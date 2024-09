Il centrodestra lancia l’assalto all’ANCI ma la strada è in salita

I Partiti della maggioranza di Governo vogliono scardinare lo strapotere del Pd che da anni guida l'autorevole Associazione dei Comuni. All'assemblea del 20 novembre per scegliere il successore del presidente De Caro sarà battaglia a meno che non si arrivi ad un compromesso

Il centrodestra punta alla presidenza dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani: da anni è espressione del Partito Democratico. In vista dell’assemblea per il rinnovo degli organismi i Partiti di maggioranza non vogliono restare a guardare. Quantomeno pretenderanno una scelta condivisa per sostituire l’uscente Antonio De Caro, già sindaco di Bari ed eletto al Parlamento Europeo.

Non sarà facile conquistare la presidenza ma soprattutto Fratelli d’Italia è convinta di poter entrare nel fortino della sinistra, a dir poco strategico per il peso della sua voce in Italia. Sono iniziate le grandi manovre e nelle prossime settimane se ne vedranno delle belle.

Un’associazione autorevole

L’Associazione dei Comuni Italiani (ANCI) ha oltre 100 anni di storia e attività. Al 1 gennaio 2022, data dell’ultimo rilievo disponibile, erano 7.134 i Comuni aderenti all’Associazione, rappresentativi del 94,7% della popolazione. I numeri dell’ANCI raccontano, con chiarezza, di un radicamento assai saldo nel tessuto sociale, geografico e culturale italiano.

Nel corso della sua storia centenaria, l’Associazione ha saputo interpretare, e qualche volta anticipare, i mutamenti socio-economici, politici e culturali che hanno contribuito all’innovazione del mondo delle Autonomie locali.

Con gli anni l’Anci si è guadagnata l’autorevolezza che ne fa oggi l’unica controparte delle Istituzioni, sui temi di interesse dei Comuni. Fa sì che Sindaci, Assessori, Consiglieri Comunali e tutte le figure attive in ogni municipalità, guardino all’Associazione come a una rete che accomuna migliaia di realtà, ciascuna con pieno diritto di cittadinanza.

Il 20 novembre l’assemblea

Fino al 9 di luglio, giorno della proclamazione dei parlamentari europei, l’ANCI era presieduta dal sindaco di Bari Antonio De Caro del Pd, eletto con le recenti Europee a Bruxelles con oltre 500 mila preferenze. De Caro è stato presidente dell’Associazione per oltre 8 anni.

Attualmente Roberto Pella, sindaco di Valdengo (Biella), nonché parlamentare di Forza Italia, è il Presidente facente funzioni dell’Anci. Accompagnerà l’Associazione verso l’Assemblea congressuale di Torino del prossimo 20 novembre, che dovrà eleggere il nuovo Presidente. Non sfugge a nessuno quindi l’importanza e la valenza politica di eleggere il Sindaco dei Sindaci.

Che per anni è stato sempre espressione del Partito Democratico. In forza del numero dei Sindaci dello stivale “in mano” alla sinistra. All’assemblea di Torino, però, qualcosa potrebbe cambiare. Almeno così spera il centrodestra del Governo Meloni.

Il sindaco Biondi lancia la sfida

A lanciare il grido di battaglia in queste ore è stato, come riportato dal quotidiano “Il Messaggero”, il Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi. È lui, da responsabile nazionale del coordinamento autonomie locali di Fdi, l’uomo a capo della delegazione che tratta per il centrodestra a dire: “Basta con l’Anci dépendance del Pd. Noi siamo disponibili a ragionare su una soluzione condivisa. Ma se il Pd non cambierà metodo, sedendosi a un tavolo e siglando un patto di responsabilità con gli altri partiti, il sì del centrodestra questa volta non ci sarà. L’Anci deve tornare a essere un organo di rappresentanza di tutti i sindaci“.

Tradotto dal politichese, sempre usato in queste occasioni, quando si parla a suocera perché nuora intenda. Non è pensabile di utilizzare il microfono dell’ANCI per attaccare il Governo Meloni.

Tuttavia il rischio che il centrodestra faccia da semplice spettatore nella partita della presidenza, anche questa volta, è concreto e reale. Il Partito democratico infatti è già al lavoro per trovare il successore di Antonio De Caro.

Triade di nomi del Pd

Le trattative già avviate e tutte interne al Partito democratico, vedono sullo sfondo 3 candidature di peso: il primo cittadino di Napoli Gaetano Manfredi, nonché i sindaci di Torino e Milano Stefano Lo Russo e Beppe Sala. Nomi pesanti espressione di città importanti e strategiche per la vita dell”Italia. Ed i numeri storicamente dicono che il Presidente dell’Anci lo esprime il centrosinistra.

Il centrodestra però non ci sta. Vuole almeno negoziare. Senza “subire” passivamente la decisione presa a via del Nazareno. D’altronde governa il Paese, tante Regioni e moltissimi Comuni italiani. Tra i quali anche Frosinone. Per questo, per la prima volta in trent’anni, non è affatto escluso che al congresso del prossimo novembre, i primi cittadini dei partiti di maggioranza decidano di tentare il blitz. Andare alla conta, provando a far eleggere un loro candidat o. Una mission (quasi) impossible.

Sembrerebbe però che il Sindaco dell’Aquila il meloniano Biondi, prima di salutare i giornalisti, abbia ricordato una celebre frase dell’ingegnere americano di origine ucraine Igor Ivanovic Sikorsky, pioniere dell’aviazione, il quale un giorno disse “Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica di aeronautica, il calabrone non può volare, a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare“.

A proposito di cose impossibili.