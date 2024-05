Il Comune si libera per trent’anni di Ruspi ed ex Bankitalia

A Latina sia il Garage Ruspi che l'ex Banca d'Italia vanno alla Sapienza. Il Comune si scrolla di dosso spese e difficoltà di gestione. L'università arriva in Centro

Alla fine, è andata come anche l’opposizione aveva paventato nelle scorse settimane. Tra carenza di idee per la gestione e soprattutto scarsità di risorse economiche per l’allestimento o la ristrutturazione, due immobili storici di fondazione di Latina andranno in gestione all’Università La Sapienza. Per 30 anni andranno all’ateneo l’ex sede della Banca d’Italia e l’ex Garage Ruspi. La delibera di giunta è stata approvata oggi e con essa lo schema di accordo tra l’amministrazione comunale e l’ateneo.

L’amministrazione lo dice chiaramente: i due immobili verranno concessi in uso per trent’anni all’università, dietro pagamento di un canone annuo, stimato in base al valore catastale degli immobili. Le strutture verranno consegnate nelle condizioni in cui si trovano ora e l’Università si farà carico di finanziare tutte le opere di riqualificazione e ammodernamento necessarie per le attività in programma all’interno della ex Banca d’Italia.

Alla scadenza del contratto, l’università riconsegnerà gli immobili che rientreranno nella piena disponibilità del Comune con l’acquisizione di tutte le migliorie.

I lavori da fare

Il rendering del garage

In dettaglio, nell’ex Banca d’Italia in piazza della Libertà andranno aule e laboratori per nuovi corsi di laurea, a vocazione territoriale, che La Sapienza attiverà entro un paio di anni. Il Comune manterrà comunque un’ala dell’immenso edificio per insediarvi uffici comunali, e liberare così spazi dove era in affitto, risparmiando sui relativi costi.

All’ex Garage Ruspi invece ci saranno spazi studio multimediali e servizi a supporto degli studenti. Secondo il Comune, gli iscritti nelle facoltà pontine (Medicina e Farmacia, Ingegneria, Economia) sono 4.200, metà dalla provincia, metà dal resto d’Italia, in particolare da Roma e Napoli.

La sindaca, Matilde Celentano parla di «occasione irripetibile per portare l’università in centro», all’indomani di molti progetti che in passato avevano tentato il medesimo obiettivo.

L’intuizione di Finestra

Ajmone Finestra

L’intuizione dell’università a Latina fu di Ajmone Finestra negli anni ’90. Riuscì a portare La Sapienza e l’ateneo si insediò negli edifici liberi, principalmente in quello che per decenni era stato il campo profughi Rossi Longhi, luogo di accoglienza di chi dall’Est Europa fuggiva verso il sogno di libertà e prosperità occidentale. Poi ci si spostò nell’ex Distretto Militare che si trova lì accanto, una volta che la leva obbligatoria fu eliminata e i Distretti dismessi.

Tutto oltre il primo anello di circonvallazione. Si voleva portarla in centro. Il primo fu Vincenzo Zaccheo a pensare, negli anni 2000, con l’accordo che avrebbe dovuto vedere l’ex Icos sulla Pontina (in procinto di essere demolito per fare spazio a un edificio di residenza agevolata con servizi) andare al comando provinciale della Guardia di Finanza, liberando così Palazzo M, e concedendolo alla Sapienza come Rettorato. Se ne fece nulla.

Via via le varie amministrazioni hanno concesso in comodato diversi altri immobili (vedi la sede di Medicina su corso della Repubblica, con la concessione pochi anni fa della ex falegnameria per aule e laboratori). Tutto intorno al quadrilatero via Ezio, corso Matteotti, viale XXIV Maggio, viale XVIII Dicembre.

Ed ora in Centro

La ex sede Bankitalia a Latina

Ora si arriva in centro, in immobili che, finora, si pensavano destinati ad altro. Il progetto originario della ristrutturazione del Ruspi lo vedeva finalizzato a spazio espositivo e museale, con spazi coworking per giovani solo al primo piano. Ma sono emerse difficoltà e costi di gestione, dal riscaldamento all’eliminazione dell’umidità.

L’ex Banca d’Italia, acquistata sotto la giunta Coletta, avrebbe dovuto ospitare esposizioni di livello nazionale, grazie anche al caveau corazzato. O diventare una centralissima “Casa di quartiere” o ancora ospitare spazi di aggregazione dedicati ai giovani. Ora la decisione: tutto alla Sapienza.