Perché “siamo in un mondo in cui trionfa l’esibizione, in cui si va alla ricerca del primo posto e del proprio interesse, ovviamente eliminando gli altri. Manca spesso la gratuità, segno regale della grazia di Dio per noi”.

La Casa di tutti

(Foto © Stefano Strani)

“Non dovrebbe essere la Chiesa casa di tutti? Così, abbassandoci verso il bisogno degli altri, impareremo l’umiltà e la mitezza e potremo costruire un mondo fraterno e pacifico, non cedendo alla violenza e all’assuefazione alla guerra”. (…) Questo perché “l’odio fa male a sé prima che agli altri e rende impossibile vivere insieme”.

“Nessuno è esente da questa cultura! Ha scritto da poco una donna esemplare, Edith Bruck, un’ebrea sopravvissuta all’età di 13 anni ai campi di sterminio nazisti e oggi novantaquattrenne: ‘Io non ho mai avuto per un attimo un sentimento di odio, io non so cosa sia l’odio. E credo che questa sia stata la mia salvezza’”.

In ognuno di noi c’è del bene ed ognuno di noi è molto più della somma dei sui errori. E Spreafico, vescovo partente da una terra che ha contribuito a rendere migliore e che ha invitato tutti a “pregare per la pace in Ucraina, in Israele e a Gaza, e nei luoghi dei 50 conflitti esistenti in molti luoghi del pianeta”, ce lo ha ricordato.