Il cerchio e le firme

Sabato e domenica a Milano il congresso straordinario della Lega. Garavaglia ha le 81 firme e sfida Salvini, con Fontana e Romeo al suo fianco. Da Roma la Lega del Lazio attraverso Mario Abbruzzese chiede un Partito che discuta senza dividersi.

Ottantuno firme. Una sola sopra la soglia, raccolta al fotofinish tra ripensamenti e pressioni. Con quel margine Massimo Garavaglia entra nella corsa alla Segreteria della Lega e sabato, al Congresso Federale straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre, sfiderà Matteo Salvini. Per il leader hanno firmato 120 dei 170 delegati lombardi; per lo sfidante il governatore Attilio Fontana e il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo. Giancarlo Giorgetti, amico storico di Garavaglia, non ha firmato per nessuno dei due.

Il Lazio gioca una partita strategica in quel Congresso. Perché riportare la Lega ad un fenomeno nordista, secessionista e federalista significherebbe dichiarare la sconfitta di Matteo Salvini e del suo progetto per una Lega nazionale. Il Lazio è la risposta plastica a quel progetto: esprime senatori, deputati, assessori regionali, sindaci di capoluogo, consiglieri provinciali e comunali. Per questo, da Roma Mario Abbruzzese prova a spostare l’attenzione da chi conta le firme a cosa dovrebbe uscire da quella sala: «Un congresso non deve servire a contarsi, ma a ritrovarsi».

La corsa alle firme

Massimo Garavaglia (Foto: Leonardo Puccini / Imagoeconomica)

Il quadro che arriva da Milano è quello di una vigilia tesa. Due i nomi per la Segreteria: Salvini e, a sorpresa, Garavaglia, che non nasconde di rappresentareil fronte nordista, da mesi spina nel fianco del leader. Sul requisito statutario delle firme si innestano le voci di pressioni dei fedelissimi salviniani sui delegati perché non firmino, o ritirino l’appoggio già dato. La minaccia, secondo i più critici, sarebbe quella delle candidature alle prossime politiche, quando i seggi della Lega potrebbero ridursi.

Le firme alla fine sono arrivate, una sopra il minimo. Sulla carta i circa 700 delegati chiamati a Milano riconfermeranno Salvini, ma il voto è segreto, e il voto segreto è lo strumento di chi ha mal di pancia e non lo dice. Salvini, da Milano, dove continua a occuparsi di autotrasportatori e sicurezza, ridimensiona: con Garavaglia «non è una sfida ma un confronto», il Congresso l’ha convocato apposta. Ma il tono si fa tagliente quando aggiunge che «dopo mesi di chiacchiere adesso capiremo chi vuole fare che cosa», e ripete che le correnti nel Partito non sono mai esistite e mai esisteranno.

Il blocco degli autotrasportatori, il pressing sulla sicurezza dopo gli scontri di Milano. «Sabato e domenica ci sarà un bel congresso», assicura il Segretario, che rivendica un movimento «forte, unito, tosto, determinato».

L’ossatura di Abbruzzese: la Lega dei territori

Mario Abbruzzese

È qui che si inserisce la lettura del Segretario Organizzativo della Lega nel Lazio. Abbruzzese, ex presidente del Consiglio Regionale, non entra nella disputa sulle firme. Sposta il baricentro: la forza della Lega, dice, è sempre stata la capacità di interpretare le esigenze dei territori e di trasformare le battaglie politiche in risposte concrete. Chiede un confronto «serio e costruttivo tra le diverse anime del movimento», che valorizzi le nuove generazioni, gli amministratori locali, i militanti. E tiene una porta aperta anche alle divergenze: le differenze, quando sono animate dalla volontà di costruire, non sono una debolezza ma un’opportunità.

È un linguaggio che non nega le fratture ma le incanala: la Lega di Abbruzzese non è quella del cerchio magico né quella degli striscioni bergamaschi, ma quella che dovrebbe sedersi a un tavolo e uscirne con un’agenda.

Curiosamente, la stessa espressione la usa anche lo sfidante. Garavaglia, nel condensare il suo programma in «un sano pragmatismo liberale», chiude con «meno ideologie, più pragmatismo e, in economia, risposte molto serie di stampo liberale e una Lega dei territori». Le stesse tre parole, Lega dei territori, pronunciate da chi sostiene Salvini e da chi lo sfida: segno che il terreno su cui si gioca il Congresso è conteso prima ancora che diviso.

