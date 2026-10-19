Il caffè del diavolo bevuto con l’acqua santa: Ceccano è capace di dialogare

A Ceccano Rino Liburdi, capo dell'opposizione di centrodestra, incontra per un'ora il sindaco Pd Andrea Querqui in Municipio. Al centro l'ascensore fermo di Vigne Vecchie, poi i tre progetti Pnrr. Nasce una commissione.

Un ascensore fermo in un palazzo di Case Popolari. È da lì che parte tutto. Da settimane Rino Liburdi, capo dell’opposizione di centrodestra al Comune di Ceccano e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, segue la vicenda degli alloggi di Vigne Vecchie, ci ha girato sopra un video e lo ha messo sui social. Poi ha rimesso il telefono in tasca ed è salito le scale del Municipio per chiedere un incontro al sindaco Pd Andrea Querqui.

Niente bar del centro, niente mezz’ora rubata alla pausa pranzo: l’acqua santa è andata a bussare a casa del diavolo, nella sede istituzionale, alla luce del sole.

Data e ora sull’agenda

Andrea Querqui e Rino Liburdi

I testimoni hanno segnato data e ora: 14 ottobre, al mattino, dopo l’ora del caffè e prima dell’aperitivo. Un’ora di colloquio in Municipio, chiesta da Liburdi sull’ascensore che non funziona a Vigne Vecchie. Ma, giurano, quello è stato solo il pretesto. I due avversari hanno spaziato, senza inciuci e senza concessioni. Il che, nel racconto di chi c’era, è la parte più sorprendente: non la tregua ma il fatto che si sia potuto parlare senza firmarne una. E nessuna riunione carbonara: la porta era quella del sindaco.

Alle polemiche e alle accuse Liburdi ha preferito un percorso di collaborazione tra maggioranza e opposizione. Il risultato ha una forma precisa: si farà una commissione. Si sta rimettendo insieme tutta la documentazione tecnica. Il sindaco ha garantito l’impegno a reperire al più presto le risorse per due interventi, l’ascensore e il rifacimento delle parti di copertura rovinate da cui entrano le infiltrazioni che hanno danneggiato l’impianto. La propaganda è durata il tempo di un video, la soluzione passa da una commissione e da una copertura da rifare. Un ottimo risultato, dice chi ha seguito la vicenda. Almeno per ora.

I tre cantieri del Pnrr

L’accesso al Castello (Foto © Alberto Bevere)

Ma non è tutto. Querqui e Liburdi hanno parlato anche dei tre progetti del Pnrr. Su Castello e Centro Storico c’è un cauto ottimismo. Più complessa appare la situazione della Scuola di Borgo Berardi. In ogni caso, entro fine ottobre i tecnici incaricati depositeranno gli esiti delle relazioni sullo stato delle opere.

È una scadenza su cui non solo l’opposizione, ma la stessa maggioranza, appare ferma. Un segnale di apertura e di collaborazione, dentro una partita in cui le date contano quanto i soldi.

Un incontro di un’ora assegna definitivamente il pallio di leader dell’opposizione all’avvocato Liburdi. Principale avversario del sindaco, e capace di esserne interlocutore. Nel frattempo, a Vigne Vecchie, l’ascensore è ancora fermo. Ma per la prima volta qualcuno ha preso le scale.