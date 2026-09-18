Idee, esperienze e progetti in un laboratorio: LiberAnagni apre “LIBRA”

La civica di Luca Santovincenzo lancia il primo forum politico, amministrativo e culturale dove confluiranno pratiche e interventi adottati in altre città e valutati in questi mesi dagli esponenti della lista. Sabato 26 e domenica 27 l'esordio con l'evento “Andata e ritorno: esperienze in Comune” in programma in piazza Cavour. Parteciperanno amministratori provenienti da tutta Italia

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Un’altra Anagni è possibile. Un modello di sviluppo nuovo, che non reiteri le dinamiche classiche, ma che favorisca nuove strategie, basate sull’osservazione dei buoni modelli, che si trovano spesso a pochi chilometri di distanza. È l’obiettivo degli esponenti di LiberAnagni che, nel corso degli ultimi mesi, hanno accompagnato all’attività politico-amministrativa quella di osservazione delle realtà di cittadine spesso distanti appena pochi chilometri dalla provincia di Frosinone.

Comuni in cui esistono, secondo la civica, buone pratiche che servono ad una migliore qualità della vita per i cittadini. Pratiche che possono magari essere esportate con poca fatica. Un percorso di incontri e di viaggi, per andare a vedere altre realtà. Tutta questa attività di ricerca è diventata un laboratorio politico ed amministrativo basato sulla condivisione di modelli di governo virtuosi sempre secondo LiberAnagni.

Il suo nome è “LIBRA”, il primo forum politico, amministrativo e culturale promosso dal gruppo civico LiberAnagni. L’evento, intitolato “Andata e ritorno: esperienze in Comune”, si terrà sabato 26 e domenica 27 settembre nella cornice di Piazza Cavour ad Anagni, ad ingresso libero.

Obiettivo è fare rete e scambiarsi esperienze

Piazza Cavour ad Anagni dove si terrà il primo evento di LIBRA

La specificità dell’iniziativa risiede, come detto, nella volontà di superare la frammentazione locale attraverso una rete di contatti e scambi metodologici stretti nei mesi scorsi con amministrazioni vicine e realtà nazionali. L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è studiare sul campo le buone pratiche adottate in altri contesti per verificare quali interventi possano essere replicati con successo nel governo della città di Anagni, evitando l’improvvisazione e puntando sulla pianificazione amministrativa.

Il forum vedrà la partecipazione di sindaci, assessori e consiglieri comunali di svariate città italiane, chiamati a confrontarsi al di là degli appartenenti politici. Il tavolo di lavoro metterà infatti a confronto esperienze di maggioranza e di opposizione, percorsi squisitamente civici e schemi di partito.

Una due giorni d’incontri nel segno del ben comune

Pierluigi Sanna (Foto: Andrea Panegrossi © Imagoeconomica)

Il via è previsto per sabato 26 settembre alle ore 18 con la prima tavola rotonda. Interverranno Lorenzo Fiordelmondo (Sindaco di Jesi), Danilo Chiodetti (Vicesindaco di Spoleto e Assessore alle Culture) e Marco Donati (Consigliere Comunale di Arezzo). La conclusione della prima giornata sarà affidata, alle ore 20, al momento musicale gestito da Giacomo Gatto.

La seconda sessione si aprirà domenica 27 settembre alle ore 11. Il dibattito vedrà protagonisti Pierluigi Sanna (Vicesindaco della Città metropolitana di Roma Capitale e Presidente del Consiglio comunale di Colleferro) e Luca Brecciaroli (Assessore del Comune di Jesi con delega a Cultura, Eventi, Gemellaggi e Memoria Storica).

La sede di LiberAnagni con Luca Santovincenzo

Nell’arco del weekend prenderanno la parola anche Josi Gerardo Della Ragione (Sindaco di Bacoli), Lorenzo Lucarelli (Sindaco di Narni) e Sauro Pellerucci (Presidente di Democrazia Civile). Per la coalizione di LiberAnagni salirà sul palco il Consigliere Comunale Luca Santovincenzo, che integrerà il dibattito con i membri della rete locale. Un modo, insomma, per accendere i riflettori sul concetto di spazio urbano come bene comune. Da progettare attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini e la contaminazione di idee tra territori contigui.