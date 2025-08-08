Il Comune di Frosinone ed i giochi di potere

Tutti gli scenari in vista di un autunno caldissimo per l'Amministrazione del capoluogo. Maggioranza sempre più fragile dopo l'approvazione della delibera sul BRT. FdI, Max Tagliaferri e Lista per Frosinone - contrari al progetto del Bus Rapid Transit - come si muoveranno a settembre? E le varie anime dell'opposizione riusciranno a compattarsi?

Nel 1992 il leggendario attore americano Harrison Ford portava sul grande schermo, con il film action thriller “Giochi di potere“. Protagonista: il personaggio di Jack Ryan, l’analista della CIA esperto di terrorismo internazionale. Il film è una spy story, adrenalinica ed avvincente, ambientata tra Stati Uniti e Irlanda che tiene inchiodato il pubblico sulla poltrona fino all’ultimo istante, un mix ben riuscito di intrighi, complotti, strategie, e colpi di scena, che vede la CIA protagonista nella lotta al terrorismo.

Palazzo Munari non è certamente Langley in Virginia, dove c’è la sede della CIA, ma anche al Comune capoluogo alla ripresa delle attività in autunno, le strategie, le tattiche (spesso sottotraccia) e i giochi di potere, saranno certamente i protagonisti della vita politica cittadina.

Autunno caldissimo

Il BRT delle polemiche

Se l’estate è stata calda, l’autunno potrebbe essere caldissimo per il sindaco Riccardo Mastrangeli e la sua maggioranza multicolor. L’approvazione della delibera sul BRT (il Bus Rapid Transit, la circolare elettrica che viaggierà su una corsia privilegiata per collegare lo Scalo con De Matthaeis) pur importantissima e strategica dal punto di vista amministrativo, potrebbe essere “sanguinosa” invece, per quanto riguarda l’aspetto politico.

Averla portata a casa rappresenta senza alcun dubbio una vittoria per Riccardo Mastrangeli. Resta però da capire a quale prezzo. E’ nota la contrarietà al progetto da parte di Fratelli d’Italia che, infatti, non ha fatto partecipare i suoi due assessori alla seduta di giunta che lunedì scorso ha approvato la delibera. Un’assenza parecchio rumorosa. Come è altrettanto nota l’irritazione verso il percorso del BRT del presidente del Consiglio Comunale Max Tagliaferri, che ha addirittura lasciato il suo gruppo consiliare: la lista Ottaviani. (Leggi qui: Maggioranza in panne sul BRT: FdI spegne i motori, Mastrangeli forza la mano).

Mastrangeli tira dritto

Il sindaco Riccardo Mastrangeli

Entrambi sono stati completamente “ignorati” da Mastrangeli nell’affrontare il voto sul BRT, le loro contrarietà non sono state nemmeno prese in considerazione. E a bocce ferme, sulla vicenda il sindaco non ha usato la diplomazia, ma è stato piuttosto “tranchant”.

Nell’intervista rilasciata a questa testata, Riccardo Mastrangeli ha detto: “L’assenza di Fratelli d’Italia in Giunta è solo l’ultimo segnale. Purtroppo non si sono visti nemmeno all’inaugurazione della piazza allo Scalo: anche quella era una priorità ed un obbiettivo centrato. E neppure erano presenti all’inaugurazione della nuova scuola di Madonna della Neve che ospiterà oltre 300 bambini“ . (Leggi qui: Mastrangeli all’attacco: “Mi ricandido. E sul BRT non si torna indietro”).

Il gruppo consiliare FdI e le assessore Alessia Turriziani e Simona Geralico

Non sarà facile dunque far rimarginare la ferita. FdI non può perdere la faccia. Troppo e per troppo tempo. Come non sarà facile “recuperare” i rapporti con la Lista per Frosinone, quella del vice sindaco Antonio Scaccia, che in aula tramite il suo capogruppo, Corrado Renzi ha detto chiaramente che i loro voti non vanno più considerati scontati e che ogni punto all’ordine del giorno da approvare verrà valutato.

Maggioranza fragile e le tre certezze di Riccardo

Alessandro Mandarelli e Domenico Marzi

Il quadro politico, quindi, è talmente fragile in maggioranza, che anche un leggero colpo di tosse autunnale rischia di far tremare l’intero sistema. Si tratta però solo di un rischio ipotetico. In realtà nessuno, tanto in maggioranza, quanto in opposizione, ha interesse, o la forza, per far cadere l’amministrazione prima della scadenza naturale del 2027. Troppo rischioso, troppe le incognite, pochissime le certezze. In ogni caso, nessuno sega il ramo dell’albero sul quale è seduto. Ca va sans dire. In mezzo a tanta confusione qualche certezza, come detto, c’è.

Una si chiama Domenico Marzi, ex sindaco Pd del capoluogo. Senza di lui ed i suoi consiglieri Alessandra Mandarelli e Carlo Gagliardi (Papetti non gioca questa partita), entrambi con un vissuto politico nel centrodestra, non solo le delibere non passano, ma il Consiglio Comunale non si apre nemmeno. Il sodalizio Mastrangeli-Marzi c’è, funziona ed è destinato a durare. Addirittura, forse anche alle prossime elezioni. Con buona pace di chi, sia in maggioranza che in opposizione, questa intesa non la digerisce.

La nuova guardia e la candidatura

Antonio Scaccia (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

La seconda è che il sindaco ha arruolato una nuova guardia pretoriana: la Lista Ottaviani. La vecchia, formata da FdI e dalla Lista di Scaccia, si è congedata. Non è dato sapere se solo temporaneamente, o a tempo indeterminato.

