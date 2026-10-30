Iannarilli: primarie no, tavolo sì

L'ultimo presidente della Provincia eletto dai cittadini Antonello Iannarilli respinge l'e'ipotesi delle Primarie con cui designare il candidato sindaco di Alatri per il centrodestra. Ma si dice pronto a sedersi a un tavolo. Ed avverte: scenderà in campo «in un modo o nell’altro» alle Comunali.

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

Di porta ne ha chiusa una sola ed a doppia mandata: quella delle Primarie con cui individuare il candidato sindaco di Alatri. L’altra, quella del Tavolo di Centrodestra per arrivare alla stessa sintesi ma attraverso la discussione politica, l’ha lasciata spalancata. Paradosso vuole che per annunciarlo ufficialmente, l’ex deputato ed ultimo presidente della Provincia di Frosinone eletto dai cittadini Antonello Iannarilli abbia scelto la trasmissione di Teleuniverso che si chiama A Porte Aperte.

Alla porta delle Primarie aveva bussato il vicesindaco Roberto Addesse, candidato della Lega. A Gentecomune aveva dichiarato: «Sono pronto a mettermi in gioco anche attraverso le Primarie», indicandole come strumento da valutare «se non si trova una sintesi al tavolo politico». (Leggi qui: Post-Cianfrocca, centrodestra diviso: Addesse si candida e lancia le primarie).

La risposta del commissario Ater disponibile a candidarsi sotto la bandiera di Fratelli d’Italia è senza giri di parole: «è no alle primarie». Sul tavolo, invece, concede: «sono disponibile a sedermi a un tavolo» per cercare una soluzione politica e amministrativa, e invoca «il senso di responsabilità di tutti i Partiti». Con una postilla che non è piccola: «scenderò in campo in un modo o nell’altro, questo è inevitabile». Tavolo sì, primarie no, e in campo comunque lui.

Il metro dei voti

Antonello Iannarilli con Giorgia Meloni

Il ragionamento di Iannarilli parte da Giorgia Meloni. «Giorgia Meloni non è leader perché si chiama Giorgia Meloni», dice: lo è perché il suo Partito raccoglie più voti degli altri due della maggioranza di governo, la Lega e Forza Italia e a quel consenso spetta la leadership. Lo stesso criterio, sostiene, vale ad Alatri.

Cinque anni fa a pesare di più era la Lega, che all’epoca «aveva il 34%» e quindi «il peso per indicare» il candidato, «anche se poi ha indicato un civico», Maurizio Cianfrocca cioè il sindaco uscente. Nella lettura di oggi, per Antonello Iannarilli la regola è la stessa e il turno ora tocca a Fratelli d’Italia.

Cinque anni dopo

Maurizio Cianfrocca

Di Cianfrocca dice che è stato «corretto»: ha fatto una scelta per motivi personali, e tutti la rispettano. A maggio, ricorda, il sindaco annunciò in Consiglio Comunale che non avrebbe fatto un secondo mandato, e per Iannarilli fu allora che «si è accesa la lampadina politicamente». Cioè: se c’è un sindaco uscente di centrodestra è a lui che spetta in maniera naturale la candidatura bis; negargliela è come sfiduciare il suo operato amministrativo di cinque anni ed il ruolo politico dei Partiti che lo hanno sostenuto. Ma se è lui a rinunciare al bis… È per questo che Iannarilli si è fatto avanti.

I rapporti tra i due non sono stati mai improntati al sereno: al punto che Cianfrocca, appena eletto, disse alla sua maggioranza che si apprestava a votare Antonello Iannarilli come presidente d’Aula: “Risparmiatevi la fatica, mi dimetterei un minuto dopo”. Oggi ci sono i voti del sindaco uscente che si devono accasare: l’ex presidente della Provincia sa che proprio per questo non è il momento dello scontro. Per questo fa una puntualizzazione alla storia.

Cinque anni fa, sostiene, «Io non mi volevo candidare ma cercavo un candidato che fosse espressione del mio Partito. E l’ho detto pubblicamente». Quella posizione «è stata presa male. Ma il mio non era un No a Maurizio Cianfriocca: era la legittima posizione di un esponente di Partito che cerca una soluzione all’interno del Partito». In compenso, assicura, «correttamente per cinque anni ho sostenuto questa amministrazione».

Perché il sindaco

Antonello Iannarilli

Oggi in prima persona vuole proseguire sulla strada tracciata dalla Giunta Cianfrocca, lo stesso richiamo di Addesse, che chiede una scelta capace di tenere conto di quanto fatto dall’amministrazione.

Perché fare il sindaco dopo essere stato deputato, presidente della Provincia, assessore e consigliere regionale? Per «la passione», risponde Iannarilli, che dopo l’elenco degli incarichi rivendica «36 anni senza macchie» e aggiunge: «Non lo faccio perché mi serve fare il sindaco». Mette in conto anche la sconfitta: «se non vengo eletto, devo dire che non mi succede nulla».

A suo avviso Alatri ha bisogno di «persone che hanno un peso politico», perché per amministrare un Comune e procurarsi fondi «bisogna andare a bussare, cercare, progettare e programmare». Lui dice di avere «rapporti istituzionali trasversali». La città, sostiene, sarebbe da qualche anno «fuori dalla politica provinciale». Sui giovani ironizza su chi ne parla da dietro una tastiera e rivendica un gruppo che «sta crescendo», con due assessori giovani. Offre loro di stargli a fianco, a una condizione: «voglio che i giovani imparino con tanta umiltà». Lui, ricorda, ha fatto tutta la trafila: «sono partito da zero, non avevo nessuno, lavoravo in cantiere».

Intorno al tavolo

Maurizio Cianfrocca e Roberto Addesse

Il tavolo di cui parla Iannarilli ha già i suoi commensali e le sue sedie vuote. Maurizio Cianfrocca ha confermato il no al bis in un incontro con Lega, Forza Italia e liste civiche. Fratelli d’Italia non c’era e Iannarilli aveva già fatto affiggere in città manifesti e locandine.

La Lega ha il suo candidato in Roberto Addesse che, secondo indiscrezioni di quei giorni, non escluderebbe di presentarsi come civico per uscire dallo stallo. Paradossalmente, la fuoriuscita di Addesse dal perimetro del centrodestra aprirebbe la porta ai civici dell’avvocato Enrico Pavia: di area ma caratterialmente incompatibili con il vicesindaco. Se non ci fosse lui sarebbero pronti ad un confronto con Iannarilli per verificare se sia possibile una sintesi.

In Forza Italia, invece, c’è da ricucire: Bruno Addesse, coordinatore del Partito ad Alatri da aprile, se n’è andato in contrasto con la coordinatrice provinciale Rossella Chiusaroli, e c’è chi lavora ad un ritorno.

Fuori dal centrodestra il campo si affolla. C’è In Movimento, ultima civica comparsa, guidata dal professor Achille Gussati; c’è Ambiente Alatri, che il 31 ottobre presenta il programma al Chiostro di San Francesco; restano in attesa Alatri in Comune, Lista Rocca, Patto Civico e Lazio Unica. Sottotraccia lavorano due blocchi: uno attorno all’ex procuratore Adolfo Coletta, sostenuto da Mauro Buschini e da Programma Alatri, l’altro che va dal capogruppo del Pd Fabio Di Fabio all’avvocato Enrico Pavia. Il tavolo di Iannarilli sarebbe quello del centrodestra, ma intorno se ne stanno già apparecchiando altri.

Lui, intanto, prende tempo: «aspetterò ancora qualche mese». E poi? «Mi candiderò in ogni caso».