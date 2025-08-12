I Sindaci del Cassinate in rivolta: “Estendete la Zes in provincia”

Dopo la decisione del Governo di tenere fuori il Lazio meridionale dalle Zesi, i sindaci del Cassinate si preparano a un fronte comune. Convocata la Consulta per firmare un documento unitario. Sullo sfondo, lo scontro politico a Cassino per la lettera alla ministra Casellati inviata senza coinvolgere tutti

di Lorenzo Vita

e Gagliardo della Forcoletta

Il conto più salato rischiano di pagarlo loro. Subito e per contanti. Nessuno sconto per i sindaci del Cassinate. Con l’esclusione dalle aree delle Zone Economiche Speciali, i loro sconti sulle tasse, i loro incentivi, i loro vantaggi, non c’è un solo motivo per cui Stellantis debba continuare a puntare sullo stabilimento di Cassino Plant e non sul Vico di Pomigliano d’Arco. Che è in piena area Zes.

La decisione annunciata la settimana scorsa dalla premier Giorgia Meloni di inserire nella geografia Zes le Marche e l’Umbria e tenere fuori il Lazio Sud è stato giudicato dai sindaci una provocazione, se non addirittura uno smacco politico. L’urlo arriva direttamente da chi, giorno e notte, vive la trincea della crisi economica ed industriale che, anno dopo anno, impoverisce l’intero territorio del sud della provincia di Frosinone, falciando redditi e occupazione. E che va alimentando sempre di più un sentimento di solitudine politica al limite dell’abbandono da parte delle istituzioni nazionali.

I Sindaci fanno quadrato

L’attuale mappa della Zes

Ecco perché i sindaci del Cassinate, questa volta, hanno deciso di non limitarsi alle telefonate al parlamentare più amico, al Segretario di Partito. Hanno deciso di armarsi e unirsi in una sfida che vede tutti coinvolti, a prescindere dal Partito di appartenenza. Perché davanti ad una stagnazione economica così profonda non c’è rassicurazione politica che tenga. Il Nord della provincia di Frosinone è ripartito alla grande: Novo Nordisk ha programmato un investimento miliardario sull’area di Anagni, New Cold sta realizzando a Ferentino il più grosso polo del freddo in Europa, la scritta Dr Automobiles sta per campeggiare sul capannone ‘fronte autostrada‘ che fu di Marazzi Sud e fino alla settimana scorsa di Saxa Gres. A Cassino invece tutto è fermo.

C’è bisogno di lanciare un segnale chiaro, per dimostrare che i territori non sono più solo un bacino di voti per eleggere i propri parlamentari da blindare. I sindaci pretendono una risposta concreta: perché sono i numeri a gridare che l’esclusione di Frosinone e Latina è un non senso economico e politico. (Leggi qui: ZES: ecco i numeri secondo i quali Frosinone e Latina meritano l’inclusione).

Un documento per la Zes

La consulta dei Sindaci del cassinate

Così, il prossimo martedì, alle 16, il sindaco di Cassino e presidente della Consulta dei Sindaci del Cassinate ha convocato nella sala Restagno del Municipio tutti i colleghi del territorio per fare fronte comune sulla Zes. Come? Sottoscrivendo un documento per chiederne l’estensione anche ai territori della provincia di Frosinone. La sintonia tra le fasce tricolori è totale, ecco perché, con ogni probabilità, all’inoltro del documento seguirà anche una richiesta di interlocuzione con Regione e Governo sul tema.

I sindaci faranno leva sia sui redditi sempre più bassi che caratterizzano la provincia ma anche sulla crisi dello Stabilimento Stellantis di Cassino e dell’intero indotto, su cui ancora si attendono risposte certe da Ministero e Governo. Oltre che dalla stessa azienda. La Zes contribuirebbe senza ombra di dubbio a rendere meno amara la crisi ed aprirebbe a nuove possibilità di ripresa e d’investimento.

I capigruppo scrivono alla Ministra Casellati

La Ministra per le Riforme Costituzionali Maria Elisabetta Casellati

Alla convocazione ha fatto seguito anche una missiva firmata dai capigruppo di maggioranza del Comune di Cassino inoltrata alla ministra per le Riforme Costituzionali Maria Elisabetta Casellati, cittadina onoraria della città martire.

“Il fatto che Lei sia stata insignita della cittadinanza onoraria del nostro Comune, La rende, a tutti gli effetti, un’illustre concittadina, profondamente legata sul piano sentimentale, ma anche sul piano simbolico, alla nostra comunità. Per questo motivo, siamo certi che potrà comprendere e condividere la nostra preoccupazione per le prospettive future di sviluppo della nostra città e del suo comprensorio“, scrivono Luca Fardelli, Fabio Vizzacchero, Edilio Terranova, Andrea Vizzaccaro e Maria Rita Petrillo.

Alla ministra ricordano che lo scorso 4 agosto il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge che inserisce Marche e Umbria nella Zes. E questo le fa accedre ad un plafond di agevolazioni fiscali pari a 2,2 miliardi di euro per il 2025. Restano fuori le province di Rieti, Frosinone e Latina che sono Aree di Crisi Complessa: rimangono “geograficamente accerchiate” da territori di maggiore attrattività.

“Per Cassino situazione drammatica”

Lingresso di Stellantis

La lettera alla Ministra Casellati prosegue entrando nel merito della situazione di Cassino. “Questa esclusione risulta particolarmente grave per Cassino, dove lo stabilimento Stellantis continuerà ad affrontare gli ennesimi fermi produttivi nei prossimi mesi. Inoltre, la situazione infrastrutturale carente e la sempre più marcata “desertificazione economica” aggravano una crisi già profonda”.

