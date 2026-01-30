Il Consiglio come un Cubo di Rubik: colori che cambiano a ogni mossa

Due cambi di gruppo in poche ore rimettono in discussione gli equilibri del Consiglio comunale di Frosinone. Tra Lega, civiche e Fratelli d’Italia, il Cubo di Rubik della maggioranza Mastrangeli gira ancora.

Se qualcuno, ieri mattina a Frosinone, pensava di aver finalmente capito la geometria politica – variabile – del Consiglio comunale, questa sera è di nuovo punto e a capo. Un giro a destra, uno in alto, uno a sinistra: il Cubo di Rubik della maggioranza Mastrangeli cambia colore a ogni mossa. E quando sembra che un lato sia finalmente a posto, con tutti i cubetti allineati nella faccia giusta, ecco che qualcuno rimescola tutto e ti ritrovi con un arancione tra i rossi. Un cubo senza fine, insomma.

Nelle ultime ore sono arrivati due annunci di cambio Gruppo che raccontano molto più di quanto dicano ufficialmente.

I due cambi

Riccardo Mastrangeli e Dino Iannarilli

Il primo era nell’aria. Il consigliere Marco Sordi lascia la lista Vicano e approda nel gruppo consiliare della Lega. L’annuncio è arrivato durante la cerimonia di inaugurazione della nuova sede del Carroccio in via Piave, nella parte bassa del capoluogo. Una collocazione senz’altro più coerente con il percorso politico già avviato da Sordi.

Il Gruppo consiliare della Lega sale così a due Consiglieri – Marco Sordi e Dino Iannarilli – archiviando finalmente anche il paradosso di un capogruppo “formale”, Giovanni Bortone, seduto all’opposizione. Sordi sarà il nuovo capogruppo: una mossa che rafforza il partito e, di riflesso, anche il sindaco Riccardo Mastrangeli.

Sergio Crescenzi

Il secondo annuncio invece è clamoroso. Sergio Crescenzi e Marco Ferrara, ormai ex Fratelli d’Italia, lasciano il gruppo meloniano e scelgono di aderire alla civica Identità Frusinate, l’esperimento politico dell’imprenditore Marcello Nanogistis. Un gruppo che già esprime in Consiglio l’avvocato Christian Alviani e che ora sale a quota tre.

Numeri che contano, eccome.

Credere che tutto questo – compresa la frattura consumata appena ieri tra la lista del vice sindaco Antonio Scaccia e la Lega, almeno quella riconducibile all’asse Durigon–Ciacciarelli – sia frutto del caso, è un esercizio di fantasia. «A pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina», diceva Giulio Andreotti. E qui il calendario parla chiaro. (Leggi qui: Scaccia–Lega, lo strappo che cambia le regole del gioco).

Province, Comunali e il nuovo baricentro del potere

Due le date che spiegano tutto: le elezioni Provinciali di marzo e le comunali del prossimo anno. A Frosinone nessuno muove una pedina senza guardare almeno due mosse avanti. Sulla carta, per Mastrangeli non cambia nulla: tutti i passaggi restano nell’orbita della maggioranza. Nella sostanza, però, gli equilibri politici cambiano eccome.

Il vero vincitore di questo ennesimo terremoto consiliare sembra essere il vice sindaco Antonio Scaccia. L’asse politico costruito tra il suo gruppo consiliare e Identità Frusinate porta in dote sette consiglieri, abbastanza per eleggere da soli un consigliere Provinciale. Un dato che pesa come un macigno nelle trattative che verranno.

Si consolida la Lega, che ritrova una fisionomia più lineare e un peso politico maggiore in Aula. E di conseguenza si rafforza anche il sindaco, che della Lega è espressione. Ma c’è anche chi esce indebolito. Fratelli d’Italia passa in poche ore da cinque a tre consiglieri, senza considerare l’incognita Paolo Fanelli. Difficile immaginare che l’operazione sia stata accolta con entusiasmo.

Conseguenze in Giunta

Aldo Mattia (Foto: Erica Del Vecchio © Teleuniverso)

Ridimensionata anche l’area riconducibile all’onorevole Aldo Mattia che con Ferrara e Crescenzi perde due riferimenti in Consiglio e soprattutto la possibilità di rivendicare una presenza in Giunta.

Ed è proprio sulla Giunta che ora si concentreranno le attenzioni.

Identità Frusinate, numeri alla mano, ha titolo per chiedere un assessore. Il nome più accreditato resta quello di Sergio Crescenzi, che in Giunta ci sarebbe dovuto già andare con Fratelli d’Italia. Ma tutto dipenderà dall’eventuale ingresso in Consiglio del primo dei non eletti meloniani, Franco Napoli.

Laura Vicano

Nel frattempo, la posizione dell’assessora Laura Vicano appare più fragile che mai, avendo perso l’unico consigliere di riferimento. Il suo posto potrebbe diventare moneta di scambio. E a beneficiarne potrebbe essere proprio la lista di Scaccia, che deve ancora indicare un nome.

Il Cubo di Rubik consiliare continua a girare. Se prima la situazione era fluida, oggi è allo stato gassoso. E, probabilmente, non ha ancora finito di sorprendere.