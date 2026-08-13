Il calice di Papa Leone XIV sull’altare di Montecassino il 15 agosto

Sarà usato per la prima volta alla Messa Pontificale dell'Assunta il dono lasciato dal Papa durante la visita privata del 20 luglio. Dom Luca Fallica presiederà la celebrazione alle 10.30. Dopo un decennio di trasformazioni profonde, quel calice porta un messaggio di presenza e di fiducia. E Montecassino si prepara al 2029, i 1500 anni dalla fondazione.

In politica e in diplomazia i gesti valgono più delle parole. Vale lo stesso nella vita delle comunità monastiche. Il 15 agosto, sull’altare della Basilica Cattedrale di Montecassino, ci sarà un calice che non è soltanto un oggetto liturgico. È il segno lasciato da Papa Leone XIV durante la sua visita privata del 20 luglio: una presenza silenziosa ma precisa, che dice alla comunità benedettina e al territorio cassinate che qualcuno a Roma guarda, conosce e non ha smesso di considerare Montecassino quello che è sempre stato .

Alle 10.30 Dom Luca Fallica presiederà la Messa Pontificale dell’Assunta. Quel calice sarà sull’altare. Sarà utilizzato per la prima volta. Non è un dettaglio della liturgia. È il segno concreto di una testimonianza che, proprio per la sua semplicità, assume un valore umano ancora più forte.

Un decennio di trasformazioni profonde

L’Abbazia arriva a questo appuntamento dopo un decennio nel quale ha dovuto attraversare passaggi delicati e trasformazioni profonde. La soppressione della diocesi di Montecassino e il successivo accorpamento della realtà ecclesiale cassinate alla diocesi di Sora hanno modificato un assetto storico, incidendo inevitabilmente anche sulla percezione che una comunità ha della propria identità e del proprio ruolo.

Sono vicende che possono essere raccontate attraverso gli atti e le decisioni istituzionali. Ma Montecassino non è soltanto un’istituzione ecclesiastica. È un luogo nel quale la storia religiosa si intreccia da secoli con quella civile, culturale e sociale del Cassinate e dell’intera provincia di Frosinone. Per questo il gesto di Leone XIV assume un peso che va oltre la liturgia.

Il messaggio del Papa: presenza, valore, futuro

(Foto © Ansa / Vatican Media)

Il Papa, con quel dono, manda soprattutto un messaggio di presenza. Dice che Montecassino continua ad avere un valore, che la sua storia continua a parlare e che il suo futuro merita attenzione. È un segnale di rafforzamento che non arriva attraverso una dichiarazione ma attraverso un gesto concreto destinato a rimanere.

Ed è proprio questa dimensione umana a rendere significativo il dono. Dopo anni nei quali sono cambiate strutture, riferimenti e assetti, il calice consegnato dal Pontefice restituisce alla comunità monastica un’immagine semplice ma potente: qualcuno che arriva, incontra, guarda e lascia qualcosa di sé.

Perché nei momenti di cambiamento, soprattutto quando sono coinvolte comunità che hanno una storia secolare, la vicinanza conta. Conta sapere che ciò che si è stati non viene considerato soltanto una pagina del passato. Conta sapere che esiste ancora un futuro da costruire. Non come una presa di posizione sulle vicende ecclesiali degli ultimi anni ma come un gesto che guarda oltre quelle vicende. Un gesto che non riapre questioni, non alimenta contrapposizioni, non torna sulle scelte compiute. Al contrario: invita a guardare avanti.

Il 2029 e i 1500 anni: il tema della luce

E Montecassino ha davanti un appuntamento che rende ancora più forte questo messaggio. Nel 2029 l’Abbazia celebrerà i 1500 anni dalla sua nascita. Il cammino di preparazione è stato indicato dalla comunità monastica attraverso il tema della luce. Una scelta che sembra trovare nel gesto del Papa una conferma particolarmente significativa.

La luce, per Montecassino, non può essere separata dalla sua storia. L’Abbazia è stata distrutta e ricostruita. Ha attraversato guerre, terremoti, trasformazioni e momenti difficili. Ogni volta ha dovuto trovare la forza per ripartire. Anche la devozione alla Madonna Assunta racconta questa capacità di rinascere.

Nel 1944 la statua della Vergine fu ritrovata miracolosamente intatta tra le macerie dell’Abbazia. Il 4 agosto 1945, mentre il territorio era ancora devastato dalla guerra e la malaria colpiva duramente la popolazione, quella statua venne portata in processione. Le cronache dell’epoca raccontano che l’epidemia cessò nei giorni successivi. Da quella vicenda prese forza un legame profondissimo tra la Madonna, Montecassino e la popolazione del territorio.

Il calice donato da Leone XIV sembra offrire una risposta semplice: attraverso la presenza, la fiducia, la capacità di non interrompere il dialogo con le comunità.