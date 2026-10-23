Il Comitato benedice Quadrini ma avverte: «Le carte ci sono già»

Il Comitato incassa la svolta del sindaco Quadrini con un galileiano «Eppur si muove!», ma avverte: i dati esistono già e la tutela delle Cascate non può finire impantanata nella burocrazia.

Irene Mizzoni Phoenix ex cineribus suis resurget

La mossa d’attacco del sindaco Massimiliano Quadrini ha segnato il punto di svolta. La delibera di Giunta n. 123 e il vertice con Regione Lazio e Soprintendenza tenuto nelle ore scorse hanno tracciato la rotta dell’Amministrazione comunale di isola del Liri sul futuro delle cascate che caratterizzano la città. (leggi qui: Cascate, Quadrini accoglie la sfida: c’è la delibera per lo studio e il Tavolo Tecnico).

La reazione del Comitato per la difesa delle cascate del Liri non si è fatta attendere. A prendere la parola è il presidente Costantino Mancini Terracciano. Il fronte civico incassa con favore il cambio di passo del Comune: ma fissa subito i paletti operativi e politici.

La cautela di Mancini Terracciano

Il presidente Costantino Mancini Terracciano in consiglio comunale

Il Comitato sceglie la via di un’apertura diplomatica verso l’amministrazione comunale ma senza assegni in bianco. Mancini Terracciano accoglie la novità richiamando il famoso detto di Galileo Galilei : ​”Eppur si muove! Abbiamo appreso con grande soddisfazione che finalmente, a seguito delle numerose iniziative intraprese dal Comitato, infine qualcosa si sta muovendo“. ​L’associazione riconosce l’importanza del tavolo riunito a Roma con Comune – Regione – Soprintendenza . Apprezza il pressing continuo ed evidenzia il mutato clima politico in Consiglio comunale, dove il tema trova ora spazio trasversale tra maggioranza e opposizione.

Sull’affidamento dello studio specialistico deciso dall’amministrazione Quadrini per analizzare la portata dei salti e le concessioni idroelettriche, il Comitato solleva un’obiezione di sostanza: la mappa del fiume non è un foglio bianco. ​Mancini Terracciano ricorda l’esistenza di un lavoro di ricerca già completo e documentato:

​”Non possiamo non rilevare che una cospicua quantità di questi dati è già facilmente rinvenibile nell’accurata ricerca compiuta dai fratelli Amleto ed Edmondo Iafrate e riportata nel loro libro ‘Le sette bocche del Regio Palazzo e il declino delle Cascate’“.

​Dagli atti riemersi dal passato emerge un quadro chiaro. Le concessioni accordate alle società private erano talmente abbondanti che la centrale di Valcatoio dovette chiedere sua sponte una riduzione dei volumi, poiché la quota teorica superava persino la portata reale del Liri. ​Per Mancini Terracciano quel volume va usato subito:

​”Riteniamo che il libro citato possa quantomeno costituire un imprescindibile contributo per i tecnici che saranno incaricati dal Comune“.

​La vertenza paesaggistica: ecomostri e “salsicciotti”

(Foto © Fondo Piemontese)

Il Comitato sposta il focus dall’ingegneria idraulica alla tutela dell’identità visiva dei luoghi. L’Autorità di Bacino Distrettuale ha già chiarito il campo: la criticità principale riguarda la natura paesaggistica. ​Su questo punto Mancini Terracciano alza il tiro e pone domande dirette all’Amministrazione: ​”Anche qualora gli studi da effettuare evidenziassero la legittimità delle autorizzazioni concesse e la correttezza degli attingimenti, potremmo mai lasciare le Cascate nello stato miserevole in cui si trovano?“

​Il presidente indica due precise ferite aperte sul fiume: ​”Potremmo mai affermare che l’ecomostro posto alla sommità di quello che resta della cascata del Valcatoio sta bene così o che potrebbe tranquillamente rimanere a monte della Cascata Grande quel ‘salsicciotto’ che ne mutila il suo braccio sinistro?“

​Il Comitato chiede di allargare il tavolo tecnico anche ai settori regionali e provinciali che gestiscono la tutela ambientale.

Il monito burocratico e la richiesta di accesso agli atti

Massimiliano Quadrini

In vista della costituzione del futuro Tavolo Tecnico e dell’iter per il Monumento Naturale, il Comitato richiama la politica alle sue responsabilità. Il rischio è che le carte fermino l’azione. ​Mancini Terracciano cita direttamente Winston Churchill:

​”Ci sembra evidente che l’ammonimento da tener presente quando si ha a che fare con numerosi livelli burocratici resta sempre quello di Winston Churchill: ‘Se vuoi fare una cosa, falla; se vuoi che non venga fatto nulla nomina una commissione‘”.

​Il Comitato conclude confermando la piena disponibilità a collaborare con il sindaco e con tutte le forze politiche, rivendicando la propria totale indipendenza di Partito. La condizione imprescindibile resta la trasparenza: il fronte civico attende l’esito positivo dell’istanza di accesso agli atti presentata al Comune per verificare passo dopo passo ogni singolo documento.

(Foto di copertina © DepositPhotos.com).