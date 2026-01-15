Dopo quattro tentativi a vuoto, oggi si è riunito il Consiglio comunale. Merito anche del cambio di scenario introdotto ieri da Trancassini. Cosa c'è dietro la linea tracciata dal segretario regionale di Fratelli d'Italia

Todd Haynes, il famoso regista americano nel film “Carol”, il più acclamato dalla critica specializza mondiale di tutto il 2015 ad un certo punto del racconto, ad uno dei suoi attori fa dire: “Niente accade per caso e tutto torna al punto di partenza” E’ esattamente quello che è accaduto nella surreale crisi politica al Comune di Frosinone. Come se nulla fosse successo in queste ultime due settimane, questo pomeriggio alle 17.30 il Consiglio Comunale di Frosinone si è riunito ed i Consiglieri di maggioranza si sono seduti al loro posto. Non accadeva da quattro sedute.

All’appello del Segretario Generale hanno risposto presente in 22: ne bastavano 17. Ruoli invertiti rispetto alla scorsa seduta: maggioranza in Aula, assente gran parte della minoranza. I vari punti all’Ordine del Giorno sono passati in maniera spedita e senza grosse schermaglie.

La seduta del Consiglio comunale del 15 gennaio

È la prima conseguenza della clamorosa sconfessione fatta ieri dal Coordinatore regionale di Fratelli d’Italia l’onorevole Paolo Trancassini. Che ieri pomeriggio ha ridefinito il perimetro politico del suo Partito nel capoluogo ciociaro. (Leggi qui: Nuovo vertice a Montecitorio: Trancassini rimette in bilico Frosinone).

All’esito vertice di inizio anno, della riunione di ieri, del Consiglio comunale di oggi alcune considerazioni politiche e conseguenti interrogativi nascono spontanei.

Fratelli… coltelli per pugnalare Fabio Tagliaferri

Eccole, in ordine sparso. Uno. A Frosinone, di fatto, FdI ha lavorato ad un progetto diverso, rispetto a quello stabilito dal tavolo di Roma che il 5 gennaio aveva riunito a Montecitorio i vertici di FdI e della Lega (il Partito che esprime il sindaco). In quel vertice, Paolo Trancassini aveva preteso la restituzione delle deleghe alle due assessore che se l’erano trovate sospese dopo la seduta del 30 dicembre: nella quale FdI non si era presentata ed aveva lasciato Riccardo Mastrangeli in balia delle opposizioni. (Leggi qui: Comune di Frosinone, il vertice di Montecitorio si chiude con una tripla).

Paolo Trancassini

A Frosinone invece ci si era portati avanti: si era partiti dal presupposto che le due deleghe sarebbero state restituite e si è cominciato a lavorare ad un’architettura più solida per la Giunta. Con un assessorato in più a FdI ed una alla civica Per Frosinone. È come se l’ingegnere avesse commissionato la semplice ristrutturazione di un appartamento, anche per capire come lavorano gli operai, e la ditta appaltatrice invece avesse cominciato a lavorare ad una villa. E pure con la piscina. (Leggi qui: Frosinone, il primo tassello è a posto: Crescenzi in Giunta, la crisi entra nella fase finale).

Trancassini aveva chiesto a Mastrangeli “solo” la restituzione delle deleghe operative agli assessori di FdI, presupposto imprescindibile per iniziare a discutere. La dignità del partito viene prima di tutto. Quindi: prima la forma e poi la sostanza. E in politica, spesso, la prima conta più della seconda.

Trancassini “commissaria” i rappresentanti locali

Due. Perché FdI ha fatto una trattativa per un nuovo ingresso nell’esecutivo Mastrangeli pur senza aver avuto il via libera dal tavolo regionale? Come ha rivelato qualcuno dall’interno, per “assassinare politicamente” il presidente di AleS Fabio Tagliaferri? Per provare a limitare la sua oggettiva sfera di influenza in consiglio comunale e in Giunta? Oppure, per far morire nella culla ogni sua futura aspirazione a sindaco? (Leggi qui: Frosinone, la crisi a tappe: un accordo c’è, ma il puzzle non è ancora completo).

Franco Carfagna, capogruppo di FdI al Comune

Tre. Frosinone è un capoluogo e, come tale, piaccia o non piaccia, ha ribadito ieri Trancassini, deve uniformarsi alle regole dettate dai referenti regionali dei Partiti del centrodestra. E per FdI decide lui, non altri.

Se questo in parte limita il potere di autodeterminazione dei rappresentati locali di Fdi-Lega e FI, dall’altro, contribuisce a fare chiarezza e ad evitare colpi di testa o a prendere decisioni importanti con lucidità, responsabilità e freddezza. Soprattutto in ottica 2027. Non sull’emotività e sul logoramento dei rapporti personali.

E FdI commissaria la candidatura

Quattro. Fratelli d’Italia sta pensando, seriamente, a presentare una autonoma candidatura di bandiera alle prossime elezioni comunali del 2027. Altrimenti Trancassini non avrebbe imposto lo stand by all’operazione terzo assessore, che peraltro rischia di spaccare il gruppo consiliare per la vicenda del capogruppo. Marco Ferrara lo vorrebbe fare subito, mentre Tagliaferri dice solo dopo che Franco Carfagna è stato eletto in Provincia.

Che poi FdI vada effettivamente per conto proprio tra 16 mesi, è ancora tutto da vedere. Ma intanto la rivendicazione della candidatura del partito è all’ordine del giorno.

La guerra dei nervi tra Mastrangeli e FdI

Riccardo Mastrangeli

Cinque. A Frosinone è in atto da tempo una guerra di logoramento tra Mastrangeli e Fdi, dagli esiti imprevedibili. In questo meccanismo perverso, la sensazione (per il momento solo quella) è che i meloniani ritengono che il sindaco, non avendo più una maggioranza politica e forse nemmeno numerica, dovrebbe ormai prenderne atto e dimettersi. Per poi poter dire non siamo stati noi a farlo cadere.

Mastrangeli dal canto suo, aspetta che siano altri a sfiduciarlo, o a non votare il bilancio, e tra questi ovviamente i consiglieri di FdI. In modo da potersi presentare, sia sui tavoli romani, che agli elettori di Frosinone quando si rivota, come un martire.

Il Consiglio comunale di oggi dice che sono fermi a questa fase di stallo. Ma che nel frattempo si deve andare avanti nell’amministrare la città.

Tacito scriveva che «la morte dei martiri è seme di nuovi credenti» e i martiri, si sa, godono sempre di credibilità e rispetto.