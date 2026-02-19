Il codice-Palmisani: centrodestra unito nel nome di Cianfrocca

Il Segretario della Lega di Alatri Emanuele Palmisani parla del momento politico della città e della maggioranza. Soddisfatto del lavoro del gruppo consiliare e del vice sindaco Roberto Addesse. "Ma non sarà candidato a sindaco". L'importanza di una coalizione compatta guidata dall'attuale primo cittadino. "Solo così possiamo vincere ancora"

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

Non è una presa di posizione qualunque. È una messa a punto politica. La Lega rivendica il proprio baricentro nella maggioranza di Alatri, chiarisce il perimetro dei rapporti con gli alleati e soprattutto lancia un messaggio inequivocabile: l a linea è quella della continuità nel solco tracciato dal sindaco Maurizio Cianfrocca. Nessuna tentazione centrifuga. “Dividersi sarebbe un suicidio”.

A rompere il silenzio è il segretario cittadino Emanuele Palmisani, che sceglie di esporsi senza ambiguità, intervenendo su equilibri interni e prospettive future. Un intervento che suona anche come una chiusura preventiva alle indiscrezioni sulle presunte ambizioni di Roberto Addesse, archiviate con nettezza. La Lega, insomma, non apre fronti: li presidia.

E lo stesso vale se a pensare ad una divisione fosse l’area vicina al Governatore del Lazio, Francesco Rocca: martedì ha arruolato ufficialmente l’ex coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Damiano Iovino. Per recitare un ruolo non secondario alle prossime Comunali. (Leggi qui: La Lista Rocca irrompe sulla scena politica di Alatri).

“Abbiamo svolto un lavoro eccezionale”

Segretario, la Lega è il primo Partito della maggioranza che amministra Alatri per numero di Consiglieri, ben tre. Che giudizio dà dell’operato del suo Gruppo?

Giuseppe Pizzuti, consigliere della Lega

“Sono molto soddisfatto del lavoro svolto dal mio Gruppo tenendo conto del fatto che la maggior parte di loro è alla prima esperienza in amministrazione. Parlano i risultati ottenuti in questi anni soprattutto dal nostro assessore ai Lavori Pubblici Roberto Addesse.

“Erano anni che ad Alatri non si vedevano tutti questi cantieri aperti e questo sicuramente anche grazie anche alla collaborazione avuta con i nostri vertici regionali e nazionali”.

“Santoro valore aggiunto, con gli alleati tutto ok”

Nei mesi scorsi si è aggiunto al Gruppo anche il Consigliere Umberto Santoro ora candidato alle Provinciali: come valuta il suo arrivo?

da sinistra Emanuele Palmisani, Nicola Ottaviani, Umberto Santoro, Pasquale Ciacciarelli

“Siamo stati felicissimi di accoglierlo nel nostro Gruppo sia per il suo valore a livello locale che provinciale. E’ un vero valore aggiunto alla nostra squadra ed è per questo che è stato candidato alle elezioni Provinciali. Una candidatura importante per la nostra città”.

“Una candidatura voluta, convinti che sia possibile tornare ad eleggere un consigliere provinciale di Alatri, come avvenuto quattro anni fa e come sfiorato appena due anni fa. Ecco perché con l’occasione faccio un appello al giusto senso di responsabilità a tutti i Consiglieri comunali della nostra città”.

Cambiamo tema. La coalizione ha vissuto momenti di fibrillazione in passato. Oggi come è la situazione e il rapporto con gli alleati?

“Per quanto riguarda il legame con i nostri alleati c’è un rapporto serio di grande rispetto e collaborazione. E’ vero ci sono stati dei momenti più faticosi nel gestire alcune situazioni ma con il giusto buonsenso tutto è tornato alla normalità”.

“Addesse candidato a sindaco? Fantapolitica”

Tra poco più di un anno si torna al voto ed i rumors non mancano. La Lega può mettere in campo risultati concreti con il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici Roberto Addesse: ha qualche ambizione di fare il salto verso la fascia di sindaco?

Roberto Addesse

“In questo momento la Lega e il nostro vice sindaco Roberto Addesse sono concentrati nello svolgere il lavoro amministrativo e portare a termine i progetti messi in cantiere. E non c’è nessuna ambizione di fare altro”.

Addesse aspira a candidarsi come sindaco?

“Si tratta solo di rumors di piazza come tanti altri che si sentono in questo periodo che precede le elezioni amministrative. Voci messe in giro ad arte.Non c’è nulla di nulla. E’ fantapolitica”.

“Solo unito il centrodestra può confermarsi”

Il sindaco Maurizio Cianfrocca è un civico ma sostenuto da tre forti Partiti. Questa formula sarà replicata o è ancora presto per avere certezze?

Maurizio Cianfrocca

“Il centrodestra ha un sindaco che è Maurizio Cianfrocca. Credo che la formula che ci ha permesso di vincere queste elezioni andando uniti sarà replicata. E’ l’unico modo per riconfermare il buon governo di questi anni ed andare avanti per altri cinque anni minimo. Al contrario a mio giudizio sarebbe un suicidio e non ne vedo nessun motivo. L’unità sarà fondamentale”.

A naso ci si può aspettare qualche sorpresa su questo fronte, viste le voci sottotraccia, o tutto filerà liscio?