Il Castello torna in Aula: il centrodestra si compatta e chiede un Consiglio “con le carte”

Il centrodestra chiede un Consiglio urgente sul Castello dei Conti: lavori Pnrr, nomine tecniche e tempi di riapertura. La partita passa dall’arena dei social all’Aula, tra pressioni politiche e nodi ancora da sciogliere.
Il Castello dei Conti di Ceccano ormai non è più solo un monumento: è diventato un simbolo politico, un termometro di credibilità. Un luogo dove, da giorni, si parla più di “chi ha fatto cosa” che di quando i ceccanesi potranno tornarci dentro. E quando un simbolo resta chiuso, prima o poi qualcuno prova a riaprirlo almeno in Consiglio comunale.
Così, dopo giorni di sopralluoghi, post, video e contro-narrazioni (la versione “ci siamo” e la versione “ci siamo sempre stati”), il centrodestra ha scelto la strada più classica e insieme più tagliente: mettere tutto nero su bianco. Una richiesta formale di convocazione urgente del Consiglio comunale, ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento. L’hanno firmata in blocco Ugo Di Pofi, Alessia Macciomei, Ginevra Bianchini, Fabio Giovannone e Paolo Aversa. Una foto politica rara qui a Ceccano ultimamente: il centrodestra compatto, senza distinguo, su uno dei pochi temi capaci di unire la filiera delle opposizioni.
La richiesta: “Castello, Pnrr, direttore dei lavori, riapertura”
Nella lettera c’è un ordine del giorno che non lascia spazio alle interpretazioni: Castello dei Conti, lavori Pnrr, nomina del direttore dei lavori, conclusione e riapertura. Tradotto: basta rumore, adesso si parla di atti, tempi, responsabilità e soprattutto di chi deve firmare cosa per far ripartire davvero il cantiere.
È un passaggio che pesa, perché sposta la partita dal “si dice” al “si discute”: e obbliga la maggioranza a rispondere nel luogo che conta, non sotto un post.
Sul Castello, a Ceccano, c’è un prima e un dopo. Il “dopo” è quello del cantiere rallentato e del clima diventato incandescente con l’inchiesta sui fondi e sugli appalti legati al Pnrr, che ha portato a sequestri e stop. Un filone d’indagine (Procura europea/EPPO) raccontato anche dalla stampa nazionale, ricostruendo il quadro delle ipotesi investigative e dei progetti coinvolti, tra cui interventi collegati al Castello. (Leggi qui: Giani ed Ippogrifi: cosa c’è tra le righe del terremoto giudiziario a Ceccano. E qui: Top e Flop, i protagonisti di giovedì 16 aprile 2026).
Precisamente un’inchiesta non è una sentenza. Ma è un fatto politico enorme, perché congela tempi, irrigidisce passaggi, impone revoche e ripartenze “a norma”, millimetro per millimetro. Ed è esattamente su questo che l’opposizione adesso vuole portare la discussione.
Il sopralluogo e la “relazione”: lavori avanzati, ma restano nodi tecnici
Nella relazione allegata alla richiesta (quella che accompagna la convocazione) il quadro operativo viene descritto come avanzato: consolidamenti, stuccature, interventi di ripristino, indicazioni della Sovrintendenza, servizi igienici recuperati, abbattimento di barriere architettoniche con l’ascensore per raggiungere la Sala dell’Ottagono, e una lista di finiture da chiudere. Con un punto chiave: la ditta avrebbe indicato un tempo di lavorazione “non superiore al mese” per arrivare alla consegna. E un altro dettaglio che pesa: alcune lavorazioni (come la torre) non rientrerebbero nel progetto finanziato e quindi non si possono “mettere dentro” per entusiasmo o propaganda.
La maggioranza: “nuovi incarichi, nuovo direttore, sblocco”
Dal lato dell’amministrazione, nelle ore precedenti era già arrivato un messaggio politico chiaro: si sta andando verso il riaffidamento degli incarichi tecnici revocati e la nomina di un nuovo direttore dei lavori, proprio per sbloccare il cantiere. Un tema che avevamo già raccontato nella sua dimensione più ampia: il Castello come terreno di scontro, tra video, repliche e rivendicazioni.
Ed è qui che la richiesta del centrodestra diventa una mossa “da manuale”: non contesta solo la timeline, ma prova a prenderne il controllo. Se davvero si riparte, allora si riparte anche in Consiglio. Se davvero c’è una data, allora va detta in Aula. E se davvero ci sono atti pronti, allora si mostrano.
La lettura politica: l’unità (insolita) del centrodestra ceccanese
Il punto non è soltanto il Castello. Il punto è la foto. In una fase in cui l’opposizione ceccanese spesso va in ordine sparso, qui invece si presenta come blocco unico. E lo fa su un simbolo: perché il Castello è “identità” prima ancora che cantiere, ed è proprio sui simboli che un’opposizione prova a misurare la tenuta della maggioranza.
Nel mezzo restano anche le voci, i post, le prese di posizione personali (da chi rivendica di aver chiesto la Commissione, a chi chiede continuità e rispetto per il lavoro svolto, fino a chi punta l’indice su ciò che manca ancora). Ma adesso, con quella lettera, la politica torna nel suo recinto naturale: l’Aula.
Da giorni questo tema è più un capitolo di scontro che una porta aperta e per una volta smette di essere solo “storia raccontata” e torna ad essere una scadenza da discutere. Con le carte. E con le firme.
Manca poco
Insomma, il dei Conti, ormai, è un po’ come quella cassaforte nei film di rapina: tutti giurano di sapere dove sta la chiave, tutti dicono “manca poco”, ma finché non senti il click della serratura resta solo un oggetto di scena. E quando un simbolo resta chiuso troppo a lungo, la politica ci costruisce sopra un’intera stagione: promesse, rivendicazioni, sospetti, cronologie.
Adesso però la palla passa alla maggioranza. Perché la richiesta dell’opposizione è lì, formalizzata e con un tema che pesa: lavori, nomine tecniche, tempi e riapertura. Vedremo se Palazzo Antonelli risponderà con un Consiglio “di sostanza”, mettendo sul tavolo atti e scadenze, oppure se proverà a tenere la partita sul terreno più comodo: quello dei comunicati e dei video. In ogni caso, il prossimo fotogramma non lo girano i social: lo gira l’Aula.