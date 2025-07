Il Censis premia Unicas: modello di una provincia competitiva e vincente

Cosa c'è dietro il secondo posto dell'Università di Cassino nella classifica dei piccoli atenei italiani. Un risultato che dimostra come il territorio ha le capacità per imporsi a livello nazionale quando mette in campo qualità, visione, inclusione e prospettive occupazionali. Il riconoscimento del centro studi coinvolge anche Frosinone: la sede distaccata deve diventare un'occasione di rilancio del centro storico oggi teatro di polemiche e divisioni. Tocca alla politica cogliere l'opportunità e cambiare passo

È uscita la nuova edizione della classifica Censis sulle università italiane, la bussola che ogni anno guida migliaia di studenti e famiglie nella scelta dell’ateneo. L’edizione 2025/2026 racconta lo stato dell’università italiana attraverso una radiografia minuziosa: 962 indicatori, 70 graduatorie, uno spaccato dettagliato dell’offerta accademica nazionale. E tra i protagonisti di quest’anno c’è, ancora una volta, l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale. L’ateneo ciociaro non solo conferma la sua crescita ma migliora ulteriormente la performance , conquistando un prestigioso secondo posto tra i piccoli atenei statali italiani.

Il Censis (Centro Studi Investimenti Sociali) è un istituto di ricerca socio-economica fondato nel 1964, noto per le sue analisi approfondite su fenomeni sociali, economici e culturali. La sua classifica delle università italiane, giunta alla 25ª edizione, è uno strumento di orientamento basato su criteri oggettivi e comparabili.

I criteri di valutazione utilizzati dal Censis

Le università italiane sono valutate in base a sei indicatori principali:

Servizi (mense, alloggi, trasporti)

(mense, alloggi, trasporti) Borse di studio e contributi agli studenti

e contributi agli studenti Strutture (aule, biblioteche, laboratori)

(aule, biblioteche, laboratori) Comunicazione e servizi digitali (siti web, social, efficienza informativa)

(siti web, social, efficienza informativa) Internazionalizzazione (studenti stranieri, mobilità Erasmus, corsi in inglese)

(studenti stranieri, mobilità Erasmus, corsi in inglese) Occupabilità (tasso di occupazione dei laureati a un anno dal titolo)

Poi sono suddivise in categorie per dimensione:

Categoria Iscritti Piccoli atenei Fino a 10.000 Medi atenei 10.000 – 20.000 Grandi atenei 20.000 – 40.000 Mega atenei Oltre 40.000 Politecnici Specializzati in ingegneria e architettura

Ecco le Top 5 università italiane per ogni categoria

MEGA ATENEI STATALI

Posizione Ateneo Punteggio 1 Padova 90,3 2 Bologna 87,7 3 Pisa 84,7 4 Roma La Sapienza 84,2 5 Milano Statale 84,2

GRANDI ATENEI STATALI

Posizione Ateneo Punteggio 1 Calabria 94,3 2 Pavia 90,2 3 Perugia 89,3 4 Parma 88,8 5 Cagliari 87,5

MEDI ATENEI STATALI

Posizione Ateneo Punteggio 1 Trento 93,7 2 Udine 92,2 3 Marche Politecnica 92,2 4 Siena 89,7 5 Sassari 88,8

PICCOLI ATENEI STATALI

Posizione Ateneo Punteggio 1 Camerino 96,0 2 Cassino 89,0 3 Tuscia 88,3 4 Macerata 86,7 5 Sannio 84,8

Politecnici

Posizione Ateneo Punteggio 1 Milano 98,8 2 Torino 92,5 3 Venezia IUAV 86,7 4 Bari 85,2

Per Cassino un risultato straordinario

L’Università di Cassino e del Lazio Meridionale si distingue con un punteggio complessivo di 89,0, guadagnando due posizioni rispetto all’anno precedente (era 4^ nella rilevazione dello scorso anno). Ecco i dettagli dei suoi punteggi:

Indicatore Punteggio Servizi 70 Borse 110 Strutture 89 Comunicazione e servizi digitali 99 Internazionalizzazione 89 Occupabilità 77

L’aula magna dell’Unicas durante una sessione di laurea

Cassino si conferma un’eccellenza nel panorama universitario italiano, soprattutto per l’efficienza nei servizi agli studenti e la generosità nelle borse di studio, dove ottiene il massimo punteggio. Un risultato che premia l’impegno dell’ateneo nel garantire qualità, inclusione e prospettive occupazionali.

La classifica Censis 2025/2026 non è solo una graduatoria, ma uno specchio delle trasformazioni del sistema universitario italiano. E Cassino, con il suo secondo posto tra i piccoli atenei, dimostra che anche le realtà territoriali ciociare possono competere con successo nel panorama nazionale.

Inoltre, Il risultato che certifica l’eccellenza di Unicas dovrebbe essere letto come una opportunità strategica anche per Frosinone, che ospita una importante sede distaccata dell’università. La presenza dell’università nel capoluogo non è solo simbolica: è un presidio culturale, formativo e sociale che può diventare il motore di una rigenerazione urbana.

Un’occasione strategica per Frosinone

La sede di Frosinone dell’Unicas

In particolare, il centro storico — oggi al centro di polemiche per la movida notturna e l’ordinanza restrittiva firmata dal sindaco Mastrangeli — potrebbe trarre beneficio da una maggiore integrazione con la vita universitaria. Senza contare la presenza nel capoluogo di altre 2 eccellenze accademiche altamente formative formative e di richiamo, come l’Accademia delle Belle Arti e il Conservatorio di Musica Licinio Refice.

Queste 3 realtà, messe a sistema, potrebbero veramente far fare il necessario salto di qualità al centro storico. Attraverso una ulteriore residenzialità studentesca, la creazione di spazi culturali e eventi e partecipazione di carattere culturale.

L’exploit dell’Unicas un richiamo alla politica

L’ordinanza del sindaco, che limita la vendita di alcolici e la musica notturna fino al 26 agosto ha suscitato reazioni contrastanti. I residenti chiedono quiete, i commercianti temono un danno economico, e i giovani rivendicano spazi di socialità. In questo scenario di contrapposizione, l’università (insieme all’Accademia e al Conservatorio) può essere il ponte tra le parti, portando una visione più ampia e strutturata del centro storico come luogo di cultura, innovazione e convivenza.

L’Accademia delle Belle Arti

Il riconoscimento ottenuto da Unicas non è solo un vanto accademico, ma una chiamata alla responsabilità per la politica locale. Ed in senso assolutamente trasversale. Senza cavalcare l’onda delle polemiche fini a se stesse. Frosinone ha l’occasione di trasformare una sede distaccata in un laboratorio urbano, capace di coniugare formazione, sviluppo e qualità della vita.

Ma per farlo, serve una regia politica solida, capace di superare le logiche emergenziali e di costruire una visione condivisa. Il centro storico non può essere solo il teatro della movida o delle ordinanze tampone: deve tornare ad essere il cuore pulsante della città. L’università e tutto il mondo che movimenta potrebbe essere l’uovo di colombo. Se lo hanno realizzato a Perugia, Bologna, Pisa, Palermo, Siena, si può fare anche a Frosinone.