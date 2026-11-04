Il 4 novembre diventa un caso politico: la cerimonia slitta e scoppia la polemica 

La cerimonia per l'Unità Nazionale e le Forze Armate è prevista per domenica 8 novembre. Ma questa mattina il presidente di Fratelli d'Italia Rino Liburdi accusa l'Amministrazione Querqui di aver dimenticato la ricorrenza. Valentino Bettinelli, papabile candidato alla segreteria del circolo cittadino del PD replica ricordando la delibera approvata lunedì. Poi compare il manifesto sui social del Comune, con i commenti limitati. Una nuova polemica o errore di comunicazione?

Il 4 novembre a Ceccano arriva con quattro giorni di anticipo sulla polemica. O forse è la cerimonia ad arrivare con quattro giorni di ritardo. Dipende da chi racconta la vicenda. Questa mattina, mentre in tutta Italia si celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, a Ceccano si è aperto un nuovo confronto politico tra maggioranza e opposizione.

A dare il via è Rino Liburdi, presidente cittadino di Fratelli d’Italia. Attraverso un post sui social accusa l’Amministrazione guidata da Andrea Querqui di non aver programmato alcuna iniziativa per la ricorrenza. Parole dure e uno schiaffo ai militari e a quanti hanno sacrificato la propria vita per la Patria, secondo Liburdi, che invita i cittadini ad esporre il Tricolore dalle proprie abitazioni.

Poi arriva la replica di Valentino Bettinelli, esponente del Partito Democratico e papabile candidato come nuovo Segretario cittadino al posto di Giulio Conti. La cerimonia, spiega, è stata programmata. Si svolgerà domenica 8 novembre, per favorire la partecipazione della cittadinanza. Tutto chiarito? Neanche per sogno.

Il post di Liburdi

Rino Liburdi

Sono le prime ore della mattinata quando Liburdi pubblica il suo intervento. Il presidente di Fratelli d’Italia ricorda il significato della giornata e punta il dito contro la maggioranza di centrosinistra. Secondo lui, l’assenza di iniziative pubblicizzate per il 4 novembre rappresenterebbe una mancanza di rispetto verso le Forze Armate. L’affondo diventa poi apertamente politico poichè Liburdi sostiene che la sinistra abbia storicamente difficoltà a riconoscersi nei simboli della Patria, nel Tricolore e nel ruolo dei militari.

Una lettura politica che accompagna l’accusa rivolta all’Amministrazione Querqui e dove nei commenti rincara la dose, parlando di scarso senso istituzionale e sostenendo che la ricorrenza non appartenga alla sensibilità politica della maggioranza.

Poi aggiunge un elemento che diventerà centrale nella discussione: anche qualora la cerimonia fosse stata programmata per un altro giorno, secondo Liburdi, sarebbe stato necessario comunicarlo ai cittadini con sufficiente anticipo. Almeno un gesto simbolico del sindaco, proprio nella giornata del 4 novembre, sarebbe stato opportuno.

La risposta di Bettinelli

Valentino Bettinelli

A rispondere è Valentino Bettinelli. Il suo intervento sposta la discussione dalla contrapposizione politica ai fatti amministrativi. Bettinelli ricorda che il 2 novembre la Giunta comunale ha deliberato di celebrare ufficialmente la ricorrenza domenica 8 novembre. Una decisione motivata dalla volontà di favorire una partecipazione più ampia dei cittadini e inoltre, nella giornata di oggi, l’Amministrazione è impegnata nella celebrazione istituzionale organizzata presso la Prefettura di Frosinone.

Per Bettinelli, dunque, l’accusa di aver dimenticato il 4 novembre non ha fondamento. Anzi, considera la polemica pretestuosa, soprattutto perché arriva da chi chiede rispetto per le istituzioni mentre critica costantemente l’Amministrazione comunale.

Una replica che chiarisce almeno un punto: Ceccano celebrerà il 4 novembre. Lo farà domenica 8.