Matteo Salvini con Mario Abbruzzese

Quell’agenda, per Abbruzzese, ha un elenco preciso: Quota 64 per la flessibilità in uscita dal lavoro, l’estensione della flat tax, la sicurezza delle città, la centralità della scuola, il Piano Casa, le misure per i caregiver familiari. Temi che, nelle sue parole, riguardano direttamente la vita degli italiani. Il Congresso, aggiunge, deve essere il momento in cui lasciarsi alle spalle frizioni e incomprensioni: il confronto è indispensabile, ma «deve avere un obiettivo: rafforzare la Lega, non dividerla». Dietro la formula c’è un invito esplicito a mettere il progetto politico davanti a ogni personalismo, rivolto a tutte le parti, senza fare nomi.

Salvini come punto di riferimento

Matteo Salvini dopo l’annuncio del Congresso (Foto: Michele Maraviglia © Ansa)

Ma Abbruzzese non è neutrale sulla leadership, e lo dice. Salvini è per lui un punto di riferimento fondamentale: determinazione, capacità di stare tra la gente, abitudine ad affrontare le sfide più difficili. Il congresso deve rafforzare la leadership e rilanciare il movimento. E guardando alle elezioni politiche, auspica che Salvini possa tornare a guidare il Ministero dell’Interno, con sicurezza, legalità e controllo dell’immigrazione irregolare al centro dell’agenda nazionale.

È qui che la visione organizzativa si salda con una scelta di campo: il partito dei territori, nella lettura di Abbruzzese, ha bisogno di un leader riconosciuto, e quel leader è l’attuale segretario.

Vannacci e il fronte della sicurezza

Roberto Vannacci (Foto: Alessandro Amoruso © Imagoeconomica)

Mentre la Lega discute di sé, Roberto Vannacci, ex vice di Salvini, si intesta la partita della sicurezza. Nelle ore del nuovo decreto del Governo, rivendica il primato nella cosiddetta battaglia anti maranza e condensa gli emendamenti del suo Partito in una proposta di legge: uno «scudo legale» per gli agenti, la revoca della cittadinanza agli stranieri che delinquono, il fermo preventivo per i minori.

In collegamento da Strasburgo, nel giorno del suo compleanno, alza i toni e parla di terrorismo in piazza, annunciando rastrellamenti e poteri di polizia giudiziaria ai militari. L’Ansa lega l’accelerazione a un lieve calo nei sondaggi: l’ultimo di Swg dà i futuristi al 7,2%. Il fatto che la battaglia sulla sicurezza venga rivendicata da chi la Lega l’ha lasciata è, per Salvini, il secondo fronte: dopo quello interno, quello del consenso conteso a destra.

Le mozioni del Nord

Attilio Fontana (Foto: Clemente Marmorino © Imagoeconomica)

A due giorni dal Congresso, i segnali di divisione sono negli striscioni pro Garavaglia apparsi nella Bergamasca: «Congresso farsa, il Nord non fa la comparsa». Ma la mozione separata dei nordisti, quella che avrebbe potuto chiedere una Lega delle tre macroaree, non è arrivata. Fontana, il friulano Massimiliano Fedriga, il trentino Maurizio Fugatti e Luca Zaia, compatti con altri 200 delegati del Nord, hanno aderito all’unica mozione centrata sulla questione settentrionale, definita «irrinunciabile», presentata dal capogruppo alla Camera Riccardo Molinari: piena attuazione dell’autonomia, federalismo fiscale, Zes nelle aree produttive del Nord.

Alcuni nordisti, a bassa voce, ammettono che firmarla era quasi obbligato: difficile non sostenere le bandiere storiche, ancora più difficile esporsi con un proprio elenco di lamentele. Non è escluso che le istanze più federaliste, quelle delle tre macroregioni, confluiscano nel programma di Garavaglia, che però sulla questione settentrionale è stato netto: «è stata un po’ surreale, la necessità è recuperare i consensi».

Le mozioni dei parlamentari, in tutto, sono già nove: sicurezza (Molteni), lavoro (Nisini), un Sud che chiede «un federalismo che non divide», le evergreen su immigrazione e islam, fino alla più ardita, sulla remigrazione come «priorità». Abbruzzese, che rappresenta una delle aree che da una riforma per macroaree uscirebbe con un ruolo formale, non entra nel merito: parla di «realtà territoriali» come ricchezza, non di macroaree.

Le ottanta firme sono passate, con una di scorta. Ora la partita si sposta dentro la sala, su un voto segreto e su una formula, Lega dei territori, che tutti rivendicano e nessuno ha ancora riempito.