La terza certezza è che Mastrangeli si ricandiderà a sindaco. E questa volta senza passare per le primarie. Quest’ultima non è ancora una certezza ma sta facendo le pratiche per diventarla. Specialmente se Fratelli d’Italia punterà su un proprio candidato sindaco. (Leggi qui: Mastrangeli all’attacco: “Mi ricandido. E sul BRT non si torna indietro”).

Guardando oltre l’orizzonte comunale, le elezioni provinciali di fine anno, o inizio prossimo, diventano la vera partita. Tutti i Partiti, dal centrodestra al centrosinistra, sanno che i voti ponderati di Frosinone possono fare la differenza per far eleggere a Palazzo Jacobucci candidatura blindate. Anche per questo, nessuno vuole rischiare elezioni anticipate a casaccio: meglio tenere la baracca in piedi, anche se tenuta insieme con lo scotch.

E l’opposizione è un puzzle tutto da comporre

Angelo Pizzutelli, Norberto Venturi e Fabrizio Cristofari del gruppo consiliare Pd

Se la maggioranza è un campo minato, l’opposizione è ancora un puzzle con tessere mai messe insieme. I nove consiglieri eletti con Mastrangeli ma ora in opposizione, non hanno ancora trovato una intesa con il centrosinistra PD-PSI. La domanda è: l’hanno mai cercata? Dem e socialisti in Aula viaggiano ognuno per conto proprio. L’unica cosa che per ora li accumuna è la richiesta di dimissioni di Mastrangeli. Il risultato? E come guidare una Ferrari ma sotto il cofano con il motore di una cinquecento. Quando corre?

Una novità da alcuni giorni c’è: il gruppo consiliare del Partito Democratico ha calzato gli anfibi ed è sceso in campo. Ha iniziato ad attaccare ai fianchi ed in maniera frontale il sindaco. (Leggi qui: Il PD impugna il tomahawk: assalto (politico) a Fort Mastrangeli). Oggi l’affondo è firmato da Norberto Venturi, già presidente d’Aula negli anni del centrosinistra. Scrive che “La manipolazione del passato è un’arte antica della politica, tanto più facile per chi è abile ed abituato a giocare con le parole. Un compianto poeta dialettale frusinate, Paolino Colapietro, diceva che ci sono persone che riescono a dire il contrario della realtà : “gli uinghi (i vimini) so’ turture (bastoni) e gli gigant so criature (bambini) ”.

Rimprovera il velato riferimento al Ventennio. E per andare sul concreto si preoccupa non tanto di quella rimozione storica ma della rimozione della stagione del buongoverno del centrosinistra a Frosinone: “una fase amministrativa che è stata di profondo cambiamento della città : Villa comunale come centro di riferimento, via Aldo moro, Rifacimento del Centro storico, Monti lepini , complesso scolastico di Via Cavoni, Cittadella dello sport e della cultura, con piscina olimpionica e conservatorio”.

Visione fallimentare

Norberto Venturi

Il medico chirurgo si domanda quale contributo abbiano dato alla città di Frosinone i 13 anni ininterrotti di centrodestra. Per Norberto Venturi “ il fallimento del centrodestra è soprattutto in termini di visione della città. Più di tre anni fa il sindaco appena eletto, disse che il Piano urbano della mobilità sostenibile avrebbe caratterizzato la sua consiliatura, sulla base di un programma condiviso del centro destra. Di quel progetto il BRT rappresentava il fulcro. Annunciò un cambiamento epocale della città, evocando addirittura la modernità di Vilnius Capitale della Lettonia. (…) Oggi all’utilità del BRT crede solo il sindaco e forse neanche i progettisti. Non c’è traccia di una seria proposta per abbattere l’inquinamento. L’ascensore inclinato è fermo da cinque anni e ci si ostina pervicacemente a non percorrere la strada più semplice della riparazione della linea attuale prima ancora della seconda linea lontanissima nel tempo.

venturi punta il dito sui disagi che stanno vivendo i cittadini. “ La rivoluzione dei sensi unici, senza alcun risultato pratico, ha gettato nel caos interi quartieri. Sul piano più strettamente politico nove consiglieri del centro destra sono da oltre un anno fuori dalla maggioranza. Il presidente del consiglio comunale ha contrastato il sindaco su tutto ed è uscito dalla lista Ottaviani. Il gioco in voga tra i consiglieri è quello del più bel figo del bigonzo in una gara dal profondo senso politico, di piaggieria sul miglior sindaco”.

Fai le valigie

Norberto Venturi (Foto: Giornalisti Indipendenti)

Rinnova l’invito al sindaco a rassegnare le dimissioni e riportare la città alle urne, chiedendo direttamente agli elettori un loro parere. “ Prendere atto di tutto questo non solo è buon senso ma un preciso dovere nei confronti dei cittadini . Capire se si hanno ancora i numeri e la forza politica per andare avanti , ma che allo stato stesso i numeri ci dicono altro, facendo apparire le dimissione un atto di rispetto”.

Lancia un segnale alle forze di centrosinistra affinchè ritrovino un terreno comune di confronto e di sintesi. “Le forze di opposizione debbono avere la capacità di trovare un momento di sintesi, facendo appello alla città, anzi stimolandola alla partecipazione ed alla proposta in un confronto senza pregiudiziali sulle indicazioni di ciascuno. Questo consentirà la riapertura di un dialogo con chi non potrà mai trovare nel centro destra una risposta alla propria istanze di miglioramento della città”.

A Frosinone, la politica è un gioco di potere e di equilibri, alcuni anche piuttosto instabili, dove tutti litigano, ma nessuno vuole davvero rompere. Perché in fondo, come diceva Andreotti, “il potere logora chi non ce l’ha”. E al Comune Capoluogo, nessuno vuole restare logorato.