Il manifesto arrivato dopo

La discussione, però, continua. Liburdi torna a intervenire e fa notare che il manifesto della manifestazione è comparso sulle pagine social del Comune soltanto dopo il suo post. La delibera, osserva, risale a lunedì. Perché allora non comunicarla prima? È questo il senso della sua controreplica. Il presidente di Fratelli d’Italia sostiene che programmare una cerimonia non sia sufficiente se i cittadini non vengono informati tempestivamente. Ribadisce che la pubblicazione del manifesto proprio nella giornata della ricorrenza, dopo la sua segnalazione delle otto del mattino, rappresenterebbe una gaffe dell’Amministrazione.

Nel frattempo, sulla pagina istituzionale del Comune compare effettivamente la locandina della celebrazione prevista per domenica 8 novembre. Un dettaglio non passa inosservato: il post risulta con la possibilità di commentare limitata. Una scelta che, nel pieno di una discussione sulla comunicazione istituzionale, rischia di alimentare ulteriormente il confronto.

Va comunque distinto un aspetto: la limitazione dei commenti non dimostra, da sola, che la decisione sia stata presa per evitare le critiche di Liburdi. Resta però un elemento curioso in una vicenda nata proprio sui social.

Il significato del 4 novembre

Il Presidente della Repubblica all’Altare della Patria

La giornata al centro della polemica ha un significato preciso nella storia italiana. Il 4 novembre 1918 entrò in vigore l’Armistizio di Villa Giusti, che segnò la conclusione della Prima guerra mondiale sul fronte italiano. Una data legata anche al completamento del processo di unificazione nazionale, con il ritorno di Trento e Trieste all’Italia.

Oggi la ricorrenza rende omaggio ai Caduti e alle donne e agli uomini delle Forze Armate. Dal 2024 è riconosciuta per legge come festa nazionale. Quest’anno la giornata assume un significato ancora più doloroso dopo la morte di quattro militari italiani, avvenuta il 29 ottobre in Bosnia-Erzegovina, durante una missione internazionale. Proprio ieri si sono svolti a Roma i funerali solenni, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un contesto che spiega anche la particolare sensibilità attorno alla ricorrenza e sul quale Liburdi ha deciso di costruire parte del suo intervento politico.

Un altro problema di comunicazione?

Tolte le accuse politiche, resta una questione concreta. La cerimonia è stata deliberata il 2 novembre. Dunque l’Amministrazione non ha dimenticato la ricorrenza, come inizialmente sostenuto da Liburdi. La scelta di celebrare domenica 8 novembre ha anche una motivazione comprensibile: consentire a più cittadini di partecipare e permettere agli amministratori di prendere parte oggi alla cerimonia in Prefettura. Ma programmare un appuntamento e comunicarlo sono due cose diverse ed è su questo secondo aspetto che la critica di Liburdi trova un terreno di confronto.

Se il manifesto è stato pubblicato soltanto questa mattina, come sostiene il presidente di Fratelli d’Italia, la domanda è inevitabile: perché attendere il giorno stesso della ricorrenza per informare la cittadinanza? Una comunicazione anticipata avrebbe probabilmente evitato almeno una parte della polemica e avrebbe consentito ai cittadini di conoscere per tempo la decisione di spostare la celebrazione alla domenica successiva.

Bettinelli ha ragione nel ricordare che esiste una delibera e che la cerimonia è stata organizzata. Liburdi solleva però una questione diversa, quella della pubblicità data all’appuntamento. Resta ancora da verificare se prima di oggi fossero state diffuse altre comunicazioni ufficiali.

Il Tricolore oltre la polemica

C’è infine un passaggio del post di Liburdi sul quale probabilmente maggioranza e opposizione potrebbero trovarsi d’accordo. Le ricorrenze nazionali non appartengono ad una parte politica: il 4 novembre celebra una storia comune, che riguarda l’intero Paese e le sue istituzioni e per questo trasformare ogni ricorrenza in un confronto tra destra e sinistra rischia di allontanare l’attenzione dal suo significato.

La cerimonia, dunque, c’è. La comunicazione poteva essere migliore? È questa la domanda che resta sul tavolo. Perché il 4 novembre dovrebbe essere soprattutto il giorno nel quale una comunità si ritrova sotto lo stesso Tricolore anche quando, negli altri 364 giorni dell’anno, continua a dividersi su tutto.