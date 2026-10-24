Il centrodestra corre contro il tempo, il centrosinistra contro la storia

Il centrodestra, a due giorni dal Consiglio Comunale sulla presidenza, deve ora arrivare vivo politicamente alla fine della consiliatura. Il campo progressista di Frosinone prova ad approfittarne e si ricompone attorno a Vincenzo Iacovissi dopo quindici anni di divisioni.

A Frosinone mancano poco più di quarantotto ore al Consiglio Comunale che dovrà provare, ancora una volta, a sciogliere il nodo della presidenza dell’Aula: unico punto all’Ordine del Giorno. Ma rispetto a qualche giorno fa è cambiato il mondo. Dentro e fuori al municipio.

Per più di 4 mesi il centrodestra si è concentrato su una crisi che sembrava racchiusa dentro Palazzo Munari, le otto fumate nere per eleggere il presidente del Consiglio Comunale, le dimissioni del sindaco Riccardo Mastrangeli, l’azzeramento della Giunta, i veti incrociati e i rapporti sempre più difficili tra alleati di governo. Una partita tutta interna alla cosiddetta maggioranza ma che tale non è, né numericamente, né politicamente. (Leggi qui: Ultimatum di Mastrangeli ai suoi: entro venerdì il presidente o sabato vado via. E qui: Mastrangeli rimette i pezzi sulla scacchiera: azzerata la Giunta. E qui: A vuoto anche la penultima possibilità di Mastrangeli).

Le priorità si rovesciano

Vincenzo Iacovissi

Poi però ieri è arrivata la conferma della decisione presa a metà mese alla Pisana e che ora nessuno, nel centrodestra, può permettersi di sottovalutare: il campo progressista ha ufficializzato la sintesi attorno al nome del candidato sindaco Vincenzo Iacovissi, ricomponendo una frattura che a Frosinone durava da 15 anni e rimettendo insieme gran parte dell’area riformista in vista delle Comunali del 2027.(Leggi qui: Tutto come previsto: nove sigle, un nome, il candidato è Iacovissi. E qui: Il vertice alla Pisana traccia la rotta: uniti alle Comunali nel nome di Iacovissi).

Manca ancora al progetto unitario il Movimento 5 Stelle che ha comunque partecipato al documento siglato da tutte le altre forze politiche e civiche: PSI, PD, Alleanza Verdi e Sinistra, Possibile, Frosinone Aperta, Area Vasta, Provincia in Comune, Italia Viva, Progetto Civico. È probabilmente solo questione di tempo e poi anche i M5S faranno parte della squadra: anche perché da soli non andrebbero nemmeno dall’altra parte della strada di casa dal momento che sono senza un Consigliere Comunale eletto e soprattutto senza un’attività politica percepita.

Ecco perché nelle ultime ore le priorità si sono rovesciate. Fino a ieri per la coalizione di governo del capoluogo il problema era eleggere il presidente dell’Aula. Oggi il problema è arrivare vivi politicamente, alla fine della consiliatura. Questo fa tutta la differenza del mondo. È scattata la legge della fisica politica: l’effetto domino.

La Giunta, il nodo più difficile

Riccardo Mastrangeli (Foto © Stefano Strani)

La sensazione, e anche qualche cosa di più, è che Mastrangeli, comunque vada lunedì, anche senza l’elezione del garante dei lavori, sia orientato a ritirare le dimissioni. L’effetto spaventapasseri nei confronti degli alleati di governo che si erano messi di traverso, non ha funzionato: nessuno o quasi si è impressionato con le dimissioni. Non perché la crisi sia risolta. Anzi. Ma perché lo scenario dall’altra parte è cambiato radicalmente per consentire giochi a traversone, o rotture definitive del giocattolo.

Per questo, in queste ore Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia stanno lavorando, anche attraverso le interlocuzioni ai livelli regionali, per trovare una formula che consenta alla coalizione di restare in piedi fino alla scadenza naturale del mandato. Obiettivo numero 1: sul tavolo c’è prima di tutto la ricostruzione della Giunta, il resto viene dopo. Anche la presidenza del Consiglio Comunale. Obiettivo numero 2.

Per dirla alla Lele Adani alla Domenica sportiva: fino a una settimana fa il centrodestra discuteva del modulo. Adesso deve preoccuparsi del risultato.

Problemi di quadratura

Roberto Vannacci a Frosinone con il suo coordinatore, il vicesindaco Antonio Scaccia

Trovare la quadra sull’esecutivo è, paradossalmente, più complicato di trovare 17 voti per eleggere il presidente, perché resta la pregiudiziale, non negoziabile (a parole), di Fratelli d’Italia e del Polo Civico, sulla presenza in Giunta dell’area di riferimento di Antonio Scaccia, che è il referente di Roberto Vannacci e di Futuro Nazionale a Frosinone. La sensazione è che Mastrangeli si farebbe cavare un dente senza anestesia, piuttosto che estromettere Scaccia e i suoi dall’esecutivo. Se così non fosse, lo avrebbe già fatto ed avrebbe risolto una parte dei suoi problemi.

