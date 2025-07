Il Consiglio dei numeri (e dei nervi): Bilancio, promesse e qualche trappola

Il Consiglio Comunale di Ceccano, previsto per il 29 luglio, affronterà questioni finanziarie complesse, tra debiti fuori bilancio e variazioni al bilancio. Il sindaco dovrà presentare le linee programmatiche, mentre le opposizioni preparano forti contestazioni. Un incontro già strategico.

Alle 9 in punto, lunedì 29 luglio, qualcuno alzerà la serranda di Piazza Municipio a Ceccano col caffè ancora a metà. Altri si piazzeranno in Sala Consiliare con la cartellina sotto al braccio, un sorriso teso e la speranza che la seduta “non duri troppo”. Illusi. Perché a guardare l’Ordine del Giorno, stavolta sarà tutto tranne che una passeggiata. Ci sono i numeri. E quando in politica ci sono i numeri, vuol dire che il clima si scalda. E pure i toni.

Debiti fuori bilancio: la storia che si ripete

I primi tre punti sembrano quasi un mantra burocratico. Ma raccontano una verità: debiti fuori bilancio, per ben tre volte. Sono quei conti che il Comune è costretto a saldare per decisione di un giudice o perché spese impreviste ma inevitabili. Riconoscerli significa solo una cosa: pagare e in fretta.

Un decreto del Tribunale, una sentenza del TAR, un altro atto esecutivo. Tutti passaggi che portano a una sola conclusione: Ceccano, come tanti Comuni italiani, ha incombenze contabili che bussano alla porta. E anche stavolta, la porta bisogna aprirla. L’opposizione? Qui attaccherà poco. I margini per il tiro al bersaglio sono stretti. E quando i debiti li impone il giudice, si può solo votare con rassegnazione o con senso di responsabilità. O con tutte e due.

La variazione che fa discutere

È dal quarto punto che si inizia a ballare sul serio: variazione urgente al bilancio di previsione. In pratica, si decide di spostare soldi da un capitolo a un altro. E qui, la musica cambia. Perché per ogni euro spostato, c’è qualcuno che avrebbe voluto tenerlo dove stava. “Si potevano mettere sul commercio”, dirà uno. “Avremmo potuto sostenere le scuole”, replicherà un altro. E allora partono i colpi incrociati. Una variazione non è mai solo una questione contabile. È politica allo stato puro.

Poi arriva l’assestamento di bilancio triennale, altro giro, altra corsa. È il momento della verità: entrate e uscite, previste e reali. Qui si controlla se il Comune sta in piedi o barcolla. E se barcolla, da dove stringere la cinghia. Anche questo punto non sarà indolore. Perché i numeri, alla lunga, diventano giudizi. E i giudizi diventano voti.

Il punto della politica: la palla al sindaco

Andrea Querqui

Il sesto punto è quello che pesa di più, politicamente: le linee programmatiche del mandato elettorale. È il momento in cui il sindaco Andrea Querqui deve parlare alla città. Spiegare cosa farà, come lo farà, con quali soldi, con quali tempi. È qui che prende forma la sua Ceccano del futuro. O almeno, la Ceccano promessa in campagna elettorale. Perché – si sa – tra dire e fare, ci sono i vincoli di bilancio e beghe interne.

Ma da questo punto in poi, ogni decisione sarà giudicata in base a questo documento. Il programma è il contratto, l’esame finale sarà il voto fra cinque anni. E se non lo si rispetta, sarà il popolo a ridare la palla all’avversario.

Poi c’è la madre di tutte le polemiche recenti: la formazione delle Commissioni Consiliari. Dopo settimane di accuse, post velenosi, frecciate e comunicati stampa, si va al dunque. Qui la minoranza promette battaglia. E non si faranno sconti. È un tema di rappresentanza, certo. Ma anche di potere, influenza, visibilità. Il rischio di scintille è alto. Molto alto.

L’ottavo punto chiude con una modifica alla convenzione del Distretto Sociale. Questione tecnica, ma non troppo. Perché lì si gestiscono soldi e servizi fondamentali: assistenza, disabilità, famiglie fragili. Anche qui, occhio alle parole.

Tre opposizioni, un solo bersaglio

Ugo Di Pofi

A rendere più interessante – e forse più agitata – la mattinata, c’è anche la geometria variabile della minoranza. Unita nel ruolo, ma divisa nei blocchi.

C’è il fronte più agguerrito, quello composto da Ugo Di Pofi, Ginevra Bianchini e Alessia Macciomei: stile diretto, colpi secchi, attacchi mirati. Sono loro che in queste settimane hanno sollevato dubbi, polemiche e richieste di chiarimento, in particolare su ambiente, eventi, decoro urbano e trasparenza amministrativa.

Poi c’è il duo Fabio Giovannone e Paolo Aversa, che da tempo marciano paralleli. Osservano, aspettano, colpiscono quando serve. Una linea più istituzionale, ma non per questo meno critica.

Infine, c’è Manuela Maliziola, che gioca in solitaria. Ma quando decide di intervenire, lo fa con precisione chirurgica. Le sue parole pesano, anche quando arrivano in silenzio.

Il fronte del sindaco

Andrea Querqui

Dall’altra parte, la maggioranza al momento appare compatta. È l’inizio del mandato: il rodaggio è in corso, i meccanismi si oliano. Ma tutti sanno che la vera prova arriverà col tempo. E con i primi inciampi. Per ora, ci si prepara al confronto sui temi caldi delle ultime settimane: eventi, ambiente, bilancio, gestione del personale. Le opposizioni hanno già preparato le munizioni. La maggioranza dovrà rispondere con i fatti. O con i numeri.

E stavolta – tra debiti, variazioni e linee programmatiche – di numeri ce ne saranno parecchi. Ma come sempre non contano solo i numeri. Conta come li racconti. E soprattutto, come li difendi. Sarà un Consiglio lungo. E caldo. Non solo perché siamo a fine luglio, ma perché quando si parla di bilancio, il termometro politico si alza sempre. E stavolta, tra debiti e promesse, l’aria è già rovente.

Qualcuno ha detto che sarà una seduta di routine. Ma a Ceccano, anche la routine sa sorprendere. Basta un capitolo spostato, una frase fuori posto, un nome nel posto sbagliato. E la mattinata si trasforma in sceneggiatura. Con finale tutto da scrivere.