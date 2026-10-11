Il bambino e l’acqua sporca nel futuro di Riccardo Mastrangeli

Marco Ferrara lascia Mani Libere e aderisce a Noi Moderati, nominato commissario a Frosinone. Da Fiuggi, Ottaviani accusa gli alleati di due pesi e due misure, citando il caso Latina contro la linea su Frosinone.

Tre mosse per chiudere la crisi, ricompattare il centrodestra che governa il Comune di Frosinone da 15 anni, riallacciare i fili interrotti: logorati dalle rivalità interne all’Aula di Palazzo Munari, spezzati dai veti posti negli ultimi giorni dai leader Regionali dei Partiti. Ai quattro mesi di contrapposizioni per definire il nome del nuovo Presidente del Consiglio Comunale, nei giorni scorsi si sono sovrapposti i veti dell’onorevole Paolo Trancassini per Fratelli d’Italia e del senatore Claudio Durigon per la Lega. Entrambi hanno detto No a qualsiasi collaborazione con Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci: che però a Frosinone esprime un vicesindaco, un secondo assessore, quattro Consiglieri tra cui la più votata in assoluto. Un po’ complesso comporre una nuova maggioranza senza di loro.

Su questo preciso punto si innescano le tre mosse di queste ore. Due vengono da Fiuggi. Mentre a Frosinone si continua a discutere di chi debba restare dentro e chi debba uscire dalla maggioranza, a Fiuggi la festa di Noi Moderati ha prodotto un movimento concreto e un attacco verbale. Il movimento riguarda un consigliere comunale che a Frosinone cambia casacca ancora una volta: Marco Ferrara, lascia il Gruppo Mani Libere che lui stesso aveva costituito poche settimane fa, smarcandosi dalla vicinanza con il vicesindaco vannacciano Antonio Scaccia. L’attacco riguarda il metodo con cui si sta gestendo a livello nazionale la crisi del capoluogo: il deputato Nicola Ottaviani, predecessore dell’attuale sindaco Riccardo Mastrangeli, manda un altolà ai leader del centrodestra.

Vediamo come si spiegano le prime due mosse.

Ferrara cambia partito, e incarico

Marco Ferrara (Foto © Massimo Scaccia)

La notizia l’ha data dal palco Marco Di Stefano, responsabile regionale di Noi Moderati: Marco Ferrara ha aderito al partito di Maurizio Lupi ed è stato indicato, seduta stante, come nuovo commissario straordinario del movimento a Frosinone. Il percorso politico di Ferrara, eletto con Fratelli d’Italia e passato poi per Identità Frusinate e Mani Libere, si chiude per ora in una quarta casa. (Leggi qui: Stazione Palazzo Munari: più cambi di casacca che viaggiatori).

Ferrara ricopre attualmente il ruolo di vicepresidente vicario facente funzioni del Consiglio comunale. La sua adesione a Noi Moderati chiude anche il sodalizio con Sergio Crescenzi, che resta invece in Mani Libere: la coppia che aveva tolto il proprio sostegno alla lista del vicesindaco Scaccia si scioglie, proprio nei giorni in cui i loro voti, nelle previsioni della vigilia, erano destinati a valere doppio. (Leggi qui: La mossa del cavallo: Mani Libere prova a disinnescare la bomba Vannacci).

L’affondo di Ottaviani: il caso Latina

Nicola Ottaviani (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

Dal palco di Fiuggi è arrivato anche un attacco agli alleati di coalizione, pronunciato dall’onorevole Nicola Ottaviani con il tono di chi non ammette repliche. Lo fa sollecitato dalle domande del Direttore Editoriale di Ciociaria Oggi, Corrado Trento che saggiamente approfitta della presenza sullo stesso palco sia di Ottaviani che dei coordinatori regionali Paolo Trancassini (FdI) e Claudio Fazzone (Forza Italia). Su Frosinone stanno piovendo anche colpi di fuoco amico. E sono quelli che stanno producendo più danni.

