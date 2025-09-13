Il bilancio di Simonelli e della Veroli efficiente che vede lui per il futuro

Lavori pubblici, progetti e visione di un amministratore che non guarda ai fronzoli, e che parla per quello che sa fare

E’ assessore di lungo corso nelle giunte di Veroli ed è soprattutto quello che ogni sistema complesso dovrebbe possedere. Un tipo “pratico”, uno che mette le sue skill a servizio del fare prima ancora del proclamare.

Non ama la dialettica da merletto più di tanto, ma in campagna elettorale e nelle occasioni official lo ricordano tutti come un affabulatore efficace. Uno che se ti indica una sedia non te la presenterà mai come una poltrona Luigi XV, un tipo a cui difficilmente gli si potranno contestare iperboli.

Germano Caperna lo aveva voluto in squadra non tanto e non solo come veterano, ma soprattutto come uomo mastice tra la Veroli, bellissima, che si bea del suo passato glorioso e la Veroli, efficiente, che ha il dovere di raccogliere e vincere le sfide del futuro.

Una Veroli fatta di lavori pubblici, cantieri, scuole rimesse a nuovo e spot urbanistici di pregio. Augusto Simonelli sta tutto in quel che il suo ruolo implica. E quel ruolo oggi è cruciale.

Assessore, potrebbe fare un breve recap dello stato dell’arte sui lavori pubblici in Città?

“Veroli è un Comune che investe: lo fa su larga scala destinando alle opere pubbliche un canale essenziale dell’attenzione amministrativa. L’edilizia scolastica gioca un ruolo centrale. Abbiamo ultimato e aperto il nido del Giglio quest’anno”.

“Altri due sono in corso di realizzazione, di un nuovo polo è stato di recente approvato il progetto mentre è in fase di costruzione la nuova scuola dell’infanzia di San Giuseppe Le Prata- Sant’Anna- Castelmassimo. Si sta lavorando per 2 ulteriori mense a servizio delle nostre scuole e un bell’intervento di riqualificazione sta interessando la palestra di Casamari”.

“Inoltre abbiamo concluso l’efficientamento generale della pubblica illuminazione garantendo all’Ente un notevole risparmio oltre al miglioramento della vivibilità del territorio. Un raggio d’azione che guarda a tutte le necessità di una Città che sono tante e molteplici quando si tratta di una realtà estesa come Veroli”.

Qual è la situazione dell’area Chalet ed entro quanto prevede che possa entrare in funzione?

“I lavori per lo Chalet, così come quelli per Viale XXI Aprile e per il Giardino San Martino, sono stati completati. Si tratta di un ampio intervento di rigenerazione urbana che restituisce nuova vita a una delle aree più significative e rappresentative di Veroli”.

E con quale obiettivo?

Il palazzo municipale di Veroli

E “con l’obiettivo di coniugare bellezza, funzionalità e fruibilità da parte della cittadinanza”.

“È terminata la fase esecutiva e è stata affidata la gestione. Lo Chalet, in particolare, rappresenterà un vero presidio di socializzazione e aggregazione, un luogo pensato per accogliere famiglie, giovani e anziani, favorendo momenti di incontro e condivisione”.

“La sua prossimità con il Polivalente rafforza ulteriormente la vocazione a servizio della comunità creando un polo capace di ospitare attività ricreative, culturali e associative”.

Lei, di concerto con il Sindaco Caperna, ha messo in corsia preferenziale soprattutto l’edilizia scolastica, in centro e nelle altre località comunali con fondi Pnrr: siete stati premiati da buoni progetti?

“Dal centro alle contrade, la nostra linea amministrativa presuppone un raggio d’azione capillare frutto di programmazione attenta. Ogni intervento deve rispondere ad una necessità e a una progettualità: una modalità operativa che appartiene al nostro ente anche e soprattutto grazie al meticoloso lavoro degli uffici, il cui ruolo è essenziale per rendere realtà una visione amministrativa”.

“I progetti che abbiamo presentato nell’ambito del PNRR sono stati in grado di rispondere a questi parametri: più di 14 milioni di finanziamento ne sono la conferma con 8 progetti nell’ottica delle opere pubbliche”.

In sintesi?

Germano Caperna con Simonelli ed Assunta Parente

“Stiamo ridisegnando la funzionalità della nostra Città e intendiamo proseguire su questa strada”.

L’estate cittadina con il suo calendario di eventi è ormai giunta quasi a conclusione. Quanto le è piaciuto in questi mesi essere verolano?

“L’estate ci ha ricordato, come sempre, quanto sia bello vivere Veroli. Gli eventi hanno dato luce ai nostri luoghi più caratteristici, dal Centro storico alle contrade, permettendo a tanti di riscoprirne il fascino”.

“È stata la dimostrazione che, grazie ai lavori ultimati e agli interventi in corso, la Città sa mostrarsi nella sua forma migliore, offrendo a chi la vive e a chi la visita momenti di vera bellezza”.