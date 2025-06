Il congresso col voto ponderato: Sora come Waterloo (ma vince Fazzone)

Il congresso di Sora ha rivelato una lotta politica accesa, dominata da Claudio Fazzone, che ha consolidato il suo potere nel Lazio. Nonostante la competizione di Vittorio Di Carlo, il risultato ha evidenziato il dominio intransigente della sua strategia, lasciando un messaggio chiaro.

Carlo Alberto Guderian già corrispondente a Mosca e Berlino Est

A Sora, oggi, il cielo era limpido, l’aria tesa e le schede bollenti. Altro che tranquillo congresso di circolo. Quello andato in scena nella città di Vittorio De Sica sembrava il remake in salsa ciociara della resa dei conti combattuta a Waterloo, tra le truppe di Napoleone Bonaparte e gli eserciti britannico-olandese-tedesco del Duca di Wellington alleato dei prussiani del feldmaresciallo Gebhard Leberecht von Blücher. Uno scontro all’ultimo voto, con tanto di truppe cammellate, generali in prima linea ed il manuale Cencelli usato come scudo.

Nessuna manovra scorretta. Anzi, strategia politica allo stato puro. E chi si meraviglia significa che non ha mai assistito ad uno dei Congressi della gloriosa Democrazia Cristiana. E chi conosce la politica sa bene che è nei dettagli che si nasconde il potere. Oggi a Sora Forza Italia ha voluto far sapere a tutti che nel Lazio, e in particolare nella provincia di Frosinone, si vota solo come dice Claudio Fazzone.

Napoleone e l’artiglieria pesante

Vittorio Di Carlo

Il potentissimo senatore di Fondi, signore delle tessere e zar indiscusso degli azzurri del Lazio Sud, non ha lasciato nulla al caso. Per il congresso del circolo di Sora, il primo dopo secoli in cui si è contati davvero (niente acclamazioni, niente pacche sulle spalle e nemmeno un buffet decente), Fazzone ha deciso che la vittoria doveva essere non solo netta, ma anche pesante. Una prova muscolare. Di quelle che restano impresse.

Contro di lui, o meglio contro la sua macchina da guerra, aveva provato a schierarsi Vittorio Di Carlo, forzista di lungo corso, sorano doc, uno che le tessere le aveva fatte davvero. È stato uno dei colonnelli della prima ora: la sua decisione di schierarsi in questo congresso è stato come il ritorno di Napoleone dopo Sant’Elena. Per questo ha registrati tanti iscritti, entusiasmo di base, un po’ di orgoglio locale.

Sergio Cippitelli

Ma niente di tutto questo ha potuto competere con l’artiglieria pesante fatta arrivare da Fondi. Perché Fazzone il risultato se lo è cucito addosso: ha candidato alla guida del circolo nientemeno che Sergio Cippitelli, ex sindaco di Broccostella ed ex presidente del Consiglio Provinciale ai tempi del presidente Antonello Iannarilli. Uno di casa nella stanza dei bottoni, certo, ma non esattamente “l’uomo del popolo sorano”. Un paracadutato? Forse. Un segnale? Sicuro.

Vota anche Fazzone

Claudio Fazzone (Foto: Luigi Mistrulli © Imagoeconomica)

E come se non bastasse, il Senatore è arrivato a Sora di persona. Lo ha fatto con la grazia dell’imperatore in visita ai feudi ribelli. Con lui, il deputato europeo Salvatore De Meo che proprio Fazzone scoprì e lanciò come sindaco di Fondi eletto e rieletto con percentuali bulgare. A Sora anche la parlamentare Patrizia Marrocco, ex di Paolo Berlusconi ed eletta nella circoscrizione Lazio 2.

Ora, uno potrebbe dire: e che c’entrano loro con Sora? C’entrano, eccome. Perché i voti dei parlamentari valgono 15. Si chiama voto ponderato: un loro clic sull’urna vale quanto una intera squadra di iscritti. Tre parlamentari, 45 voti messi subito in cascina. Di Carlo aveva l’unico voto ponderato del consigliere comunale Salvatore Meglio (5 voti). Fate voi i conti: era come giocare a briscola con il mazzo segnato.

Al di là dei voti

(Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

Alla fine si è conclusa 118 a 60. Anche togliendo i 45 “pesati” dell’armata Fazzone, la vittoria sarebbe arrivata lo stesso. Ma non è quello il punto. Il punto è il messaggio: “Questa è casa mia e qui comando io”. E casa sua, ormai, è tutto il Lazio. Un messaggio che Gianluca Quadrini, presidente del Consiglio provinciale e prossimo aspirante a tutto, avrà ben compreso. Perché piazzare Cippitelli a Sora è come mettere un radar a dieci metri dalla tua villa: serve a controllare chi entra e chi esce. E a ricordare chi paga il cancello.

Il congresso sorano, quindi, non è stata solo una conta. È stata un’investitura con tanto di benedizione senatoriale, un’operazione chirurgica fatta con il bisturi delle tessere e l’anestesia del potere. Se qualcuno pensava che Forza Italia fosse in sonno, qui ha avuto la sveglia. E non è suonata dolcemente.

Da oggi, a Sora e dintorni, si sa che per sfidare Fazzone servono più delle tessere. Serve una corazzata. E forse anche un miracolo.