La sostanza, contro la quale l’ex bi sindaco di Frosinone punta il dito: su Frosinone si stanno applicando regole che invece a Latina non sono state nemmeno pronunciate. E porta un esempio concreto e recente: a Latina nei mesi scorsi si era tentato di costituire un Gruppo consiliare intitolato esplicitamente a Vannacci: un tentativo naufragato per ostacoli burocratici, ma che nei fatti ha pesato come diciassettesimo voto a sostegno della sindaca Celentano, bilancio consolidato compreso. In quel caso nessuno, ai vertici regionali, ha trovato il riferimento a Vannacci un problema. (Leggi qui: Un Futuro di rilevanza… Nazionale: Vannacci entra in Consiglio a Latina. E leggi anche Latina, gruppo consiliare di FN: l’affare si complica tra dubbi e interpretazioni).

Marco Pomarici

A Frosinone, osserva Ottaviani, la situazione è rovesciata: nessun gruppo porta il nome del generale, e si colpiscono invece liste civiche radicate da oltre vent’anni, da sempre leali al centrodestra, solo perché al loro interno ci sono persone vicine a quell’area politica. Per il segretario provinciale della Lega è la fotografia di due pesi e due misure, un’incoerenza capace di logorare la credibilità della coalizione agli occhi degli elettori. Non è una lettura soltanto sua: anche il Coordinatore regionale di Futuro Nazionale sta sulla stessa linea: l’ha indicata giovedì sera intervenendo in diretta a Teleuniverso durante A Porte Aperte. (Leggi qui: Mastrangeli congela le dimissioni e convoca il Consiglio: si va avanti).

L’avvertimento a Fazzone e Trancassini

Paolo Trancassini (Foto: Andrea Panegrossi © Imagoeconomica)

Il passaggio più duro dell’intervento è un’immagine, rivolta ai vertici regionali di Forza Italia e Fratelli d’Italia, Claudio Fazzone e Paolo Trancassini: inseguire gli «spettri di Vannacci» dentro le liste civiche rischia di costare più caro del problema che si vuole risolvere, «non vorrei che per cacciare gli spettri si finisca per buttare via il bambino con l’acqua sporca». Il bambino, nel discorso di Ottaviani, ha un nome e un cognome: è il sindaco Riccardo Mastrangeli, e con lui la tenuta amministrativa di Frosinone. Fare cadere un sindaco eletto per una disputa ideologica, è il ragionamento, sarebbe un errore che il centrodestra pagherebbe da solo.

Tolta la metafora, il messaggio che arriva dalla festa di Noi Moderati agli alleati è diretto: la gestione della crisi di Frosinone non può poggiare su standard diversi da quelli usati altrove. Se la coalizione vuole tenere la sua credibilità nel Lazio, per Ottaviani deve prima correggere le proprie incoerenze, prima di chiedere coerenza a Frosinone.

Ma se a Latina è stata un’altra storia c’è un perché. La risposta è arrivata a stretto giro: Quello di Latina è un Consigliere comunale che, autonomamente, sceglie se votare insieme alla maggioranza quando ne condivide le posizioni. Non è un assessore, a differenza di Antonio Scaccia: «Se Scaccia vuole dimettersi e continuare a votare per la maggioranza Mastrangeli è il benvenuto».

La terza mossa

Antonio Scaccia e Riccardo Mastrangeli alle premiazioni della Strafrosinone

E qui si innesta la terza mossa della giornata. A compierla è stato il sindaco Riccardo Mastrangeli, intervenendo alle premiazioni per la Strafrosinone. Per l’intera durata della cerimonia è stato seduto, gomito a gomito, con il suo vicesindaco Antonio Scaccia. Non s’è messo a distanza, non ha ostentato freddezza, non c’è stato gelo tra il sindaco ed il suo vice. Al contrario.

Infatti il problema non è personale, non è amministrativo. È politico. E passa fuori dal Municipio di Frosinone. Passa dalla conventio ad excludendum pronunciata dal centrodestra nazionale contro Roberto Vannacci, in ogni sede, in ogni capoluogo, compreso Frosinone.