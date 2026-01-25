Il cambio di campo che non si vede: Pro e la partita sul dopo – Fiorletta

Il passaggio del vicesindaco Andrea Pro da Area Dem a Rete Democratica non altera gli equilibri amministrativi, ma ridisegna quelli politici. Una scelta di prospettiva che rafforza l’asse con i Riformisti e apre un nuovo scenario sulla successione a Piergianni Fiorletta.

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

La mossa è una, le conseguenze immediate sono due: quelle a lungo termine è ancora presto per calcolarle. Ma non è un semplice cambio di componente. Cambia gli orizzonti, la decisione del vicesindaco di Ferentino Andrea Pro: si sposta dalla componente di Luigi Vittori (Area Dem, fedelissima del sindaco Piergianni Fiorletta che sta con il presidente Pd Francesco De Angelis). Crea l’area di Rete Democratica, quella che fa riferimento regionale all’onorevole Sara Battisti ed al livello nazionale all’onorevole Claudio Mancini. Tutto qui? No. Perché in politica il “da dove vieni” conta meno del “dove ti metti”.

A scanso di equivoci: non è una manovra contro il sindaco. Pro resta lealissimo a Fiorletta, ne sostiene il programma, non incrina di un millimetro l’azione amministrativa. Nessuna fibrillazione in giunta, nessuna vendetta tardiva, nessun regolamento di conti. Ma il punto non è l’oggi. È il dopo.

La mossa di prospettiva

Andrea Pro

Perché Rete Democratica è alleata con i Riformisti guidati a livello regionale da Antonio Pompeo. Che è stato per due mandati il sindaco di Ferentino ed oggi siede ai banchi dell’opposizione, mentre in maggioranza c’è il gruppo che sta con Area Dem, alleato con i civici dalla Lega fino al M5S passando per FdI. La nascita di un asse comunale tra Rete Democratica e Riformisti crea le condizioni per un dialogo su basi diverse in vista della scelta del prossimo candidato sindaco. Perchè?

Il paradosso è tutto qui: l’asse che nasce oggi non governa ma può decidere chi governerà domani. Con Andrea Pro dialogano Alessandro Rea, Federica Mastrangeli ed Angelo Picchi, titolare di centinaia di preferenze personali ed eletto nella civica Ferentino Nel Cuore dell’ex storico vicesindaco Luigi Vittori: lo scorso luglio ha annunciato la sua uscita dal gruppo dichiarandosi indipendente. Un altro voto in meno per Area Dem. E passato con Sara Battisti. Ora si aggiunge anche Pro, nato politicamente con Pompeo prima di spostarsi verso Vittori. Sono voti strategici in vista delle Provinciali.

Dall’altra parte ci sono i quattro consiglieri riconducibili a Pompeo. Numeri che, letti in prospettiva, diventano una chiave. Non per rovesciare Fiorletta, ma per incidere sulla scelta del suo successore.

La partita sulla successione

Antonio Pompeo con Lorenzo Guerini

È questo il vero retroscena: la partita non è sul presente, ma sulla successione. Chi siederà al tavolo quando si discuterà il nome? Chi potrà dire sì o no? Chi avrà il potere di bloccare o sbloccare un accordo? Andrea Pro, con una mossa silenziosa, ha scelto di esserci. Ed a Ferentino, dove nulla accade per caso, esserci nel momento giusto vale più di mille dichiarazioni pubbliche.

Non è un caso, allora, che dal fronte di Rete Democratica arrivino segnali di soddisfazione, letti da molti come una benedizione politica al nuovo assetto. La consigliera regionale Sara Battisti parla apertamente di “un accordo importante che consente finalmente di voltare pagina”, sottolineando la necessità di “ripartire con maggiore serenità e responsabilità” e di rafforzare il Partito Democratico costruendo una nuova classe dirigente all’altezza delle sfide future.

Sara Battisti

Una dichiarazione che guarda ben oltre il congresso e incrocia, non a caso, le prossime scadenze elettorali, a partire dalle Provinciali. Battisti rivendica un metodo fondato su radicamento territoriale, visione e gioco di squadra: parole che trovano sponda naturale in chi, come Andrea Pro, ha scelto di collocarsi dentro quell’area politica “per metodo, sensibilità e attenzione al territorio”. Non uno strappo, ma un riposizionamento. Non una sfida aperta, ma la costruzione silenziosa di una nuova geometria.

Il perimetro

A leggere tra le righe, le parole di Sara Battisti non sono soltanto un commento di rito, ma il sigillo politico su un’operazione che a Ferentino viene osservata con molta attenzione. Quando parla di “voltare pagina” e di “nuova classe dirigente”, la consigliera regionale Sara Battisti manda un messaggio chiaro anche a chi, nel PD locale, pensava che gli equilibri fossero ormai cristallizzati.

L’accordo congressuale non è il punto di arrivo, ma il perimetro dentro cui si ridefiniscono i rapporti di forza. E il riferimento esplicito alla sintonia con le posizioni di Rete Democratica è tutt’altro che casuale: è lì che Andrea Pro ha deciso di collocarsi, scegliendo metodo e visione prima ancora delle alleanze.