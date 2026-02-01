Il civismo non chiede scusa: tre risposte a Pompeo e un modello che fa discutere

Da Veroli tre risposte all'ex presidente della Provincia Antonio Pompeo. Ed al suo no alle alleanze spurie con centrosinistra e centrodestra insieme. Indirettamente, ribaltano lo scenario Caperna, De Angelis, Cerquozzi. Perchè il civismo può essere la terza gamba per vincere le Comunali a Frosinone

Senza polemiche, senza risposte dirette. Nessuna replica. Ma segnali di fumo. Per farsi vedere da tutti, marcare il territorio, confermare la loro posizione, mettere in chiaro che da lì non si sposteranno . Il Congresso Provinciale del Pd è in corso e terminerà con l’elezione del nuovo Segretario ma sul percorso si sentono ancora i tamburi di guerra che hanno scandito questi tredici mesi di contro interno tra le componenti

È successo anche stavolta. La zona della scaramuccia è Veroli: la stessa città che un anno fa vide consumarsi lo strappo tra Area Dem (Francesco De Angelis) e Rete Democratica (Sara Battisti) con i Riformisti (Riformisti).

Cosa è accaduto

Antonio Pompeo

Ieri l’ex presidente della Provincia Antonio Pompeo ha messo il dito nella piaga: le alleanze civiche trasversali, quelle che tengono insieme centrosinistra e pezzi di centrodestra, senza simboli, senza bandiere, senza imbarazzi. Costruite su un progetto amministrativo e non su un’architettura politica: si decide quali strade si vogliono costruire, su cosa si vuole puntare, cosa si vuole fare nei 5 anni successivi nella propria città. Il sindaco si fa garante di quel progetto e chi si riconosce in quella formula sale a bordo ammainando prima la propria bandiera di Partito. La politica? Si fa fuori dall’Aula. In Consiglio si amministra. (Leggi qui: Pompeo, il Pd e la paura di chiamare le cose con il loro nome).

Oggi, a Pompeo nessuno ha risposto direttamente. Sarebbe stato riaccendere la polemica proprio mentre si sta andando a celebrare la pace sull’altare del Congresso provinciale. Ma sono arrivate tre risposte laterali, come nel biliardo di una volta. Tre stecche diverse, un solo tavolo. Una dal presidente regionale del Pd Francesco De Angelis. Una dal sindaco Germano Caperna di Veroli, cioè uno dei tre grandi Comuni ciociari governati da un’alleanza trasversale (come Sora e Ferentino). Ed una dalla vicesindaca e dirigente provinciale Dem, Francesca Cerquozzi.

Tre voci diverse. Un messaggio solo: il civismo non è una colpa. Semmai è una soluzione.

De Angelis: il civismo sdoganato dall’alto

Francesco De Angelis

Francesco De Angelis ha parlato da presidente regionale, e si è sentito. Tono istituzionale, lessico misurato, nessuna concessione alla polemica. Ma il punto politico è stato messo giù con una chiarezza che difficilmente si può fraintendere.

Il Partito Democratico, dice De Angelis, deve essere aperto. Al civismo, alle associazioni, alle energie migliori dei territori. Non per folklore, ma per costruire “un progetto politico largo, credibile e condiviso”. Parole che, tradotte dal politichese, suonano più o meno così: se restiamo chiusi nel recinto del simbolo, non andiamo lontano.

Il passaggio chiave arriva quando parla di Veroli. Non in astratto, ma con i numeri. Due consiglieri diventati quattro. Non per miracolo, non per conversioni ideologiche, ma grazie a un progetto civico che ha funzionato. E che il Pd, dice De Angelis, non solo ha sostenuto, ma riconosce come valore politico e amministrativo.

È una risposta indiretta ma è netta. Se qualcuno temeva che il civismo fosse una deviazione tollerata, qui viene certificato come linea praticabile. Anzi, auspicabile.

Caperna: il sindaco che non chiede permesso

Germano Caperna

Germano Caperna invece non ha bisogno di traduzioni. Parla come governa: diretto, pragmatico, con una certa allergia per il purismo di bandiera. Lui nel Pd c’è stato a lungo: ha ricoperto la carica di Consigliere e capogruppo in Provincia; poi ha seguito Matteo Renzi nella scissione di Italia Viva fino a diventarne dirigente regionale. Ora è convintamente civico. (Leggi qui: Sindaci, seconde stanze e segreti di Fatima: il grande risiko delle candidature).

La sua frase circola già come un aforisma da congresso: con il purismo prendi due, con il funzionalismo civico ne prendi quattro. Non è solo una battuta. È una teoria politica condensata in una riga. E soprattutto è supportata dai fatti. Caperna non rivendica tessere. Rivendica risultati. Scuole, servizi, cantieri, cultura. E una maggioranza che tiene insieme sensibilità diverse perché tiene insieme, prima di tutto, la città.

Al congresso del Pd di Veroli lo ha detto senza giri di parole: lui è sindaco, non passacarte di logiche esterne. Non si candida alla Provincia, non fa il federatore di correnti. Fa il sindaco. Punto. Ed è qui che il messaggio diventa scomodo per qualcuno. Perché dimostra che il civismo non è un trucco elettorale, ma un metodo di governo. E che, piaccia o no, funziona anche per il Partito.

Cerquozzi: il partito al centro, ma nel mondo reale

Francesca Cerquozzi

La terza risposta è forse la più interessante. Perché Francesca Cerquozzi non difende il civismo contro il Partito. Difende il Partito dentro il civismo.

Il suo intervento è lungo, appassionato, a tratti persino militante. Parla di lavoro, sanità pubblica, diritti, pace, democrazia. Richiama la funzione sociale del PD, il suo dovere di stare dove le persone fanno fatica a vivere, non solo dove si fanno le mozioni.

E poi arriva Veroli. Trenta anni di governo amministrativo. Un modello che cambia pelle, ma non anima. Un centrosinistra aperto, capace di coalizioni larghe, che non rinuncia alla propria identità ma nemmeno la usa come clava. Cerquozzi lo dice chiaramente: la coalizione civica di Veroli è plurale, produce risultati, e il Pd ne è parte sostanziale. Non comprimaria. Non ospite. Parte.

È una risposta a Pompeo? Non lo dice. Ma quando parla di “avere il coraggio di chiamare le cose con il loro nome”, sembra quasi citare il suo argomento. Solo che il nome, qui, non è “alleanza spuria”. È “modello che funziona”.

Veroli come laboratorio, non come eccezione

Achille Migliorelli

Messe insieme, le tre risposte disegnano uno scenario preciso. Il civismo non è più una deroga. È diventato una linea politica riconosciuta, praticata, difesa. Dal sindaco, dal Partito locale, dalla leadership regionale.

E Veroli smette di essere un’eccezione tollerata. Diventa un laboratorio. Un caso di studio. Forse anche un messaggio per tutta la provincia di Frosinone. Non è un caso che Francesco De Angelis, nel suo intervento, abbia gettato uno sguardo sulle future Comunali di Frosinone. Senza dire – ma lasciando capire – che il civismo può essere l’arma in più per tornare a vincere dopo 15 anni: il civismo può essere la terza gamba dell’alleanza progressista che De Angelis vuole costruire con il Partito Socialista di Gian Franco Schietroma.

Antonio Pompeo aveva posto una domanda scomoda: il PD ha paura di chiamare le cose con il loro nome? Le risposte arrivate oggi dicono che il nome, ormai, è stato scelto. E che non fa più così paura. Resta da capire se questo coraggio durerà anche quando si passerà dalle parole ai prossimi candidati. Ma questa è un’altra storia. E arriverà presto.