Il Capitano e la truppa: Salvini richiama all’ordine la Lega, il Lazio mostra il metodo

A Roccaraso e Rivisondoli Matteo Salvini chiude la kermesse leghista con un discorso muscolare e identitario: stop ai fuoriusciti, disciplina di squadra, nessuna svolta liberal sui diritti. L’obiettivo resta il 2027, senza distrazioni.

Antonella Iafrate Se è scritto chiaro si capisce

Il gergo è militare, l’intento dichiarato è inclusivo. Matteo Salvini sale in quota e parla alla sua Lega schierata come se fosse un reparto da rimettere in riga. “La forza della Lega è la truppa, è il popolo, siete voi”. Non solo capitani – come il suo soprannome – e non solo generali. Niente aristocrazie interne, niente scorciatoie personali.

Dalle montagne d’Abruzzo il Segretario chiude la manifestazione di tre giorni tra Roccaraso e Rivisondoli, nel resort a cinque stelle con spa e piscine, e detta la linea: spirito di squadra, determinazione, sacrificio. L’obiettivo è lontano ma chiaro: le Politiche del 2027. E per arrivarci serve una Lega alleggerita dai “pesi improduttivi”. Traduzione brutale: chi è già uscito o sta per farlo. Qui Salvini non usa mezzi termini. “La storia insegna che chi esce dalla Lega finisce nel nulla”.

Il generale nel mirino

Matteo Salvini mentre ‘mette in riga’ la Lega

È un avvertimento, più che una constatazione. E quando il discorso vira sulle ambizioni personali, il Capitano alza il volume: “Se vuoi la poltrona dillo, cazzo! Auguri, non ci mancherai”. Una parolaccia che vale più di un comunicato: disciplina o porta aperta.

Nessuna parola esplicita invece su Roberto Vannacci, il suo vice da otto mesi. Salvini si limita a dire che lo vedrà “in settimana”. Un confronto ordinario o l’ennesimo tentativo di contenere i radicalismi a rischio emulazione? Il segretario si irrita quando legge di ultimatum: “Il riferimento è ai fuoriusciti”, ribadisce. Ma l’ombra del fuoco amico resta.

Il Lazio come laboratorio politico

Se Salvini parla alla truppa e richiama all’ordine, il Lazio mostra il metodo. A Roccaraso la delegazione laziale non fa tappezzeria: porta numeri, dossier, risultati amministrativi. È il livello intermedio che tiene insieme identità e governo, slogan e delibere. (Leggi qui: Roccaraso, il giorno delle idee che camminano. E qui: Roccaraso, la Lega risale in quota e si conta).

Il sottosegretario Edoardo Rixi con Davide Bordoni, Mario Abbruzzese, Pasquale Ciacciarelli e Nicola Ottaviani

Il perno è Pasquale Ciacciarelli, assessore regionale, che coordina uno dei panel più densi dell’intera kermesse: quello sulla portualità e lo sviluppo infrastrutturale. Non un tema da addetti ai lavori, ma una leva strategica per la competitività nazionale e per il ruolo del Lazio nel Mediterraneo.

Ciacciarelli non parla da tribuno, ma da amministratore. “Una politica non intesa come semplice ed astratta ideologia, ma come amministrazione concreta e crescita del nostro Paese”. È la cifra che la Lega laziale rivendica: meno tweet, più cantieri.

Nel panel siedono pezzi grossi del sistema infrastrutturale: il vice ministro Edoardo Rixi, il segretario regionale Davide Bordoni, presidenti di Autorità portuali da Sicilia, Calabria, Tirreno e Ionio. Una geografia che racconta l’Italia reale, non quella dei convegni romani. Il messaggio che passa è chiaro: la Lega non vuole solo difendere i porti, ma governarli. Con una riforma che promette semplificazione, investimenti programmati e una cabina di regia nazionale. Qui il Lazio si propone come ponte politico tra Nord produttivo e Sud logistico.

Porti, riforme e “Porti d’Italia”

Pasquale Ciacciarelli coordina il panel sui porti

Il cuore tecnico del confronto ruota attorno alla riforma dei porti. Una parola che, a Roccaraso, smette di essere astratta. Semplificazione delle procedure, tempi più rapidi per i piani portuali, programmazione unitaria degli investimenti. E soprattutto una novità che pesa: la nascita di Porti d’Italia S.p.A.

Non un carrozzone, assicurano dal palco, ma uno strumento per coordinare investimenti strategici e promozione internazionale. In altre parole: basta concorrenza tra scali italiani, serve un sistema che giochi di squadra nel mercato europeo.

Ciacciarelli insiste su un punto: innovazione tecnologica e sostenibilità non sono concessioni ideologiche, ma fattori di competitività. “Il lavoro delle Autorità portuali conferma la capacità del sistema italiano di assumere una posizione centrale nel mercato comunitario”. È un messaggio che parla anche al Lazio, regione senza grandi porti commerciali ma cerniera logistica naturale tra Tirreno, Adriatico e dorsale appenninica.