Da più parti, tra cui esponenti politici locali come la consigliera regionale Sara Battisti e il deputato Nicola Ottaviani, “è stato sottolineato come l’esclusione del Basso Lazio dalle ZES costituisca un danno ingiustificato, data anche la storica capacità di utilizzo delle risorse vista in iniziative come l’ex Cassa del Mezzogiorno o la Legge 46/2002”. È stato quindi auspicato un “fronte comune delle istituzioni per correggere questa grave disparità”.

Alla luce di queste considerazioni, i consiglieri chiedono “nella Sua doppia veste di autorevole rappresentante delle istituzioni e di “nostra” concittadina di voler valutare la possibilità di sostenere, presso le competenti sedi nazionali, l’estensione delle ZES anche al nostro territorio.

ZES, a Cassino si litiga anche sull’ovvio

Pier Ferdinando Casini con Maria Elisabetta Alberti Casellati (Foto: Benvegnu’ Guaitoli © Imagoeconomica)

Se a Cassino un giorno dovesse arrivare una grande opportunità di sviluppo, potete star certi che prima ancora di discuterne, qualcuno si chiederà: “Chi l’ha proposta?” E così, mentre si dovrebbe correre compatti verso un obiettivo comune, si inciampa alle prime righe del mittente. È successo di nuovo. Questa volta con le Zes e con la lettera con cui investire del problema la ex presidente del Senato ed oggi ministro. Un tema, quello del rischio di sprofondare nella povertà industriale assoluta che, a quanto pare, non è abbastanza “neutro” da meritare una strategia condivisa .

La lettera a Maria Elisabetta Alberti Casellati? Ottima iniziativa, se non fosse per un piccolo dettaglio: i Capigruppo prima di scriverla ed imbucarla nella cassetta della Posta non hanno avvisato nessuno. Anzi, proprio nessuno. Nemmeno quei capigruppo di minoranza che – ironia della sorte – fanno parte dello stesso schieramento politico della ministra, ovvero il centrodestra.

La questione, al di là della forma, solleva un punto tutt’altro che banale: la regola dell’appropriatezza istituzionale.

Il garbo istituzionale

Quando una lettera è indirizzata a un ministro e rappresenta l’intera città con le sue esigenze strategiche, dovrebbe essere firmata a nome dell’Amministrazione Comunale, idealmente dal sindaco o con una formula che chiarisca che il mittente parla per l’intero ente. Diversamente, il rischio è quello di trasformare un atto istituzionale in una comunicazione di parte, svuotandolo di quel valore corale che dovrebbe rafforzarne il peso politico.

La cosa non è passata inosservata. I consiglieri di minoranza Giuseppe Sebastianelli, Arduino Incagnoli e Franco Evangelista hanno diffuso un comunicato piccato, parlando apertamente di “sgarbo istituzionale”. Non hanno contestato il contenuto della lettera, ma il metodo: una questione di bon ton, più che di obbligo. Un’educazione istituzionale che, evidentemente, non sempre si insegna nei manuali del bravo amministratore.

Dal canto loro, i capigruppo di centrodestra – Alessio Ranaldi (Lega), Riccardo Chiusaroli (Forza Italia), Silvestro Petrarcone (Fratelli d’Italia) e Carmine Di Mambro (Civica) – non hanno nascosto la perplessità.

Almeno una telefonata

«Bastava una telefonata – ha detto Alessio Ranaldi –. Non pretendiamo di firmare tutto, ma almeno essere messi a conoscenza».

«L’impressione – ha aggiunto Riccardo Chiusaroli – è che si sia preferito evitare il confronto per non rischiare condivisioni troppo scomode da gestire politicamente. E questo è ancora più paradossale se si considera che il senatore di Forza Italia Claudio Fazzone ha già inviato un emendamento al ministro Casellati, chiedendo che anche il Lazio meridionale venga incluso nel perimetro delle ZES. Se l’obiettivo era fare squadra con il Governo, allora sarebbe stato logico coinvolgere anche chi quel Governo lo rappresenta direttamente sul territorio».

Carmine Di Mambro, come sempre diretto: «Si parla di fronte comune, ma si agisce come se fosse una corsa in solitaria. È la solita contraddizione della politica delle targhe». Silvestro Petrarcone, con tono fermo: «Penso che non sia stato per niente rispettoso, né per noi altri amministratori né per tutta la cittadinanza di Cassino, firmare un appello su un tema così cruciale senza neppure interpellarci. A questo punto, la vedo solo come una speculazione politica, che nulla ha a che fare con l’interesse del territorio».

E così, anche un tema potenzialmente unificante, diventa occasione di frammentazione. Una lettera, che poteva essere firmata da tutti, è diventata l’ennesima cartolina dell’autosabotaggio istituzionale. Perché qui non si tratta di maggioranza o opposizione ma di una classe politica che sembra ancora aggrappata ai vecchi steccati, incapace di scrollarsi di dosso logiche da dopoguerra.

Nel frattempo, il territorio continua a soffrire, Stellantis annuncia nuovi fermi, e le imprese attendono risposte che non hanno colore politico. Ma la priorità, a quanto pare, resta decidere chi può parlare con il ministro e chi no. Come se il futuro del Cassinate dipendesse da un cerchio magico e non da una visione collettiva.