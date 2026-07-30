Il centrosinistra alza i giri: ipotesi-Pampanelli come candidata a sindaco

Ad Anagni le manovre del fronte progressista entrano nel vivo dopo la presentazione della nuova segreteria locale del Pd. Un'accelerazione per cercare una sintesi tra le varie forze del campo largo e provare a vincere. Spuntano i nomi degli aspiranti primi cittadini: oltre all'ex vicesindaco e assessora della giunta Bassetta, c'è l'idea di un "Mister X" proveniente dal mondo imprenditoriale

Paolo Carnevale La stampa serve chi è governato, non chi governa

Dire, lo aveva detto. Adesso il problema è capire quando (e se) dalla fase del dibattito si arriverà ad una sintesi. Che offra qualche possibilità di successo ad uno schieramento da (troppo) tempo in attesa. Le manovre del centrosinistra anagnino sono entrate nel vivo e non accennano a fermarsi, nemmeno durante la pausa estiva.

L’input decisivo era arrivato solo poche settimane fa, durante la presentazione della nuova segreteria del Partito Democratico locale. In quell’occasione, il segretario cittadino Francesco Sordo aveva chiarito senza troppi giri di parole la roadmap strategica: i contatti per individuare la figura ideale da schierare come candidato sindaco erano già in corso.

Un’accelerazione netta, spunta Simona Pampanelli

A distanza di pochi giorni, le indiscrezioni confermano un’accelerazione netta. Un’attività febbrile di riunioni riservate e contatti informali stanno animando la politica cittadina. L’obiettivo imminente non è necessariamente la blindatura immediata di un nome unico, quanto la definizione di una rosa ristretta e autorevole di candidati. Una piattaforma solida da cui far partire il confronto vero con l’intera coalizione, rendendo il tavolo delle trattative più stringente e concreto.

Francesco Sordo, segretario locale del Pd

In questa mappa di profili, spicca un gradito ritorno: quello di Simona Pampanelli, già vicesindaco e assessore alla cultura durante la giunta guidata dal sindaco Fausto Bassetta. Professionista stimata, dotata di una credibilità trasversale e di un radicamento capillare sul territorio, la Pampanelli rappresenterebbe un profilo strategico per il centrosinistra.

La sua candidatura unirebbe una chiara e solida appartenenza politica a una credibilità personale riconosciuta in città, offrendo la base ideale per costruire quell’alleanza larga e aperta alla società civile che da tempo molti settori dello schieramento auspicano.

Un “Mister X” del mondo imprenditoriale

Il nome dell’ex vicesindaco non è tuttavia l’unico a essere stato vagliato nei confronti di questi giorni. Tra le opzioni emerse c’è anche quella di una figura importante,proveniente dal mondo imprenditoriale e industriale locale e provinciale.

Il Comune di Anagni

L’inserimento di un profilo manageriale risponderebbe all’esigenza di intercettare il tessuto produttivo della zona e di dare un segnale di forte discontinuità e dinamismo operativo. Anche se pare di capire che la parte (diciamo) più progressista non abbia salutato con molto favore questa eventualità.

Sullo sfondo resta un imperativo strategico irrinunciabile: raggiungere una quadra politica ampia. Il centrosinistra sa bene di dover unificare le proprie componenti interne,superando quelle divisioni e difficoltà strutturali che finora hanno penalizzato il campo progressista nella Città dei Papi.

Un compattamento d’area appare ancora più urgente di fronte allo scenario che si prospetta nel campo avverso. Il centrodestra, pur forte, si trova a dover gestire le proprie tensioni interne e i complessi equilibri tra i vari riferimenti d’area per la scelta dell’indicazione unitaria del candidato ad erede di Natalia.

La variabile delle elezioni anticipate

Ignazio La Russa (Foto: Alessia Mastropietro © Imagoeconomica)

A rendere il quadro ancora più dinamico e urgente è la variabile nazionale. Le recenti dichiarazioni del Presidente del Senato Ignazio La Russa su un possibile ed eventuale anticipo del voto per le elezioni politiche hanno improvvisamente ristretto i tempi della politica.

L’eventualità di una finestra elettorale anticipata impone a tutte le forze locali di velocizzare le scelte strategiche, poiché la campagna elettorale per le amministrative rischia di sovrapporsi o di essere direttamente influenzata da quella per il Parlamento.

Per il centrosinistra di Anagni, dunque, non c’è più tempo da perdere: la costruzione del nuovo progetto politico parte da questi nomi e da queste sintesi strategiche, con l’ambizione di tornare a essere forza di governo per la città.