Questione di metodo

La stretta di mano tra Matteo Salvini e Pasquale Ciacciarelli

Il panel diventa così una lezione di metodo politico: mettere insieme territori diversi, interessi non sempre convergenti, e costruire una sintesi nazionale. È lo stesso schema che la Lega laziale rivendica in Regione: governare la complessità senza rinunciare all’identità.

Non a caso i ringraziamenti vanno a Matteo Salvini e al vicesegretario Claudio Durigon. Perché il messaggio politico è interno prima che esterno: la filiera Lega funziona quando centro e territori parlano la stessa lingua.

Dentro la convention, il Lazio gioca una partita doppia. Da un lato mostra competenza amministrativa, dall’altro si accredita come area di equilibrio politico in una Lega che vive tensioni e accelerazioni. È un Lazio che non alza la voce, ma occupa spazio. Nei panel, nelle relazioni, nei numeri. Un Lazio che si propone come cerniera tra la Lega identitaria e quella di governo, tra il richiamo muscolare di Salvini e la necessità di restare forza affidabile nell’esecutivo.

Il “metodo Lazio” tra amministrazione e identità

Il coordinatore regionale del Lazio Davide Bordoni con l’assessore Pasquale Ciacciarelli

Ciacciarelli lo dice senza giri di parole: “La condivisione di idee e il dialogo sono al centro della nostra missione politica”. Indica una strada: tenere insieme la truppa senza perdere amministratori, fare squadra senza espellere competenze. Nel Lazio ha provato a mettere in atto questa sintesi: urbanistica, semplificazione, infrastrutture, protezione civile. Temi che diventano argomenti politici forti, con i quali parlare ad un elettorato stanco delle sole bandiere.

Roccaraso, in questo senso, non è solo una cornice montana. È una prova generale. Salvini richiama all’ordine, Durigon organizza, il Lazio dimostra che l’identità può convivere con il governo. E che forse, per arrivare al 2027 senza strappi, servono meno generali e più capisquadra.

Se la truppa è il popolo, come dice il Capitano, il Lazio prova a essere la logistica: quella che fa arrivare i rifornimenti quando la battaglia si allunga.

Restare al governo, restare Lega

L’intervento di Matteo Salvini

Per un’ora Salvini ammonisce le truppe a non distrarsi: la Lega deve restare ruspante e concreta, dentro l’esecutivo. “Io mi trovo benissimo con Giorgia e gli altri al governo, ma la Lega è la Lega”. È la formula dell’equilibrio: lealtà senza dissoluzione dell’identità.

Poi l’attacco alla stampa, accusata di inseguire declini e divisioni: “Non facciamoci dettare da loro l’agenda politica. E non guardate la rassegna stampa domani”. Chiosa velenosa su chi annuncia da anni un cambio al vertice: “L’unica cosa che è cambiata è il loro editore”. Un colpo basso che strappa applausi e chiarisce l’umore.

La giornata all’“Aqua Montis” si era aperta con due dibattiti economici: porti e “ponte degli italiani”. Poi la sicurezza, con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Salvini ascolta e incassa i complimenti per l’eredità lasciata al Viminale: “fondamentale”. Un passaggio che riabilita il passato per rafforzare il presente.

Subito dopo la sintesi politica del vicesegretario Claudio Durigon, il vero architetto dell’evento. Richiama Luca Zaia e scandisce: “La Lega è una e indivisibile”. Ma prende le distanze sul fine vita: “Non sono per l’eutanasia… ho da poco perso mia madre e non sarei capace di staccare la spina”. Empatia privata, linea pubblica ferma.

Diritti, confini e il bersaglio togato

Claudio Durigon

Sui diritti civili Salvini non apre cantieri. Nessuna svolta liberal, nessun accenno al fine vita. “No al woke, no gender, asterischi e cazzate varie”. Il confronto sì, ma sui bambini non si transige. La famiglia resta “fondata sull’unione di un uomo e una donna”, senza giudizi sulle scelte individuali. Una linea identitaria, senza sconti.

Nel mirino finiscono anche i magistrati. Il referendum di marzo è solo una tappa: “Il traguardo è la responsabilità civile: come tutte le altre categorie, chi sbaglia paga e paga di suo”. È il messaggio che ricompone base e dirigenti su un nemico comune, tradizionale e utile.

In chiusura, Salvini ha fatto ciò che gli riesce meglio: serrare i ranghi. Ha detto che la Lega non si farà dettare i tempi da fuori, che il governo si tiene ma l’identità non si negozia, che le ambizioni personali si dichiarano o si lasciano al guardaroba. Dalle montagne d’Abruzzo, il Capitano scende con un ordine semplice: marciare uniti. Perché la truppa conta più dei gradi. E la disciplina, in politica, è ancora una virtù.