Idea Anagni perde le… staffe(tta): tensione alle stelle col sindaco Natalia

Il caso dell'avvicendamento in giunta si inasprisce sempre più. Il civico Guglielmo Vecchi furioso ha lasciato l'ultima riunione di maggioranza sbattendo la porta. Il primo cittadino non vuole un altro nome che non sia Anna De Lellis

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

In Comune c’è chi progetta di far recapitare al sindaco Daniele Natalia un calendario: perché forse il problema è la sua cognizione del tempo. E magari, un riferimento concreto può essere utile. Anche per evitare scontri (verbali) molto forti come quello che (secondo chi c’era) ha avvelenato l’ultima riunione di maggioranza. Non accenna a dipanarsi ad Anagni la matassa ingarbugliata creata dalla ormai annosa questione della staffetta in giunta.

Riassunto delle puntate precedenti

Il sindaco Daniele Natalia

Un breve flash back per chi si fosse perso (ma è oggettivamente difficile) le puntate precedenti. Nel 2023, all’epoca della sua vittoria alle Comunali, il sindaco di Anagni Daniele Natalia aveva risolto il problema degli equilibri interni alla sua coalizione creando un posto a termine in giunta: uno degli assessorati sarebbe stato gestito da due forze politiche, Idea Anagni e Forza Italia, con l’impegno che ogni anno ci sarebbe stato un alternarsi in giunta.

Il primo anno, quello dal 2023 al 2024, aveva visto come assessore Anna De Lellis di Idea Anagni. Nel 2024 c’era stato, coerentemente con gli accordi, il passaggio del testimone a Forza Italia, con l’ingresso in giunta di Chiara Stavole. E qui la situazione si è bloccata.

Lo stallo pericoloso

Chiara Stavole

Lo scorso giugno doveva esserci il nuovo passaggio con il ritorno in Giunta di Idea Anagni, al più tardi entro il 20 giugno. Un passaggio che non c’è mai stato. Da tre settimane la situazione è ferma e l’assessore di Forza Italia è rimasto al suo posto. Per il sindaco infatti l’accordo originale prevedeva l’alternanza tra Anna De Lellis e Chiara Stavole. Dunque secondo questo ragionamento di Natalia, l’avvincendamento potrebbe esserci soltanto con il ritorno della De Lellis in giunta. La De Lellis però, subito dopo essere stata estromessa, ha rotto con Idea Anagni. E quindi, al momento non è proponibile da parte del suo ex Partito di riferimento.

Per Idea Anagni invece, il documento in questione non farebbe riferimento alle singole persone, ma alle forze politiche. E dunque, secondo gli esponenti della lista civica capitanata da Guglielmo Vecchi, ci sarebbe la possibilità di scegliere anche un altro nome come è stato fatto anche pochissimi giorni fa. Ricevendo, sempre dal sindaco, uno stop netto.

Pronto un documento di protesta?

Guglielmo Vecchi

Una situazione che ha creato tensioni anche nell’ultima riunione di maggioranza. Guglielmo Vecchi, dato inizialmente per assente, si è invece presentato. Iniziando con il primo cittadino una discussione che si è subito trasformata in uno scontro molto forte. Conclusa con una plateale uscita dalla sala della riunione. Una situazione che non lascia presagire nulla di buono.

Tanto che Idea Anagni, se la questione non dovesse risolversi a breve, potrebbe diffondere un documento di critica: “Noi siamo dalla parte della maggioranza ma non siamo disposti a farci trattare in questo modo”. Questo, al di là delle frasi ufficiali, il senso della nota che potrebbe essere recapitata sulla scrivania del primo cittadino nei prossimi giorni.

Anna De Lellis

E si torna al famoso calendario di partenza: il sindaco aveva chiarito di voler risolvere tutto entro il fine settimana. Adesso c’è chi comincia a chiedersi a quale fine settimana il primo cittadino facesse riferimento.

Battute a parte, la situazione, al di là delle alzate di spalle da parte degli esponenti della coalizione, rischia di avvelenare davvero il clima della maggioranza.