Non è solo questione di riconoscenza: a Frosinone esistono anche i rapporti personali, oltre che quelli politici. Resta complicatissimo, dunque, per il sindaco, non scontentare nessuno, e soprattutto non perdere nessuno (FdI, Polo Civico, Lista per Frosinone) in vista delle prossime elezioni. Ogni scelta implica una rinuncia.

Se Mastrangeli riuscirà nell’impresa di tenere tutti dentro sarà un’operazione degna di Karl Wallenda, unanimemente riconosciuto come il più grande equilibrista e funambolo della storia.

Si sta lavorando anche a una altrettanto difficile operazione di recupero in extremis in maggioranza, o anche di lato, di Forza Italia. Va bene tutto, in questo momento.

La partita riparte da zero

Paolo Trancassini e Claudio Fazzone (Foto: Giulia Palmigiani © Imagoeconomica)

In ogni caso, i responsabili regionali dei partiti del centrodestra, quindi di FdI Paolo Trancassini, Lega Claudio Durigone FI Claudio Fazzone, hanno messo al primo punto delle rispettive agende politiche il «caso Frosinone». Perché il vero fatto politico nuovo nel capoluogo non è soltanto la candidatura unitaria a sindaco di Vincenzo Iacovissi. È il messaggio che quella candidatura porta con sé: dopo quindici anni la sinistra del capoluogo prova a presentarsi senza le tradizionali divisioni che, per ben 3 elezioni consecutive hanno spianato la strada al candidato della Lega, ergo del centrodestra.

Da sottolineare il passo indietro, l’ennesimo, compiuto da Angelo Pizzutelli che aveva dato la propria disponibilità alla candidatura a sindaco. Ormai sta diventando uno specialista nella materia. Sul piano formale, mister preferenze a Frosinone ha dimostrato ancora una volta grande senso di responsabilità e maturità politica, anteponendo alle proprie legittime ambizioni personali, l’unità della coalizione. Sul piano sostanziale: a quella candidatura non ci ha creduto nemmeno lui e neppure per un secondo; in caso contrario avrebbe organizzato almeno una conferenza stampa per ringraziare il suo Partito ed invitare la coalizione ad avviare una serena riflessione. Nemmeno un caffè d’orzo. Piazzutelli ha fatto la sua parte: impossibile non tenerne conto, a futura memoria.

La partita per le comunali di Frosinone 2027, questa volta dunque parte da zero a zero. Nessuno può dire oggi chi vincerà le elezioni, per questo alla SNAI la vittoria delle coalizioni (centrodestra versus centrosinistra) è quotata alla pari.

Non c’è un favorito

(Foto: Paolo Peticca © Alessioporcu.it)

Fino a ieri, le tradizionali divisioni dell’area riformista rappresentavano una sorta di assicurazione politica sulla vita del centrodestra. Oggi quella polizza sta andando a scadenza. Non si rinnoverà automaticamente nel 2027. Ed è proprio questo il problema della coalizione di governo. Perché nessuno può affrontare una campagna elettorale con il peso di un’amministrazione caduta prima del tempo: non se lo possono permettere i partiti, come le civiche.

Così come Mastrangeli non può presentarsi all’appuntamento elettorale tra 7 mesi, con l’etichetta del sindaco dimissionario: sarebbe una partenza ad handicap, per tutti. Paradossalmente, il più potente fattore di coesione per il centrodestra, è diventata, improvvisamente, l’unità ritrovata degli avversari. Un collante sicuramente fragile, messo insieme magari con la saliva ma comunque più forte della prospettiva di consegnare il Comune il prossimo anno a un centrosinistra finalmente competitivo.

Lo scriveva Tucidide oltre duemila anni fa: «Le circostanze difficili insegnano agli uomini ad allearsi»: una frase che sembra cucita addosso a entrambe le coalizioni a Frosinone. La sinistra si è unita perché divisa non vinceva. La destra adesso rischia di unirsi, perché sa che da divisa potrebbe perdere. Ecco perché il Consiglio Comunale di lunedì, ora vale molto più dell’elezione del presidente d’Aula. È il primo atto della campagna elettorale.

Il 26 ottobre si capirà se il centrodestra ha ritrovato la quadra, o se avrà soltanto guadagnato qualche altra fiche da mettere sul tavolo del prosieguo della consiliatura. Intanto Iacovissi e il centrosinistra hanno conquistato un primo risultato: costringere gli avversari a ragionare, non solo sulla crisi di oggi, ma soprattutto sulla sfida di domani.

Quant’è bella giovinezza, che si fugge tuttavia! Chi vuol esser lieto, sia: di doman non c’è certezza.