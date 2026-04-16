Il Castello torna in Aula: il centrodestra si compatta e chiede un Consiglio “con le carte”

Il centrodestra chiede un Consiglio urgente sul Castello dei Conti: lavori Pnrr, nomine tecniche e tempi di riapertura. La partita passa dall’arena dei social all’Aula, tra pressioni politiche e nodi ancora da sciogliere.

Il Castello dei Conti di Ceccano ormai non è più solo un monumento: è diventato un simbolo politico, un termometro di credibilità. Un luogo dove, da giorni, si parla più di “chi ha fatto cosa” che di quando i ceccanesi potranno tornarci dentro. E quando un simbolo resta chiuso, prima o poi qualcuno prova a riaprirlo almeno in Consiglio comunale.

Così, dopo giorni di sopralluoghi, post, video e contro-narrazioni (la versione “ci siamo” e la versione “ci siamo sempre stati”), il centrodestra ha scelto la strada più classica e insieme più tagliente: mettere tutto nero su bianco. Una richiesta formale di convocazione urgente del Consiglio comunale, ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento . L’hanno firmata in blocco Ugo Di Pofi, Alessia Macciomei, Ginevra Bianchini, Fabio Giovannone e Paolo Aversa. Una foto politica rara qui a Ceccano ultimamente: il centrodestra compatto, senza distinguo, su uno dei pochi temi capaci di unire la filiera delle opposizioni.

La richiesta: “Castello, Pnrr, direttore dei lavori, riapertura”

(Foto © Elia Campanella)

Nella lettera c’è un ordine del giorno che non lascia spazio alle interpretazioni: Castello dei Conti, lavori Pnrr, nomina del direttore dei lavori, conclusione e riapertura. Tradotto: basta rumore, adesso si parla di atti, tempi, responsabilità e soprattutto di chi deve firmare cosa per far ripartire davvero il cantiere.

È un passaggio che pesa, perché sposta la partita dal “si dice” al “si discute”: e obbliga la maggioranza a rispondere nel luogo che conta, non sotto un post.

Sul Castello, a Ceccano, c’è un prima e un dopo. Il “dopo” è quello del cantiere rallentato e del clima diventato incandescente con l’inchiesta sui fondi e sugli appalti legati al Pnrr, che ha portato a sequestri e stop. Un filone d’indagine (Procura europea/EPPO) raccontato anche dalla stampa nazionale, ricostruendo il quadro delle ipotesi investigative e dei progetti coinvolti, tra cui interventi collegati al Castello. (Leggi qui: Giani ed Ippogrifi: cosa c’è tra le righe del terremoto giudiziario a Ceccano. E qui: Top e Flop, i protagonisti di giovedì 16 aprile 2026).

Precisamente un’inchiesta non è una sentenza. Ma è un fatto politico enorme, perché congela tempi, irrigidisce passaggi, impone revoche e ripartenze “a norma”, millimetro per millimetro. Ed è esattamente su questo che l’opposizione adesso vuole portare la discussione.

Il sopralluogo e la “relazione”: lavori avanzati, ma restano nodi tecnici

Palazzo Antonelli

Nella relazione allegata alla richiesta (quella che accompagna la convocazione) il quadro operativo viene descritto come avanzato: consolidamenti, stuccature, interventi di ripristino, indicazioni della Sovrintendenza, servizi igienici recuperati, abbattimento di barriere architettoniche con l’ascensore per raggiungere la Sala dell’Ottagono, e una lista di finiture da chiudere. Con un punto chiave: la ditta avrebbe indicato un tempo di lavorazione “non superiore al mese” per arrivare alla consegna. E un altro dettaglio che pesa: alcune lavorazioni (come la torre) non rientrerebbero nel progetto finanziato e quindi non si possono “mettere dentro” per entusiasmo o propaganda.

La maggioranza: “nuovi incarichi, nuovo direttore, sblocco”

Dal lato dell’amministrazione, nelle ore precedenti era già arrivato un messaggio politico chiaro: si sta andando verso il riaffidamento degli incarichi tecnici revocati e la nomina di un nuovo direttore dei lavori, proprio per sbloccare il cantiere. Un tema che avevamo già raccontato nella sua dimensione più ampia: il Castello come terreno di scontro, tra video, repliche e rivendicazioni.

Ed è qui che la richiesta del centrodestra diventa una mossa “da manuale”: non contesta solo la timeline, ma prova a prenderne il controllo. Se davvero si riparte, allora si riparte anche in Consiglio. Se davvero c’è una data, allora va detta in Aula. E se davvero ci sono atti pronti, allora si mostrano.

La lettura politica: l’unità (insolita) del centrodestra ceccanese

Ugo Di Pofi con Alessia Macciomei e Ginevra Bianchini

Il punto non è soltanto il Castello. Il punto è la foto. In una fase in cui l’opposizione ceccanese spesso va in ordine sparso, qui invece si presenta come blocco unico. E lo fa su un simbolo: perché il Castello è “identità” prima ancora che cantiere, ed è proprio sui simboli che un’opposizione prova a misurare la tenuta della maggioranza.

Nel mezzo restano anche le voci, i post, le prese di posizione personali (da chi rivendica di aver chiesto la Commissione, a chi chiede continuità e rispetto per il lavoro svolto, fino a chi punta l’indice su ciò che manca ancora). Ma adesso, con quella lettera, la politica torna nel suo recinto naturale: l’Aula.

Da giorni questo tema è più un capitolo di scontro che una porta aperta e per una volta smette di essere solo “storia raccontata” e torna ad essere una scadenza da discutere. Con le carte. E con le firme.

Manca poco

(Foto © Alberto Bevere)

Insomma, il dei Conti, ormai, è un po’ come quella cassaforte nei film di rapina: tutti giurano di sapere dove sta la chiave, tutti dicono “manca poco”, ma finché non senti il click della serratura resta solo un oggetto di scena. E quando un simbolo resta chiuso troppo a lungo, la politica ci costruisce sopra un’intera stagione: promesse, rivendicazioni, sospetti, cronologie.

Adesso però la palla passa alla maggioranza. Perché la richiesta dell’opposizione è lì, formalizzata e con un tema che pesa: lavori, nomine tecniche, tempi e riapertura. Vedremo se Palazzo Antonelli risponderà con un Consiglio “di sostanza”, mettendo sul tavolo atti e scadenze, oppure se proverà a tenere la partita sul terreno più comodo: quello dei comunicati e dei video. In ogni caso, il prossimo fotogramma non lo girano i social: lo gira l’Aula.