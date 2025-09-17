I Socialisti rompono gli indugi: la ‘Frosinone di domani’ parte già oggi

Il PSI rompe gli indugi e apre la corsa per le Comunali del 2027 a Frosinone, schierando tre liste a sostegno di Iacovissi. Mossa simbolica e politica per ribadire centralità, coerenza e alternativa alla giunta Mastrangeli. Ora tocca al centrosinistra rispondere.

Il Partito Socialista Italiano ha deciso di non lasciare nulla al caso in vista delle prossime elezioni Comunali. Niente sofismi e poche liturgie. La presentazione fatta ieri della coalizione con tre liste che sosterranno la candidatura a sindaco del Consigliere Comunale Vincenzo Iacovissi è un gesto tanto simbolico quanto pratico. Il Psi vuole recitare un ruolo da protagonista, non marginale né da comparsa. (Leggi qui: Top e Flop, i protagonisti di martedì 16 settembre 2025).

Partenza oggi per costruire il domani di Frosinone

Il Partito dell’Onorevole Gianfranco Schietroma ha ufficialmente aperto la campagna elettorale per le prossime comunali, presentando la coalizione “La Frosinone di domani“, composta da tre liste: il Partito Socialista, le civiche “Frosinone Aperta” e “Area Vasta“. La scelta di partire con quasi due anni di anticipo non è solo strategica: è un messaggio politico forte, rivolto sia alla maggioranza, che all’opposizione stessa. Come a dire: chi mena per primo, mena due volte.

Il segretario regionale Gian Franco Schietroma lo ha detto chiaramente: “Non si torna indietro“. E in effetti, questa accelerazione ha il sapore di una sfida frontale all’attuale amministrazione guidata da Riccardo Mastrangeli che ha già annunciato la sua ricandidatura, senza passare per le primarie. Nei fatti ci sono già due candidati sindaco e Mancano ancora 18 mesi al voto.

In consiglio comunale, dove le geometrie sono ormai più fluide di un cocktail estivo, l’iniziativa Socialista è in grado di rimescolare gli equilibri.

Lo spiegone

Vincenzo Iacovissi e Gian Franco Schietroma

Il lancio di ieri conferma che il PSI vuol marcare con chiarezza la propria identità, non subire passivamente l’aggregazione agli altri schieramenti. Il Partito richiama spesso la coerenza come punto di forza, sottolineando gli errori dei trasversalismi del passato. Non si tratta quindi di propaganda elettorale ma di cominciare a tessere alleanze, preparare liste, definire temi programmatici, attivare la base territoriale.

Arrivare per primi a “disegnare il campo” può essere decisivo, specie in una città attenta come Frosinone, dove il consenso può oscillare: non solo ovviamente in base al candidato. Ma anche in funzione della chiarezza del messaggio che si intende veicolare: “chi siamo, dove andiamo, cosa vogliamo fare”. E in casa Socialista hanno già affisso i manifesti: per la verità pure in giro per Frosinone.

Vincenzo Iacovissi (Foto © Massimo Scaccia)

Il PSI inoltre, – in una Aula consiliare dove i passaggi di Consiglieri dalla minoranza alla maggioranza e viceversa, sono stati più numerosi dei pellegrini arrivati a Roma per il Giubileo, – vuole rivendicare il ruolo di ferma opposizione a Mastrangeli: ha già fatto sapere che si candida come alternativa. Non a caso, Schietroma ed i suoi in ogni comunicazione ufficiale hanno ribadito che, mentre altri Partiti o liste del cosiddetto “Campo largo” hanno accettato forme di collaborazione, sostegno informale o addirittura sono entrati in maggioranza con il sindaco di indicazione leghista Riccardo Mastrangeli, il PSI è sempre rimasto”dove lo hanno collocato gli elettori”: all’opposizione.

Se le altre forze progressiste latitano in chiarezza o coerenza, o sono troppo attendiste, con il rischio di “morire di tattica”, il PSI può colmare quel vuoto. Può proporre temi alternativi, evidenziare le contraddizioni della maggioranza, fare da catalizzatore per chi è insoddisfatto, cavalcare il dissenso, specialmente allo Scalo, può dare visibilità. E voti.

Il non detto dei Socialisti

Gian Franco Schietroma (Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica)

È chiaro che oltre alle comunicazioni ufficiali di ieri, nel Psi c’è stato anche il non detto. Ed è rivolto principalmente al Partito Democratico ed ai nove Consiglieri malpancisti eletti con il centrodestra di Mastrangeli e poi passati all’opposizione. Se infatti la maggioranza è in fase di consolidamento, con continue fibrillazioni interne che fanno seriamente dubitare che il centrodestra possa presentarsi unito all’appuntamento elettorale del 2027, l’opposizione sembra ancora di più in cerca di sé stessa.

Il Pd, in particolare, è chiamato ora ad una scelta per nulla facile: o convergere su Iacovissi, riaprendo un dialogo con il PSI dopo anni di freddezza. Oppure, tentare una strada autonoma, rischiando però di frammentare ulteriormente il campo Progressista. C’è una terza ipotesi: individuare un candidato di sintesi che abbia un sostegno ampio e trasversale.

Francesco De Angelis e Domenico Marzi

È quanto lascia trasparire la ritrovata sintonia tra il presidente Pd del Lazio Francesco De Angelis e l’ex sindaco di Frosinone Domenico Marzi, cioè l’uomo che fu capace due volte di drenare consenso al centrodestra per farsi eleggere sotto la bandiera del centrosinistra. Profondissimo conoscitore della tattica al punto che oggi, stando all’opposizione, è il pilastro su cui si appoggia l’equilibrio di una maggioranza nata di centrodestra e della quale è stato avversario diretto alle urne.

La ferita tra Socialisti e Dem a Frosinone, aperta da anni, è in fase di ricucitura: come dimostra l’esempio recente di Ceccano dove i due Partiti hanno ritrovato una sintesi. Vincendo le elezioni comunali nel nome del sindaco Andrea Querqui.

Pochi chilometri, quadro differente

Tra Ceccano e Frosinone ci sono pochissimi chilometri di distanza. ma sul piano politico la situazione è differente: la rappresentazione plastica si è avuta in questi 40 mesi di governo Mastrangeli, dentro e fuori l’Aula consiliare. E il passo in avanti del Psi di ieri suona come un invito a prendere posizione.

Andrea Querqui

È di solare evidenza che il centrosinistra dovrà decidere se giocare finalmente in squadra o continuare a dividersi tra sigle e correnti che, al momento, sembrano più interessate al dibattito interno e meno alla conquista del Comune Capoluogo.

L’iniziativa del PSI può essere letta come una mossa coraggiosa o prepotente: dipende dal punto di vista. Ma senza dubbio intelligente: occupare spazio, dettare tempi, mettere in evidenza le fragilità altrui sia in maggioranza che all’opposizione. Mostrarsi già pronti e con ben tre liste in grado di essere schierate. Chiaro che Francesco De Angelis vorrà leggerne i nomi e comprenderne il peso specifico sul piano elettorale ma è innegabile che giocare d’anticipo voglia dire noi ci siamo e non intediamo giocare il ruolo dei cugini poveri. Chi nell’area progressista pensa di poter vincere le prossime elezioni Comunali, deve inevitabilmente parlare con Schietroma e Iacovissi. Non c’è modo di eludere il problema.

I socialisti sono già partiti. Tocca agli altri inseguirli.