Il Consiglio comunale delle verità

Cosa c'è da aspettarsi dal Consiglio comunale di giovedì a Frosinone. Quali sono i punti all'ordine del giorno e come verranno votati. Chi bisognerà osservare e perché

Il Consiglio Comunale di Frosinone si svolgerà giovedì 24 alle ore 19. Come sempre in seconda convocazione cioè riproponendo i temi non trattati in prima battuta: in questo modo basta un numero di voti infinitamente inferiore per approvarli. Tattiche d’Aula. Che a Frosinone sono ormai consuetudine.

Quattro gli argomenti che verranno discussi. C’è la proroga del mandato alla Commissione Statuto. Poi la variazione al Bilancio di previsione come deciso dalla Giunta il 26 agosto. C’è l’approvazione del Bilancio Consolidato per l’esercizio 2023 del Comune di Frosinone. Infine il riconoscimento di un debito non previsto in Bilancio, creato da una sentenza esecutiva del Giudice di Pace, la 163/2024.

ASPETTI TECNICI E POLITICI

(Foto © Massimo Scaccia)

Sul piano tecnico. La proroga del mandato della Commissione serve per consentirgli di completare la revisione dello Statuto. Non ci saranno differenziazioni tra i Consiglieri di maggioranza e di opposizione: il punto verrà votato all’unanimità.

Per quanto riguarda gli altri punti si tratta di documenti con natura finanziaria e patrimoniale. Sono necessari ma per loro invece è lecito supporre posizioni differenti tra maggioranza di centrodestra e minoranza di centrosinistra. Fin qui tutto normale.

Sul piano politico la situazione è più complessa. Specialmente se sul riconoscimento del debito fuori bilancio dovesse mancare qualche voto di maggioranza. Ad esempio, potrebbe accadere che qualche Consigliere, pur presente in Aula, esca e non voti: allora si aprirebbe una nuova frattura politica con il sindaco Riccardo Mastrangeli. Il voto mancante non potrebbe essere relegato a prassi normale visti i precedenti.

TUTTO VERRA’ APPROVATO

Francesca Campagiorni (Foto © Massimo Scaccia)

Mastrangeli al momento non ha alcun problema di tenuta e di numeri e difficilmente ne avrà fino al 2027. Tutti i documenti in discussione giovedì verranno approvati, su questo non esite dubbio. Bisognerà solo vedere con quanti voti. La soglia di sicurezza si attesta oggi a 17 – 18 voti, al lordo di qualche legittimo impedimento di qualcuno.

Anche perché il recente passaggio in maggioranza della Consigliera Francesca Campagiorni con la sua adesione alla lista di Fratelli d’Italia, ha ulteriormente rafforzato il Centrodestra. Mentre il Centrosinistra si è proporzionalmente indebolito, almeno numericamente. (Leggi qui: Cosa significa il salto di Campagiorni dall’opposizione alla maggioranza).

Non è affatto peregrino ipotizzare che Mastrangeli giovedì sera in Aula consiliare possa “intercettare” anche qualche voto dell’opposizione nell’approvazione di tutti documenti all’ordine del giorno. Quello del Consigliere della Lista Marini Andrea Turriziani alla SNAI è quotato a percentuali veramente popolari, tipo la vittoria del Real Madrid sul Las Palmas, ultimo in classifica nel campionato spagnolo. Sarebbe l’ennesimo segnale di una chiara volontà di “varcare il rubicone”. Se non ora, quando?

GLI OSSERVATI

Pasquale Cirillo (Foto © Massimo Scaccia)

Da osservare poi anche l’atteggiamento in Aula ed il relativo voto sui documenti in discussione anche del Gruppo dei Consiglieri Malpancisti ufficiali. Potrebbero scegliere una linea bellicosa o pacifista.

In particolare, dei due consiglieri del gruppo di Forza Italia Maurizio Scaccia e Pasquale Cirillo.

La sensazione è che l’approccio di Forza Italia verso il sindaco (civico ma di indicazione leghista) potrebbe cambiare se si dovesse trovare un punto di equilibrio in Regione tra Forza Italia – Lega e Fratelli d’Italia, con la ricomposizione della frattura politica che dura ormai da quasi 3 mes. Non è mai troppo tardi per sotterrare l’ascia di guerra.

Come disse il celebre scienziato inglese Alexander Graham Bell, il primo a brevettare un telefono funzionale “A volte ci fissiamo così a lungo su una porta che si sta chiudendo che vediamo troppo tardi quella che si sta aprendo.”