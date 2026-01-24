Il capoluogo che non riesce a fare… il capoluogo

Da capitale mancata a campo di battaglia permanente: a Frosinone la politica ha smesso di costruire per concentrarsi sui posizionamenti. Divisioni interne, occasioni perse e un paradosso che conviene a molti, tranne che alla città capoluogo.

La politica viene spesso definita come il pugilato: l’arte nobile. A Frosinone, per anni, è sembrata piuttosto uno sport di contatto: una lotta greco-romana combattuta per obiettivi concreti. Riuscire a portare a casa un grande insediamento produttivo, creare occupazione. Strappare un’infrastruttura strategica capace di dare sviluppo al capoluogo e all’intero territorio. Tempi in cui, forse, sarebbe servito un monumento alla memoria di Giulio Andreotti.

Oggi, invece, la politica locale assomiglia a una interminabile partita a scacchi.

Una gara estenuante di strategie, manovre e posizionamenti, spesso finalizzata non a colpire l’avversario politico, ma il compagno di viaggio dello stesso schieramento, quando non addirittura dello stesso Partito.

Circola da tempo un vecchio aforisma, ambientato proprio a Frosinone. Racconta di due amici inseparabili che si rivolgono a un genio della lampada. Il genio li avverte: qualunque cosa chiederanno, all’altro verrà concessa in misura doppia. Uno dei due non esita: «Genio, a me cecame n’occhio».

Una battuta amara ma efficace per descrivere un clima politico in cui colpire conta più che costruire. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: un capoluogo che, almeno sulla carta, dovrebbe essere la locomotiva della Ciociaria ma che nella realtà vive di rendita storica, sospeso in un eterno vorrei ma non posso.

Mastrangeli nel campo minato

Mario Abbruzzese e Riccardo Mastrangeli alla Tre Giorni della Lega a Roccaraso

Il sindaco Riccardo Mastrangeli, l’uomo della “visione”, della mobilità sostenibile, dei cantieri destinati – almeno nelle intenzioni – a cambiare il volto della città, si muove da tempo in un vero e proprio campo minato. Le ragioni sono state esaminate nelle ore scorse a Roccaraso durante la Tre Giorni voluta dalla Lega per serrare i ranghi. (Leggi qui: Roccaraso, la Lega risale in quota e si conta).

Il progetto BRT, il Bus Rapid Transit con cui liberare la città dal traffico, ormai oggetto di polemiche degne della querelle tra Corona e Signorini, ne è l’emblema. Lui e il Partito che lo ha indicato, la Lega, devono fare i conti con una Forza Italia tecnicamente in maggioranza ma politicamente all’opposizione. I Consiglieri azzurri Maurizio Scaccia e Pasquale Cirillo appaiono come cecchini appostati sul campanile: pronti a colpire ogni atto non passato prima al vaglio dei raggi X.

Aldo Mattia e Francesco lollobrigida (Foto Alessandro Amoruso © Imagoeconomica)

Fratelli d’Italia, primo Partito a livello nazionale, regionale e locale, interpreta invece il ruolo del severo revisore dei conti. Non chiede nuovi assessorati: lo ha chiarito senza ambiguità il segretario regionale Paolo Trancassini. Potrebbe esserci un avvicendamento in giunta ma solo per onorare un impegno già preso con Aldo Mattia. Pacta sunt servanda.

FdI chiede però l’arricchimento del programma amministrativo. A sedici mesi dalla fine della consiliatura, la richiesta somiglia molto a un pezzo di formaggio piazzato davanti al topo, con la trappola nascosta dietro. (Leggi qui: Frosinone, la lunga partita di Mastrangeli verso il 2027).

Un centrosinistra che non ride

L’unità non è il marchio di fabbrica della maggioranza. Ma se Sparta piange, Atene certo non ride. A Frosinone il centrosinistra è ostaggio di una guerra dei cent’anni.

Partito Democratico e Partito Socialista, da oltre vent’anni, non riescono a trovare un’intesa su nulla: né su come fare opposizione, né su come, con chi e con quale coalizione affrontare la prossima campagna elettorale. Figuriamoci con quale candidato sindaco.

Eppure, mai come questa volta la poltrona del primo cittadino potrebbe essere contendibile, soprattutto se nel 2027 il centrodestra dovesse presentarsi diviso. Ma l’occasione rischia di essere sprecata anche questa, soffocata da personalismi e rancori incrostati.

Nel frattempo, Frosinone ha perso tutti i treni possibili. In senso letterale e figurato. La fermata dell’Alta Velocità non sarà qui. Il DEA di II livello è andato a Latina. La scuola di volo per elicotteri a Viterbo. La ZES unificata esclude Frosinone. Il terzo scalo aeroportuale non si farà. L’elenco delle occasioni perse è più lungo di una serie Netflix. E ha già diverse stagioni.

Divide et impera, la regola che conviene a tutti

Via Aldo Moro a Frosinone

Tutto questo ha prodotto un effetto collaterale che nessuno ammetterà mai, nemmeno sotto giuramento: una Frosinone divisa conviene a tutte le DSegreterie, senza eccezioni.

Un capoluogo compatto, capace di esprimere una linea politica forte, sarebbe un interlocutore troppo ingombrante. Molto meglio una rappresentanza frammentata, con tanti capibastone pronti ad “asfaltare” l’autostrada per Roma col cappello in mano, in cerca di una candidatura o di uno strapuntino. Se il capoluogo non comanda, nessuno può rivendicare un ruolo guida per la provincia. E così le candidature che contano vengono calate dall’alto, premiando la fedeltà al leader di turno più che il peso politico della città. Divide et impera funziona sempre.

Il paradosso è che Frosinone avrebbe tutte le carte per essere grande ma continua a rifugiarsi nel suo piccolo mondo antico. Senza superare la sindrome della riserva indiana, il capoluogo resterà il luogo dove ha sede la Prefettura. Non il centro della Ciociaria.

Un antico proverbio cinese ricorda che «la forza non risiede nella difesa di un muro, ma nell’unione di chi sta dietro quel muro». Una lezione che Frosinone, prima o poi, dovrà decidere di imparare.