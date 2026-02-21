Il cavallo di Troia delle Provinciali: l’opposizione alla prova della maturità

Mastrangeli non è mai andato in difficoltà per mano delle opposizioni ma per le crepe interne alla maggioranza. Le Provinciali diventano il test decisivo: convergere su un nome può essere il primo passo verso l’alternativa del 2027.

Un’opposizione che non punge

Senza vicoli ciechi, senza cul de sac: in quasi quattro anni di amministrazione, il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli non è mai finito seriamente in difficoltà per “merito” di un assedio mosso dalle opposizioni. E non per mancanza di critiche o di voci contrarie: ma per l’assenza cronica di una regia politica capace di trasformare il dissenso in alternativa.

I problemi veri per il primo cittadino, in questi anni, sono arrivati paradossalmente da casa sua: fibrillazioni interne alla maggioranza, tensioni tra alleati, una coalizione spesso più simile a un’assemblea condominiale litigiosa che a una squadra compatta. Le opposizioni, invece, sono rimaste sullo sfondo: presenti, puntuali nelle contestazioni ma mai capaci di fare sistema.

Riccardo Mastrangeli

Il copione si è ripetuto più volte. In Aula e fuori: tanti buoni solisti, nessuna orchestra. Iniziative individuali anche incisive ma scollegate tra loro, senza mai produrre quell’effetto politico capace di mettere davvero alle corde il sindaco.

Mastrangeli ha portato a casa senza scossoni i principali atti amministrativi, comprese tutte le delibere più delicate, Bilancio di previsione incluso, attraversando indenne ogni tempesta annunciata. Il vero “paracadute” politico del sindaco non è stata tanto l’unità granitica della sua coalizione, quanto due circostanze oggettive: la paura diffusa di tornare a casa prima del tempo e l’eterna frammentazione delle minoranze. Una combinazione perfetta che gli ha consentito di governare senza mai andare davvero in affanno.

Voci isolate, nessuna strategia

Le voci di dissenso in Aula, anche forti, non sono mancate. Ma sono rimaste isolate: dal capogruppo della lista Mastrangeli, Anselmo Pizzutelli, in perenne contrasto con l’azione dell’amministrazione nonostante il suo ruolo ufficiale di rappresentanza – un ossimoro politico – fino agli interventi puntuali di Angelo Pizzutelli per il Partito Democratico e di Pasquale Cirillo per Forza Italia. Interventi spesso “chirurgici”, centrati nel merito dei dossier più caldi. Ma mai incastonati in una cornice politica unitaria.

Fabrizio Cristofari Norberto Venturi ed Angelo Pizzutelli (Foto © Massimo Scaccia)

Il paradosso è evidente: a Frosinone l’opposizione esiste, si fa sentire, a volte alza la voce. Ma non lascia tracce profonde nella percezione pubblica. Protesta, denuncia, chiede accesso agli atti. Ma non “contende” mai davvero lo spazio politico al sindaco. Non costruisce l’idea credibile di un’alternativa di governo.

La partita provinciale e il nodo delle candidature

In questo scenario, le elezioni provinciali dell’8 marzo assumono un valore che va ben oltre la semplice partita per un seggio. Per le opposizioni del capoluogo sono una prova di maturità politica. Un banco di test per dimostrare se esiste davvero la volontà di smettere di essere una somma di individualità e iniziare a muoversi come fronte.

Il rientro del Gruppo dell’ex sindaco Domenico Marzi nell’area dell’opposizione, dopo le delusioni su alcuni dossier condivisi – dall’ascensore inclinato ad altri nodi irrisolti – apre uno spiraglio: la possibilità di raggiungere finalmente quella “massa critica” finora mancata.

L’intervento del consigliere Pasquale Cirillo

Frosinone ha due candidati in corsa per il Consiglio Provinciale: Pasquale Cirillo (Forza Italia) e Marco Ferrara (Identità Frusinate). Non è stato possibile blindare alcuna candidatura perché nessuno si fida di nessuno: la sfiducia reciproca ha prevalso su ogni tentativo di accordo politico.

E così la politica lascia il posto alla strategia pura. Se l’opposizione vuole davvero mandare un segnale che arrivi dritto dentro la stanza del Sindaco, la strada è una sola: concentrare i voti ponderati su Cirillo. Non per simpatie personali ma per coerenza e strategia politica. Perché Forza Italia è all’opposizione di Mastrangeli da oltre due anni e, allo stato attuale, nulla lascia pensare a un possibile sostegno degli azzurri al sindaco uscente nel 2027.

Il caso di Ferrara è diverso. Al contrario, Ferrara resta – salvo ribaltoni sempre possibili in politica – un sostenitore della maggioranza e del sindaco. Aiutare a eleggere in Provincia un esponente che starà con Mastrangeli equivarrebbe a fare un regalo politico al sindaco. Certo, chiedere al Pd di votare un candidato di Forza Italia è quasi “contro natura”. Ma, come scrive Sun Tzu ne “L’arte della guerra”, “gli avversari di oggi possono diventare alleati domani se c’è un nemico comune”.

Il primo mattone del 2027

(Foto © Massimo Scaccia)

In questo caso il “nemico” è una maggioranza che, pur attraversata da crepe evidenti, rischia di ripresentarsi – magari in forme diverse – come blocco da battere tra sedici mesi. Costruire una massa critica attorno a un consigliere provinciale di Frosinone non espressione della maggioranza Mastrangeli significherebbe posare il primo mattone di un fronte alternativo.

Il confronto sul candidato sindaco sarà successivo. Ma intanto la convergenza sulla Provincia sarebbe il primo passo. Un segnale politico che metterebbe in allarme non solo il sindaco ma anche i suoi potenziali competitor interni per la fascia tricolore.

Con un’opposizione finalmente trasversale e compatta, i già precari equilibri interni alla maggioranza potrebbero cominciare a scricchiolare davvero. Difendersi a ranghi sparsi è una cosa. Scendere in campo compatti è un’altra partita.

L’amministrazione Mastrangeli non corre rischi immediati di sopravvivenza – e non li ha mai corsi davvero – ma attraversa una fase in cui le contraddizioni interne offrono uno spiraglio reale. A patto che le critiche diventino progetto politico e non restino semplici domande da question time. Come diceva un vecchio cronista parlamentare, “la politica non è l’arte di guardare ciò che è visibile ma di prevedere ciò che accadrà”.